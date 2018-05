VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZALEZ

Presidenciables en Victoria…

Si no hay cambio de agendas JOSE ANTONIO MEADE, RICARDO ANAYA y ANDRES MANUEL LOPEZ harán parte de su gira proselitista a Ciudad Victoria en fecha próxima.

Hay quienes aseguran que la visita de los presidenciables a la capital tamaulipeca será una medición de fuerzas entre ellos tres.

Quizá sí, quizá no, si porque es obvio que los tres querrán llevarse los aplausos, no porque los tres vienen en condiciones diferentes, comenzando con el día que puedan llegar y la factibilidad de que la gente tenga oportunidad de asistir a sus eventos.

Reiteramos, si no hay cambio de agenda el primero que vendrá a Cuidad victoria es JOSE ANTONIO MEADE, será el próximo 30 de mayo cuando sienta el calorcito de la capital tamaulipeca.

Las condiciones en las que JOSE ANTONIO vendrá distaran, y por mucho, de las que en otros tiempos tuvieron los candidatos presidenciables del PRI en tierras tamaulipecas.

De entrada, quizá no todos los que comulgan con el PRI puedan estar presentes porque llega en un día hábil, es decir, todos están trabajando y por no tener problemas con la ley electoral, cuidar su chamba o hacer lo propio con el negocio bajará la cantidad de asistentes.

Otra situación es que son oposición en el Estado y tendrán que sujetarse a lo que cada personaje priista pueda aportarle a la visita de MEADE, con todo y ello es la oportunidad para que demuestren su unidad a pesar de las adversidades.

RICARDO ANAYA CORTES tiene programada visita a Ciudad Victoria el día 3 de junio, los vientos soplan a su favor, en primera porque es domingo, día que militancia y seguidores podrán asistir a los eventos que sean convocados sin temor alguno a la ley electoral, ni a perder la chamba o cerrar el negocio, es día inhábil.

A diferencia de otros tiempos en que los presidenciables del PAN, cuando visitaban Tamaulipas, lo hacían entre azul y buenas noches porque eran oposición ahora que son gobierno tienen más capacidad y cantidad de seguidores, pueden darle una buena bienvenida a RICARDO ANAYA.

Quizá a JOSE ANTONIO MEADE lo acompañen legisladores federales y locales, además de los candidatos y, claro, su coordinar en Tamaulipas, EDGAR MELHEM que a decir verdad hace todo lo que está a su alcance para mantenerle vigente en la Entidad a pesar de las circunstancias.

Por el día en el que llegara MEADE y que el PRI es oposición en Tamaulipas es obvio que en el evento no habrá la cantidad de gente que antes se veía llegar de todos los municipios.

Con RICARDO ANAYA será diferente, es domingo, por lo tanto el primer panista de Tamaulipas puede acompañarle, además de la estructura, desde funcionarios estatales hasta el Comité Directivo Estatal, los municipales, aparte de legisladores y candidatos.

Así es que no puede haber medición de fuerzas en Victoria de RICARDO ANAYA y JOSE ANTONIO MEADE, cada uno tendrá los eventos de acuerdo a las circunstancias.

En tanto ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR aunque pareciera es el menos afortunado, porque ni estructura vieja o nueva tiene en la Capital tamaulipeca no dude que sus seguidores den la sorpresa al menos para ver cuantos ex priistas o ex panistas se dejan ver en el evento.

Aun no se tiene fecha del día de la visita de AMLO pero si los morenistas tienen el tino de traerlo en fin de semana puede que tenga un nutrido evento público.

En fin, la situación es que JOSE ANTONIO MEADE, RICARDO ANAYA Y ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR anuncian visita a la capital tamaulipeca, aunque se piense que será para medir fuerzas no lo será tanto, cada uno viene en condiciones diferentes.

Eso sí, las redes sociales se saturarán de fotografías de los presidenciables con sus seguidores y sin duda alguna la percepción de lo sucedido en sus eventos puede impactar mediáticamente.

Me gusta: Me gusta Cargando...