Vida Diaria

Al PEJE se le desamarró el tigre…

Pues tal parece que en la tierra de El Bronco, allá en Nuevo León, ya se desamarro el tigre pero en contra de su creador, de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Militantes de Apodaca, Pesquerías, entre otros municipios, se reunieron en una plaza pública para manifestar su enojo en contra de MORENA y sus dirigentes a quienes acusan de vender las candidaturas y dejar a la militancia al margen de ellas después de que trabajaron para `posicionar a ese partido y al mismo PEJE en aquellos rumbos.

Entre gritos de centavero y traicionero, con los ánimos al rojo vivo, prendieron fuego a una figura del PEJE a quien pateaban e insultaban a la hora que lanzaban mantas del PT, MORENA y PES envueltas en llamas.

El tigre con el que el tigre al PEJE amago se le desamarro anticipadamente y lo peor para él es que fue en su contra, un militante, o quizá ahora ya ex militante, de MORENA de nombre MANUEL RODRIGUEZ URESTI dijo que se violentaron los derechos de la militancia, que son mentiras las dichosas encuestas, que a la hora de la hora la dirigencia nacional del partido de ANDRES MANUEL elige a conveniencia a sus candidatos.

Se duelen en Nuevo León que la dirigencia nacional de MORENA a cambio de sumas millonarias entregó las candidaturas a hijos de la mafia del poder, a priistas y panistas en lugar de privilegiar a personajes de ese partido.

Decepcionados más de ocho mil militantes de MORENA renunciaron a ese partido en Nuevo León por no estar de acuerdo en que se vendan las candidaturas y las plurinominales sean para los socios del PEJE.

No sería la primera vez que se sabe de venta de candidaturas por parte de MORENA, menos que a su dirigencia y aliados les gusta tomar dinero, recordemos el caso de EVA CADENA o el señor de las ligas, así es que lo sucedido en Nuevo León solo es otra rayita más al tigre de LOPEZ OBRADOR que al parecer en tierras regias ya se le soltó y se volvió en su contra.

Con lo dicho por militantes decepcionados de MORENA en Nuevo León queda en entredicho el método de selección de candidatos de MORENA, y que las encuestas que ellos realizan no se respetan y en otras mienten para favorecer a los amigos o compradores.

Después de lo sucedido en Nuevo Lerén y que se dio a conocer a través de las redes sociales surgen muchas preguntas, por ejemplo, ¿Cuál ética?, ¿a qué moral se refiere LOPEZ OBRADOR cuando dice que todo su proceso es limpio y transparente?, ¿Cómo podremos los mexicanos confiar en que un personaje que no le cumple a su militancia puede cumplirle al pueblo?, ¿cómo aguantar que personajes de un partido como MORENA se burlen de su militancia y seguramente será su actitud a la hora de llegar al poder?

¿Sera que los dirigentes de MORENA son peores que los que critican tanto mientras su líder finge demencia?

No se sabe, pero son los propios militantes de MORENA los que aseguran sus dirigentes son capaces de vender candidaturas, ¿será que son los judas de estos tiempos que entregan a su militancia y seguidores por unas cuantas monedas?, bueno, no, en este caso por mucho dinero.

En fin, la situación es que la amenaza de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR de que si no gana la elección porque le hicieran trampa no amarraría el tigre, refiriéndose al pueblo enardecido que se lanzaría con uñas y dientes contra el sistema, ya se cumplió pero aun no es el día de la elección y al PEJE ya se le soltó el tigre, solo que se fue en su contra.

Son los propios militantes de MORENA, los que creyeron en AMLO los que le acusan de desleal y tramposo, aseguran que al vendedor de ilusiones y candidaturas se le desamarro el tigre en Nuevo León.

