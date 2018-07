VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

Ismael y María Elena ganan…

Gana la elección ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y se convertirá en Senador de la Republica por Tamaulipas junto con MARIA ELENA FIGUEROA SMITH, mientras que AMERICO VILLARREAL GUERRA igual tendrá una curul en el Senado entrando como primera minoría.

ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y MARIA ELENA FIGUEROA aseguran su curul en la Cámara Alta, la fórmula de la coalición de Tamaulipas al Frente encabezada por el Partido Acción Nacional son los ganadores de la contienda electoral del domingo pasado, el cómputo final marcado por el PREP así lo reflejo.

Por primera vez en la historia de Tamaulipas se vieron varias fórmulas competitivas en una contienda para el Senado de la Republica, bueno, participantes, porque la verdad es que no todos le entraron a la competencia de lleno.

Sin duda alguna la campaña más vistosa y participativa fue la que realizó la formula conformada por ISMAEL Y MARIA ELENA, después YALHEL ABDALA y ALEJANDRO GUEVARA, seguidos por OSCAR MARTIN RAMOS, y a los que menos se les vio actividad fue al candidato de MORENA, AMERICO VILLARREAL y al muchacho verde PATRICIO KING.

YALHEL y ALEJANDRO a pesar de saber que los números no les favorecían desde el arranque hicieron su esfuerzo, se les vio haciendo campaña, en territorio, pero no les alcanzo para nada, tenían todo en contra, desde una marca desgastada, hasta la dirigencia de su partido.

AMRICO VILLARREAL se le vio solo promocionando dos o tres veces las propuestas de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y otras tantas acompañando a EDUARGO GATTAS en la capital tamaulipeca y nada más, el que alcance a llegar en primer minoría es mucho para alguien que ni siquiera hizo una campaña digna, pero bueno, se subió al oleaje guinda y le alcanzo para un segundo lugar.

Aun y aunque sabe que no hizo lo suficiente para merecer ser Senador AMERICO VILLARREAL se inconforma con los resultados, hizo rueda de prensa para manifestarse cuando en campaña no se manifestó como debía, en territorio, sudando la camiseta, gastando zapato o haciendo eventos en los municipios tal y como lo hicieron ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, MARIA ELENA FIGUEROA.

Claro que la rueda de prensa de AMERICO además de buscar respaldo porque sabía ya estaba perdido lo que busca es fortalecerse, no llegar debilitado al Senado para poder pedir mano y ser candidato de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas, ese es todo su objetivo.

En las contiendas electorales se gana y se pierde y los participantes deben de tener la madurez para aceptar cuando los resultados no les favorecen, claro que igual se pelea hasta el final, pero si con los primeros cómputos se dicen ganadores y se van a dormir, pues al despertar puede ser que los resultados ya no sean los mismos porque cuando ni siquiera está la mitad de las casillas contabilizadas no se puede cantar victoria.

En fin, la situación es que ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y MARIA ELENA FIGUEROA SMIT se alzan con la victoria, se convertirán en Senadores de Mayoría, los números son claros, la diferencia contra su más cercano seguidor es cuantiosa.

Cierto es que AMERICO VILLARREAL también será Senador porque le alcanza para la primer minoría, pero los números no le alcanzan para andar peleando un lugar que no se ganó en territorio.

