Vida Diaria/

Rosa Elena González

Pues no, no fue su candidato…

Venció el término que marca la autoridad electoral para el registro de todos aquellos que aspiran gobernar sus municipios, de los nuevos y de los que van por una elección consecutiva para darle continuidad a su administración municipal.

Hay candidatos a las presidencias municipales de chile, azúcar, sal y de manteca en todo el territorio tamaulipeco, es decir, de todos los partidos porque aunque se tengan alianzas igual cada instituto político postuló personajes propios dentro de la coalición.

Así es que todos los partidos políticos tendrán su participación, además de los independientes, aunque a decir verdad las contiendas en cada uno de los municipios se cerrarán en dos o cuando mucho tres candidatos y otra cosa más es que la gente hoy día no vota por los partidos políticos sino por los personajes y lo mismo da que sean tres partidos los que abanderen a tal o cual personaje, que vayan sin alianzas o que anden de manera independiente.

Lo que sí vale para ganar y para nadie es desconocido es que se requiere estructura, conocimiento de política, ser un producto vendible y que tengan trabajo en territorio para que el pueblo les haga caso.

Los registros de los candidatos ante la autoridad electoral se dieron tal como se esperaba, bueno, nunca falta el prietito en el arroz como en la capital tamaulipeca, el caso de EDUARDO GARZA “CHICHI” que a pesar de no tener el respaldo de su partido insiste en ser candidato y envió a un propio a registrarlo o el caso de Nuevo Laredo donde los de MORENA aseguraban registraría a CARLOS CANTU ROSAS como candidato a la presidencia municipal a pesar de las acusaciones que pesaban en su contra y no sucedió tal cosa.

En el caso de CARLOS CANTU ROSAS estaba claro que no la tenía segura, en tanto el caso de CHICHI se ve que es su capricho o quizá de su ex jefe GERMAN PACHECO que dicen quienes le conocen allá en Tampico, está muy molesto porque quería ser candidato y medir nuevamente fuerzas con MAGDALENA PERAZA por la presidencia municipal de aquel municipio.

Con respecto a lo de CARLOS CANTU ROSAS era un hecho que mientras no se registrara en el IETAM no podía cantar victoria y sucedió, no se registró, no se medirá nuevamente en las urnas y por lo que se ve no lo hará al menos en un buen tiempo.

RAMON GARZA BARRIOS fue quien se registró en lugar de CANTUROSAS, el expresidente municipal de Nuevo Laredo que dejó la deuda más grande de la historia en ese municipio ya es el candidato de MORENA.

¿No tendrá vergüenza GARZA BARRIOS?, seguramente no, de lo contrario en lugar de registrarse como candidato estaría resarciendo las afrentas que dejo en Nuevo Laredo.

Con GARZA BARRIOS como candidato no cabe duda que le urge a LOPEZ OBRADOR ganar votos en tierras tamaulipecas aunque sea apostándole a personajes corruptos que deberían estar presos por los agravios al municipio

En fin, la situación es que ya culminaron los registros para los aspirantes a las presidencias municipales, primerizos y ya calados en las urnas y en Nuevo Laredo sucedió lo que se veía venir, con todo y que los de MORENA gritaran a los cuatro vientos que CARLOS CANTU ROSAS iría nuevamente por la presidencia municipal, pues no, no fue su candidato.

Me gusta: Me gusta Cargando...