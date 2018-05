VIDA DIARIA/

ROSA ELENA GONZALEZ

Candidatos jubilados…

No, no crea que el título de esta colaboración “candidatos jubilados” refiere anticipadamente a que algunos candidatos no pasaran el tamiz de las urnas y quedaran jubilados de su participación política partidista o independiente, no, de esos le platicaremos a medida que vayan avanzando las campañas.

Aunque la verdad es que desde ya se ve quienes no la libraran más adelante le comentaremos de ellos y del arranque de campañas municipales.

Pero hoy no queremos dejar pasar el espacio para felicitar a todos los maestros en su día, desde los que están en las aulas enseñando a sus alumnos asignaturas escolares hasta los prófugos del gis, los que ya se jubilaron o separaron de su chamba para entrarle a la política y andar de candidatos.

Recordemos que hoy es el día del maestro activo, pero ayer 14 de mayo fueron los jubilados los que celebraron la fecha y aunque poco se les recordó seguramente entre ellos está un candidato que por su dedicación y buenas políticas escolares puede formar parte de la galería de honor después de la entronización en el viejo y emblemático edificio de la ex normal de Tamatan.

Después de felicitar a los maestros en activo, jubilados y candidatos a la galería de honor, le comentamos que justo el 14 de mayo, Día del Maestro Jubilado, arrancaron a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco las campañas políticas municipales, mismas que le darán en lo local a la contienda nacional.

Arrancaron las contiendas municipales y desde el primer minuto de ayer los candidatos, cada uno de acuerdo a su capacidad e ingenio iniciaron su campaña.

En la capital tamaulipeca OSCA ALMARAZ SMER acompañado de ALEJANDRA CARDENAS, ALEJANDRO GUEVARA y miles de simpatizantes inicio en la emblemática calle hidalgo a las o horas del día 14.

NAYMA KARINA BALQUIARENA PEREZ la única mujer participante en la contienda municipal en la capital tamaulipeca, inicio también en el primer minuto del día permitido por la ley electoral, inaugurando su casa de campaña.

XICOTENCALT GONZALEZ URESTI hizo lo propio en redes sociales y su evento masivo para el contacto directo con la ciudadanía fue hasta las 6 de la tarde en la avenida Francisco I. Madero esquina con Hidalgo.

EDUARDO GATTAS BAEZ inicio también en redes sociales y desde muy temprano tuvo encuentro con vecinos de un sector de la ciudad.

El mismo lunes en el transcurso de la mañana los candidatos a la presidencia municipal de Ciudad Victoria NAYMA BALQUIARENA, EDUARDO GATTAS, OSCAR ALMARAZ, XICOTENCALT GONZALEZ y MARIO ARIZPE, tuvieron un encuentro con jóvenes de la Universidad La Salle.

En temática coordinada por alumnos y maestros de la Universidad La Salle fue la dirigida por la participaron los encampañados, el encuentro sirvió para que los universitarios no solo conocieran y cuestionaran a los candidatos sino para que escucharan sus propuestas y la vialidad de cada una de ellas y así saber puedan ir viendo cual es la mejor opción.

En fin, la situación es que el 14 de mayo, Día del Maestro Jubilado iniciaron las campañas las candidatas y candidatos a las presidencias municipales.

Todos los candidatos y candidatas de una manera u otra iniciaron, los que arrancaron con evento masivo en el primer minuto fueron, CARLOS GARCIA GONZALEZ en Matamoros, en Ciudad Victoria OSCAR ALMARAZ SMER, ANDRES ZORRILLA allá en Ciudad Madero y LENIN CORONADO con baile popular en Tula.

De acuerdo al desempeño de los encampañados se verá que candidatos trascenderán y los que el electorado en las urnas jubilara.

