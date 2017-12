Vida Diaria

Rosa Elena González

¿Quién asesora a Meade?

Por supuesto que es bueno que los mexicanos tengamos la certeza de que quienes aspiran a gobernarnos gocen de buena salud física y emocional pero sería mucho mejor que tuviéramos la confianza de que se conducirán con responsabilidad, sensibilidad y trabajarán por el bien de los mexicanos antes de saciar sus intereses personales y de grupos políticos.

Lo anterior viene a colación por que el precandidato del PRI a la presidencia de la República, JOSE ANTONIO MEADE, propone que los aspirantes se sometan a estudios de salud y psicológicos para garantizar que quien se convierta en presidente de México sea una persona sana.

No faltó quien calificara de tonta la propuesta de MEADE y claro sirvió para darles espacio a sus contrincantes y salieran a cuestionarle.

Raudo y veloz, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR calificó la propuesta como una banalidad y aprovechó la ocasión para decir que MEADE mejor explique los gasolinazos, obviamente las palabras del PEJE tuvieron eco en las redes sociales dándole la razón.

¿Quién demonios asesora a MEADE?, cierto es que es importante el tema de la salud pero más importante son los problemas que tiene México y ahí es donde se deben hacer buenas propuestas para que este país tenga salud, física y emocional, es decir estabilidad, progreso y bienestar para todos los mexicanos.

Además, si el PRI lleva aliados, ¿qué necesidad tiene MEADE de hacer una propuesta de ese tipo?, para eso están los del Verde o los del PANAL, si no le aportaran una buena cosecha de votos pues por lo menos que le sirvan para que sean ellos los que tengan que entrar en controversias y así el candidato del tricolor no tenga que enfrascarse en situaciones que la verdad no le benefician mucho, pero hasta parece que lo asesoran enemigos.

Reiteramos, claro que es importante que los candidatos gocen de buena salud física por si logran su sueño dorado y se convierten en mandatarios de la nación tengan condición para entrar en acción pero lo que más se requiere es que quien sea el próximo presidente tenga ya un buen plan que termine con los males que aquejan al país.

Porque si hablamos de trastornos psicológicos, pues la verdad es que muchos ex mandatarios parecía estaban para el psiquiátrico y tenían el alma más enferma que el cuerpo, fue tanta su maldad que aun la seguimos padeciendo los mexicanos, basta con recordar a CARLOS SALINAS DE GORTARI, que por cierto sigue siendo el poder tras el trono, o PLUTARCO ELIAS CALLES con quien comparan a JOSE ANTONIO MEADE, el mismo que dijo que el pueblo mexicano debe de ser tratado como una gallina desplumada y hambreada, o que decir de VICENTE FOX que quizá no era tan perverso pero mucho se habló de su inestabilidad.

Sí, claro que queremos a un Presidente con estabilidad emocional pero de verdad, que se refleje en los hechos, no solo es sus dichos y en una constancia médica o el psicólogo.

Ojala los mexicanos tuviéramos la certeza que a quien le entregamos nuestro voto fuera una persona sana, confiable, que no le fallará al pueblo, que respondiera a la confianza y responsabilidad que se le confiere.

México ya no aguanta más otro mandatario enfermo de ambición, enloquecido por el poder porque solo desequilibran a la nación, y la verdad un estudio psicológico o médico, que igual puede ser manipulado, no le da a los mexicanos la certeza de que tendremos un buen presidente.

