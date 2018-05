VIDA DIARIA

ROSA ELENNA GONZÁLEZ

Así no…

Así le dijeron a LOPEZ OBRADOR los hombres y mujeres de negocios más poderosos del país luego de su encuentro en donde se suponía escucharían propuestas económicas y se tendrían acuerdos para salir todos ganando pero lo único que encontraron fue un candidato que no les bajo de minoría rapaz.

Decimos que en los acuerdos que pueden tener los presidenciables con los dinerosos del país, los que generan buena parte de los empleos y le dan movilidad económica a la nación, todos salimos ganando porque si no tienen una relación de respeto y trabajo conjunto ellos pueden optar por retirar sus inversiones para no sentirse perseguidos y entonces se tendrá más desempleo del que ya se tiene.

Claro que los que componen el grupo de negocios del país es una minoría, pero una minoría que genera muchas fuentes de empleo para la mayoría, razón por la que no se debe perder el dialogo con ellos.

Una cosa le tiene que quedar clara al candidato de MORENA, el gobierno no genera empleos, son los empresarios los que se encargan de ese rubro pero para hacerlo se requieren las condiciones y una relación afable con las instituciones que son las que otorgan los permisos y cobran los impuestos, impuestos que ayudan, y mucho, a que esta nación tenga para subsistir.

En lugar de pelearse ANDRES MANUEL con los hombres de negocios debe entender que si ellos retiran sus capitales del país y se van a otra nación a instalar sus empresas, el empleo caerá e instituciones como el IMSS pueden morir, el que se queden con buenos acuerdos y cumpliendo con sus obligaciones fiscales, es ir al ganar ganar, ganan los empresarios, el gobierno puede cantar que se oferta empleo y los mexicanos pueden tener más oportunidades laborales.

Para nadie es desconocido que ANDRES MANUEL puede convertirse en presidente de México, pero lamentablemente no es el mejor conciliador, se le ve radical, con las actitudes que asume ASI NO podrá gobernar con bien, peleándose con las principales fuentes de empleo no llevará a esta nación por buen camino, al contrario, se corre el riesgo de que estemos peor.

Cierto es que el sistema ha sido demasiado permisivo con muchos grandes empresarios, que incluso hay sociedades perversas donde ellos son, o fueron, los que más se beneficiaron, pero igual es verdad que a más empresas fuertes mayor generación de empleos que es lo que sostiene este México lindo y querido.

Basta con que se les trate por igual, que cumplan con sus obligaciones fiscales, que no se les otorguen permisos en espacios donde puedan dañar reservas ecológicas, como los manglares, o donde se ponga el riesgo a la ciudadanía, pero sobre muchas cosas se les deben dar las facilidades a los empresarios para que le inviertan al país, obvio, sin accesos y con eso es suficiente para no ahuyentarlos, pelearse con ellos anticipadamente no es bueno.

Acusa AMLO a los hombres de negocios de haberse reunido con RICARDO ANAYA, no le quedó claro que son empresarios, que necesitan ver las propuestas y aptitudes de todos los presidenciables, obviamente no quieren arriesgar, cuidan sus intereses y por eso nadie les puede juzgar, están en su derecho.

El problema es que ANDRES MANUEL cree que en la reunión de ANAYA con los hombres y mujeres de negocios hablaron de promover el voto útil, pero igual estaba en él desactivarlo con una acción conciliadora y lo único que consiguió fue desconfianza y que a una sola voz los empresarios le dijeran ASI NO.

En el programa Tercer Grado, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR dijo que no opinaría sobre las políticas públicas de otros países porque primero tiene que tener una buena política interior antes que la exterior, es decir en el país primero que en el extranjero, pero si no concibe llevar una agenda económica con quienes pueden ayudarle a que México salga adelante, como lo son las grandes firmas de los empresarios generando empleos, que pagan impuestos y tienen los capitales en México, no sabemos que pueda lograr a la hora que se siente a tratar asuntos de comercio internacional.

En fin, la situación es que luego de que ANDRES MANUEL llamo a los hombres y mujeres de negocios del país minoría rapaz ellos le contestan con tajante un ASI NO, y no, si LOPEZ OBRADOR se convierte en presidente de México no puede ni debe estar peleado con quienes generan millones de empleos para los mexicanos y le dan movilidad económica a la nación.

vida.diaria@hotmail.com,www.vidadiaria.com.mx

Me gusta: Me gusta Cargando...