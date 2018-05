VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

Bribón de siete suelas…

“Es el mismo de siempre, esta agazapado, es un falsario de tiempo completo y, por supuesto, es un tipo sin honor ni vergüenza en toda la extensión de la palabra además de corrupto”, así se refiere DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS al ser cuestionado sobre ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

En video con duración de 2 minutos con 58 segundos donde solo se escucha la voz de quien entrevista a FERNANDEZ DE CEVALLOS, el llamado Jefe DIEGO arremete contra ANDRES MANUEL a quien también llamó mañoso que le juega al pobrecito porque todo su comportamiento es de estafa.

Y dice que si todos los que forman parte de la mafia son bienvenidos a su grupo con tal de que se le rindan a él es un engaño político y social, que ANDRES MANUEL es un enfermo mental, un bribón de siete suelas que no se sabe hasta dónde va llegar.

“Ese no le conviene a México en la presidencia, hasta donde va llegar no lo sabemos, pero toda su trayectoria nos lleva a una conclusión, que no es un hombre de honor, no es un demócrata”, dice DIEGO de ANDRES MANUEL.

También le llama autoritario, intolerante, lépero, que ha venido cultivando todo su proyecto político entre la función de que todos los mexicanos están entre los buenos y malos.

“¿Quiénes son los malvados?, los que no están conmigo, ¿quiénes son los buenos?, los de buena voluntad que se pliegan a mi capricho”, dice el JEFE que así piensa AMLO.

También FERNANDEZ DE CEVALLOS dice que él jamás, por ningún motivo, aceptará a ANDRES MANUEL como presidente de México.

Con un gesto de disgusto, FERNANDEZ DE CEVALLOS también dice que él prefería al ANDRES MANUEL de campañas anteriores, donde marcaba su raya y decía que no pasaba nadie y los de enfrente tiznaran su jefa que al ANDRES MANUEL que ahora llama a todos a que se unan a él.

Quizá en muchas, o todas, las aseveraciones de DIEGO FERNANDEZ sobre ANDRES MANUEL sean verdad, sobre todo que ahora casi trae a su lado a todos los que antaño llamó mafia del poder y ya no le queda ni tantito seguir con esa calificativo para priistas y panistas.

Igual es verdad que apostarle a LOPEZ OBRADOR puede ser un riesgo que no se sabe si los mexicanos deberíamos de correr, porque no es bueno lanzarse al vacío si no se sabe si hay red de protección.

Pero de lo dicho por DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS sobre ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR es la ciudadanía la que tendrá que analizarlo bien, sobre todo a la hora de darle o negarle la confianza en las urnas, porque no es cualquier cosa lo que está en juego, es el futuro de todos los mexicanos.

