VIDA DIARIA

Rosa Elena González

Monserrat Arcos ganará en Madero…

MONSERRAT ARCOS quiere seguir gozando de las mieles de los presupuestos razón por la que ahora pretende ser candidata a la presidencia Municipal de Ciudad Madero.

Si resulta que su partido, El PRI, tuviera la ocurrencia de postularla, ARCOS tiene por lo menos un ochenta por ciento de posibilidades de ganar.

Sí, de ganar, pero un tercer lugar porque a la muchacha no le alcanza para más, ni siquiera para quedar en el segundo puesto de las preferencias electorales, menos con el negro historial de traiciones y deslealtades que le achacan.

Por lo tanto de que MONSERRAT gana, gana, además de quedarse con la derrota se puede ganar una buena rechifla del respetable si pretende verles la cara.

¿Por qué nos acordamos de ARCOS?, pues porque ayer nos apareció en el Facebook una publicación de ella prácticamente encampañada, la verdad no sabemos si el posteo de su promoción tiene mucho o poco tiempo en el ciberespacio porque al igual que buena parte de los maderenses si no es por casualidad o porque paga sus publicaciones ni nos enteramos de que hace.

En la publicación se ve claramente la intención de querer ser candidata a la presidencia municipal de Madero, de que ya anda queriendo congraciarse con el pueblo.

“Por sus frutos los conocerás, conóceme”, marca Monserrat como pie de foto de una publicación y la verdad es que ella es ampliamente conocida, no solo en Madero sino en Tamaulipas, y no precisamente por sus buenas acciones sino por razones por las se dice ESDRAS ROMERO no apoyaría en su deseo.

Cierto es que MONSERAT es una persona con suerte sin medirse en las urnas fue llamada para cubrir como suplente una curul en el Congreso local y, para coraje de ESDRAS, se convirtió en su compañera de legislatura.

Luego, mientras ESDRAS sudaba la camiseta y gastaba tiempo, dinero y esfuerzo para convertirse en Diputado Federal, MONSERRAT gracias al patrocinio de CARLOS FLORES RICO se coló en las candidaturas plurinominales y nuevamente el destino los hizo compañeros en la Cámara baja, ARCOS Y ROMERO no solo han compartido pasiones sino espacios legislativos.

Ahora que MONSERRAT quiere ser candidata a la presidencia municipal de Madero seguramente el primero que se opondrá será ESDRAS, aun no le perdona la afrenta.

Pero bueno, a cómo anda el PRI y sus posibles postulaciones no se duda que la Diputada logre quedarse con la estafeta de candidata, aunque una cosa es participar y otra muy distinta ganar porque ya no son los tiempos en que los tricolores podían triunfar con cualquiera, ahora tienen que ser más selectivos para tratar de ser competitivos, además allá en Madero el PAN es gobierno y no se cree que quiera la estafeta a una priista entregar.

Peor aún el panorama para MONSERAT o cualquier priista, es que el candidato de MORENA será ADRIAN OSEGUERA y, aunque este personaje también tiene sus asegunes e igual no le alcanzará para ganar, si puede arrebatarle a los tricolores el segundo lugar, todo indica que Madero seguirá siendo panista.

El caso es que MONSERRAT quiere jugar por la presidencia municipal y por lo que se ve la competencia en Ciudad Madero la hará por el segundo lugar y persiguiendo a OSEGUERA.

