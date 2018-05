Vida Diaria

por Rosa Elena Gonzalez

Votar por AMLO es un salto a lo desconocido…

Bueno, en realidad votar por cualquiera de los candidatos o la candidata a la Presidencia de la República es un salto a lo desconocido porque una cosa es lo que prometen los políticos en campaña y otra muy distinta lo que cumplen cuando llegan al poder, de eso hay evidencia sexenio tras sexenio.

Pero una cosa es cierta, aunque creamos que ya tocamos fondo y no podemos estar peor de lo que ya estamos siempre se puede estar mejor con lo conocido o peor con lo desconocido.

Todo depende de la preparación, responsabilidad, compromiso social y hasta la capacidad para llegar acuerdos que beneficien a la nación que tenga quien asuma el poder.

Con los priistas o panistas ya sabemos cómo nos puede ir y en su momento que tendrán que hacer para que, aunque el país se convulsione, se estabilice, con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR no sabemos si al darle el voto nos estemos lanzando al vacío sin red de protección o el salto sea para mejorar, pero el riesgo de ir en caída libre es alto.

Los candidatos van hacer todo lo que este a su alcance para ganar las elecciones, hasta aliarse con el diablo si es necesario, total ya ganados puede ser que primero traten de cumplir con sus financiadores y el pueblo pase a segundo o tercer término, no sabemos si realmente México será el país que nos dibuja AMLO o estaremos peor.

Razón por la que sí es un salto a lo desconocido el votar por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR no porque sea verdad que vayamos a estar peor que Venezuela, eso no lo sabemos, como tampoco sabemos si hará un mejor papel que todos sus antecesores sino por lo errático que resultan sus posturas en muchos temas.

Pero aquí tampoco aplica el más vale malo por conocido que bueno por conocer porque tampoco se sabe cuál puede ser el mejor presidente, incluso en la contienda hay buenos candidatos pero que pueden ser muy malos presidentes o como JOSE ANTONIO MEADE que quizá por su experiencia puede ser un gran mandatario nacional pero es un mal candidato.

Se trata de que razonemos el voto, no es cualquier cosa lo que está en juego, se trata del futuro de nuestros hijos y aquí tampoco vale que después de las elecciones veamos que a quien le dimos nuestra confianza por enojo o solo porque queríamos un cambio no responda como esperábamos y nos lamentemos el habernos equivocado.

Créame, si nos equivocamos al elegir quien dirigirá los destinos de los mexicanos durante los próximos 6 años no nos alcanzara el tiempo para arrepentirnos, es por eso que siempre será mejor analizar a conciencia a quien elegíamos.

Se requiere que el próximo Presidente de México tenga propuestas reales, no locurrencias, sepa conciliar no confrontar, se pueda tener buena relaciones interiores y exteriores para bien del país y claro, sepa comportarse y entienda el idioma de las potencias mundiales, ya para vergüenzas hemos tenido bastantes.

¿A qué se le debe apostar más, a un candidato que por las circunstancias no fue el mejor pero que puede ser un buen presidente o a un candidato con más de 18 años en campaña que le sirvieron para saber cómo venderse pero que no se sabe si será u buen presidente?, eso lo debe analizar la ciudadanía y de ahí ver a quien le favorecerá con su voto.

Hasta ahorita y aunque todo indique que AMLO ganará las elecciones es hora de que la totalidad de los mexicanos no sabemos qué sucederá si él se convierte en presidente de México, desconocemos si estaremos mejor o peor, por lo tanto votar por ANDRES MANUEL no deja de ser un salto a lo desconocido, un riesgo que usted tiene que analizar recordando siempre que no hay vuelta atrás y lo que está en juego es el futuro de sus hijos.

