VIDA DIARIA

El PRI al deshonroso tercer lugar…

ROSA ELENA GONZÁLEZ.

Se le agota el tiempo al PRI para seleccionar candidatos al Senado y la Cámara baja, los priistas siguen sin dar color.

Por primera vez en la historia de Tamaulipas el tricolor se encuentra en el lumbral de que termine el plazo para el registro de candidatos, a la Senaduría y en los nueve distritos electorales y prácticamente continúa paralizado, sin saber quiénes pueden ser los postulados.

Grave problema para el priismo porque no solo tienen que consensuar, con propios y extraños, quienes irán a la contienda sino que aparte deben encontrar personajes que tengan capital político y económico para ser competitivos y, la verdad, esos están escasos en estos tiempos, no todos los aspirantes tienen con que solventar una campaña y los que si son solventes quizá no quieran gastar su patrimonio en una aventura electoral que quien sabe si puedan ganar por lo desgastado que esta la firma.

Pobre del PRI, con pocos recursos y con candidatos pobres no llegará a ninguna parte, de ahí que están obligados a elegir gente representativa y con solvencia económica para solventar las campañas pero pocos son los valientes.

Y es que además se requiere que quienes sean los elegidos tengan el reconocimiento del pueblo, que si pertenecen a la vieja escuela en otros tiempos hayan tenido campañas triunfadoras y los muchachos que demuestren liderazgo porque si se empeñan en postular personajes manchados, nomás porque son familiares de tal o cual financiador o con el tufo de corruptos, además sin dinero, pues no van a llegar a ninguna parte.

A lo más que puede aspirar el PRI si no postula buenos candidatos es a ganar el deshonroso tercer lugar porque créame, nos guste o no, los de MORENA pueden arrebatarle a los tricolores muchos espacios.

Lo peor para el PRI es que si no tiene personajes competitivos en los municipios, distritos y para la Senadores no le abonará nada al proyecto presidencial y si de por sí están olvidados en caso de que no les alcance ni para un segundo lugar ahí les encargo como les trataran desde el Comité Ejecutivo Nacional el próximo año.

Por ejemplo, en los últimos días se ha mencionado que la fórmula para el Senado puede ser BALTAZAR HINOJOSA y MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE, con ellos el PRI está destinado a perder.

BALTAZAR va de una contienda perdedora para gobernador y después de la elección a Tamaulipas ni por la feria volvió, la segunda trae una estela grande de corrupción, muy mal parada quedó al querer imponer a su hijo en una dependencia federal a sabiendas de que estaba inhabilitado, luego que fue retirado del puesto resultó que en un pestañeo el muchacho se convirtió en limpio, casto y puro, lo que para la mayoría de la gente fue una burla, más para la ciudadanía, para quienes votan.

Entonces, con esos candidatos el PRI tiene asegurada la derrota, es más, hasta puede perder lo poco que tienen en Tamaulipas.

De todo el Estado, solo en la capital tamaulipeca y quinto distrito es donde el PRI tiene posibilidades de entregar buenas cuentas, claro si juaga cartas que sean garantía de triunfo y puedan solventarse las campañas.

En fin, la situación es que se le acaba el tiempo al PRI para elegir a sus candidatos a la Senaduría y en los nueve distritos electorales y aun no dan color, no tienen nada en concreto, lo único seguro que puede contar hoy es que si no eligen buenos cuadros no solo perderán lo poco que tienen sino que MORENA les mandará directo al deshonroso tercer lugar.

vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1,www.vidadiaria.com.mx

Me gusta: Me gusta Cargando...