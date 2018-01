Vida Diaria

Rosa Elena González

Les dejaron solos…

Venció el término que los partidos políticos tenían para signar sus alianzas en Tamaulipas.

No fue sorpresa que el PAN fuera en la línea nacional y se coaligara con el PRD y MC, teniendo ya definido que es lo que le corresponde a cada partido en la Entidad.

En esa alianza obviamente el que debe tener la mayor parte del pastel es el PAN, pero igual los de Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática no se pueden dar por mal servidos, de hecho tendrán más de lo que pudieran obtener solos.

De entradita Movimiento Ciudadano instalara candidato a presidente municipal en Aldama y se queda con el V Distrito Electoral con cabecera en Ciudad Victoria, mientras que los hijos del sol azteca van por la diputación federal en Madero.

Exacto, es mucho para lo que realmente representan los naranjas y amarillos, por eso le decimos que salen ganando con el frente, tienen ya los espacios donde postularan sus cartas aunque ambos, en PRD y MC, van por diputaciones federales con candidatos muy chiquitos pero bueno, son las pérdidas de unos y las ganancias de otros en las dichosas alianzas.

Mientras los panistas ya tienen definido como irán a la próxima elección con los perredistas y de movimiento.

Los que siguen llore que llore por los rincones, porque como dijera MARICELA en una de sus canciones, los dejaron solos con su soledad, son los priistas.

Pues resulta que los partidos que en la elección pasada y anteriores fueron aliados del PRI en Tamaulipas ahora que los tricolores son pobres y sin poder les castigan con el látigo de su desprecio.

El Nueva Alianza y el Verde Ecologista decidieron ir solos a la contienda, pareciera que dicen que más vale solos que mal acompañados, la realidad es que no quieren estar enemistados con el PAN en la Entidad y aunque no firmaron ante la autoridad electoral coalición para no causar mal impresión, a todas luces se ve que los acuerdos verdes y turquesas son con los azules.

No quisieron los turquesas y los verdes ir con los tricolores y, como dijera Moderatto en una de sus canciones, ya se veía venir, de hecho desde el año pasado sus Diputados en el congreso habían marcado su línea divisoria.

Tontos los turquesas y Verdes no son y aunque saben que solos no les alcanza para mucho e igual saben de conveniencias y están ciertos que les puede ir mejor sin entrar en conflictos con el partido en el poder, en el caso de los aliancistas, su propia líder “moral” los excluye del acuerdo nacional para que lleven la fiesta en paz en Estados donde el PRI no es gobierno.

Triste realidad para el PRI, si estuvieran en el poder aunque fuera el partido más desprestigiado y rechazado por la ciudadanía tendría sus alianzas pero ahora que está en desgracia hasta los que les juraban amor eterno les abandonan.

En fin, la situación es que el sábado por la noche venció el plazo para que se registraran las coaliciones ante el IETAM en otros tiempos solo se registraba una alianza, el PANAL y Verde Ecologista iban con el PRI, ahora son dos alianzas las que quedaron registradas ante la autoridad electoral de Tamaulipas, MORENA, PES y PT van con su Juntos Haremos Historia, en tanto que el PAN, PRD y MC acatan la instrucción nacional y sellan Por Tamaulipas al Frente.

Mientras que el PANAL y Verde Ecologista quedan desligados de su antiguo aliado, el PRI, los tres van solos, los turquesas y verdes por así convenir a sus intereses y tricolores porque no les quedo de otra, son excluidos desde el acuerdo nacional, al PRI en la próxima contienda electoral en Tamaulipas le dejaron solo con su soledad.

vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1,www.vidadiaria.com.mx

Me gusta: Me gusta Cargando...