Vida Diaria

Rosa Elena González

GRACIAS…

La mayor riqueza de un ser humano son las personas que le rodean y con las que se comparten afectos.

El tesoro más grande de todo individuo es la gente que está cerca en los momentos de felicidad, éxitos, tristezas y fracasos.

Siempre será para agradecer que en tu camino encuentres personas que hagan tu paso por este mundo más afable porque en el andar se convirtieron en parte de tu vida.

Las amistades que se forjan privilegiando la verdad, solidaridad y cariño son para valorarse siempre y protegerse de cualquier tempestad.

Los lazos de cariño y amistad deben blindarse con otra virtud, la lealtad, pero esa no crece en macetas, tampoco es algo que se compra en las farmacias o se encuentra en cualquier avenida, no, es algo que se cultiva y con el paso de los años se fortalece y está más allá de cualquier interés.

Durante mi vida he conocido personas que se han convertido en parte de mi existencia, donde los enojos y regaños fueron punto de una verdad que lastimo pero que sirvieron para crecer y no padecer en el dolor de una mentira.

Es por eso que hoy quiero agradecer, como dijera MESCEDES SOSA en su poesía, “Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo la dicha del quebranto, los materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi canto, y el canto de todos que es mi propio canto”

Permítame estimada, estimado lector este espacio para agradecer las muestras de afecto de maravillosas personas para esta servidora con motivo de un año más de existencia.

Con gran emoción leí mensajes maravillosos que me alegraron el alma y me hacen ver que después del medio siglo la vida es extraordinaria.

Razón por la que agradezco infinitamente las muestras de cariño y afecto con motivo de un año más de existencia. Valoro la confianza, cariño, solidaridad, compañerismo de grandes personas que me han prestado sus alas para volar, de los que han sido mi soporte para seguir de pie, de quienes me regalan minutos de su valioso tiempo para leer estas líneas, GRACIAS…

Me gusta: Me gusta Cargando...