VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

No es Meade…

No se duda que JOSE ANTONIO MEADE sea un hombre preparado, con experiencia en diferentes ámbitos, el problema es que siempre ha respondido a intereses lejanos al pueblo y seguramente así seguirá.

Por lo tanto, no es MEADE el problema para los votantes sino el partido político que le postula, peor los que mandan en ese partido que a final de cuentas serán los que seguirán mandando a JOSE ANTONIO sin importar que fueron ellos los que provocaron que ahora el PRI este tan cuestionado y carente de credibilidad.

JOSE ANTONIO MEADE será el candidato del PRI y si el pueblo le favorece con el voto llegará a ponerse el atuendo de Presidente de la Republica pero eso no quiere decir que él sea quien vaya a dirigir los destinos de los mexicanos, que en realidad pueda decidir lo que se haga o no se haga en el país.

Detrás de MEADE hay muchos intereses perversos y personajes corruptos como CARLOS SALINAS DE GORTARI que mucho tiempo fue calificado como el innombrable, que era y es considerado como el demonio de la política mexicana, el creador de los grupos de choque que se han convertido en una verdadera carga para el país, además de que propios y extraños le mencionan como el padre de los grupos delincuencial.

Igual detrás de MEADE esta MANLIO FABIO BELTRONES, JOSE CORDOVA MONTOYA, EMILIO GAMBOA PATRON, personajes que mucho daño le han hecho a la nación.

Cierto es que tras el poder hay un poder mayor pero en el caso de MEADE solo se ve que es y será manejado por los hombres que tienen al país en las condiciones que esta, que no habrá diferencia entre PEÑA NEITO y él.

Lo peor es que, aunque sea regla de oro que el poder no se comparte, en el caso de MEADE si llegara a ganar la presidencia de la República se duda que se pueda soltar de quienes hoy son sus jefes.

Siempre se ha dicho que hay un acuerdo perverso entre FELIPE CALDERON y ENRIQUE PEÑA NIETO, razón por la que JOSE ANTONIO MEADE no titubeo a la hora de declarar que había votado por el hoy presidente de México cuando aún trabajaba para el esposo de MARGARITA ZAVALA, hasta donde puede ser verdad la versión no se sabe pero lo cierto es que hoy responde a otros interés y no son precisamente los del pueblo mexicano.

LUIS VIDEGARAY comparo a JOSE ANTONIO MEADE con PLUTARCO ELIAS CALLES, nada más falta que también tenga el comportamiento del malvado personaje que cierta ocasión pidió le llevaran una gallina y frente a todos la desplumo en carne viva para ponerla de ejemplo de lo que para él era el pueblo mexicano.

Martirizo a la gallina, la hizo sangrar, luego la soltó y le mostro un unos cuantos granos de maíz y la gallina maltrecha, ensangrentada, adolorida se levando y camino hacia él por la comida y ese infeliz personaje les dijo a sus colaboradores que así era el pueblo mexicano, podías hacer con él lo que se te viniera en gana y solo bastaría darles una despensa para que le siguieran. ¿Un personaje parecido a PLUTARCO ELIAS CALLES es lo que hoy México necesita?

Y si a eso le agregamos que con PLUTARCO ELIAS CALLES comenzaron las matanzas, los desaparecidos y se recrudeció la pobreza en México, pues mal comparación para JOSE ANTONIO MEADE.

Independientemente de esa comparación, los mexicanos tenemos que agradecerle a JOSE ANTONIO MEADE que como director de energía y Secretario de Hacienda poco hizo para amortiguar la economía del pueblo, que los aumentos del gas LP, luz, impuestos, combustibles siguen registrándose, mire en enero del 2017 un tanque de 45kls de gas tenía un costo de poco más de 500 pesos, hoy cuesta casi 900.

Pero bueno, insistimos, no es MEADE el culpable él solo recibía instrucciones, igual no es él el problema, es lo que hay detrás, los que le seguirán dando órdenes y que siga los pasos de PLUTARCO ELIAS CALLES.

