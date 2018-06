VIDA DIARIA/

ROSA ELENA GONZALEZ

Monreal de conciliador no tiene nada

Casi como sentencia, el equipo de campaña de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR anuncia que el próximo 22 de junio estará en la capital tamaulipeca, queramos o no.

Igual casi casi acusa a los comunicadores de estar en su contra cuando la mayoría en todo el país le han tenido vigente y eso lo deberían de agradecer.

También como afrenta, como queriendo demostrar que él se para dónde quiere y como quiere, ya anunciaron que el evento será en la plaza entre el 15 y 16 Hidalgo frente a palacio de gobierno.

Seguramente ese lugar lo escogió para, desde ahí, gritarle al sistema de ayer y hoy que con él las cosas serán mejores, que a Tamaulipas le va a ir bien, obvio anda todavía en la cosecha de votos.

Cierto es, las posibilidades de que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR gane la contienda electoral son altas pero igual él, mejor que nadie, sabe que del plato a la boca se puede caer la sopa, es decir, mientras las autoridades electorales no le den como ganador todo puede suceder.

Recordemos que FELIPE CALDERON no era el preferido en las encuestas, de hecho inicio en ellas en tercer lugar y el puntero era precisamente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y al final el esposo de MARGARITA ZAVALA fue quien ganó la elección.

Igual hoy, es verdad que las circunstancias son distintas, que las redes sociales se convirtieron en sus aliadas y aunque no necesariamente generen tendencia de voto a favor de LOPEZ OBRADOR si confunden al elector.

Otra verdad es que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ahora no está vendiendo un cambio de partido como lo hacía antes, él sabe y sabe bien que la ciudadanía ya no quiere saber mucho de ellos, ahora a lo que le apuesta es a un cambio de régimen y mucha gente se la cree.

De que es astuto ANDRES MANUEL LOPEZ OBNRADOR lo es, mire si no, incluso en esta colaboración estamos cayendo en su juego al dar a conocer donde hará su evento en Ciudad Victoria con todo y que casi casi lanza una amenaza a los comunicadores del Estado de estar en su contra, está logrando su objetivo.

Está ganando las conversaciones porque hoy muchos están comentando sobre su evento retador y el mensaje que ya mando al sistema y comunicadores.

Suceda lo que suceda el día 22 de junio, si se llena la plaza Juárez con seguidores de ANDRES MANUEL, si provoca caos o contratiempos a los trabajadores de Gobierno, Presidencia y establecimientos comerciales del sector, el nuevamente utilizará las redes sociales para alabarse o denostar a los que no están con él, porque así es su actuar, quienes le siguen son buenos, quienes le hacen observaciones o no creen en su proyecto son malos.

En fin, la situación es que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a través de las redes sociales ya dio a conocer a qué hora y donde realizará su evento el día 22 de junio en Ciudad Victoria Tamaulipas.

Hay en la ciudad espacios más grandes donde puede llegar la gente con mayor facilidad y que el evento pueda lucir mejor pero lo hará frente a las oficinas del Gobierno de Tamaulipas, a una cuadra de la Presidencia municipal, ¿por qué cree?, obvio, es abiertamente un acto retador y de paso aprovecha que es día hábil y habrá muchos periodistas que le cubrirán, no porque comulguen con él sino porque para bien o para mal no deja de ser noticia y los comunicadores hacen su trabajo aunque el candidato de MORENA crea que son todos sus enemigos y hasta se atreva a lanzar amenazas.

Hablando de morenos, ayer estuvo en la capital tamaulipeca RICARDO MONREAL, su discurso bajo de tono, hasta parecía conciliador aunque de conciliadores no tengan nada, obviamente solo lo hace para aparentar que él no está en el afán de pelear, además, aunque diga lo contrario, igual sabe que en Tamaulipas no le alcanza para muchos adeptos ganar.

