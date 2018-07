VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

Que buen chiste…

Con todo el alboroto por el anuncio de LOPEZ OBRADOR en el sentido de que se reducirán los sueldos de las altas luminarias del poder nacional las vísceras de muchos encumbrados ya se dejaron ver.

Son los Magistrados y Consejeros electorales los más inconformes con el anuncio de que les rebajarían su salario y prestaciones.

Obvio, están dejando ver que no solo les mueve el deber, que para ellos el poder es un buen sueldo tener y poco les importa lo que con el pueblo pueda suceder.

Esos funcionarios se manifiestan porque existe la posibilidad de que les rebajen el sueldo pero hasta ahorita no se ha visto a ninguno de esos declarar que se van a esforzar para realizar mejor su trabajo, para cumplir con los principios básicos de sus instituciones.

CIRO MURAYAMA, titular de la comisión de fiscalización del INE, por ejemplo, dice que no es justo que les bajen los sueldos porque además ningún consejero electoral gana más que el presidente de la República, claro, no dijo si el Consejero Presidente LORENZO CORDOVA no rebasa el tabulador.

Alegan los inconformes que a los consejeros del INE no les pueden bajar el suelto porque además son un organismo autónomo, más que risa causó la actitud por lo de los salarios pero lo que ya está de risa loca fue eso de que son autónomos.

Qué lástima que sea un asunto de sueldos lo que haga que los consejeros del INE salgan a manifestarse y hacer sus aclaraciones al respecto y no cuando la ciudadanía les cuestiona su parcialidad, estar al servicio del Estado, no defender la voluntad del pueblo y que sean ellos mismos los verdugos de la democracia en nuestro país.

Si realmente fueran un organismo autónomo y atendieran al pie de la letra sus preceptos básicos hoy tendrían más respeto del pueblo, su credibilidad por los cielos, nadie se atrevería a cuestionarles nada, incluso al saber que se les quiere bajar su salario créame que los mismos mexicanos les defenderían pero no, sus cuentas no han sido de lo más claras, su actuar está en tela de duda.

Cierto es que quien realiza su trabajo con profesionalismo y respeto a la ciudadanía merece una buena remuneración, más para que no caiga en las garras de la tentación y cometa actos de corrupción, pero lamentablemente las instituciones electorales han perdido credibilidad, se han ganado a pulso la desconfianza del respetable que ve que aún y obteniendo un buen salario siguen vendiendo sus servicios al mejor postor.

En fin, la situación es que los magistrados y consejeros electorales se inquietan ante el anuncio del presidente electo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR de que les bajará los sueldos y salarios no por trabajar más.

Se rehúsan los de la Suprema Corte y el INE a que se les bajen sus sueldos y prestaciones y se manifiestan, explican el por qué no deben ganar menos, e insistimos, ¿cómo no salen a manifestarse y dar explicaciones cuando le quedan a deber al pueblo y la gente exige una buena explicación?.

Más que indignación porque les quieran pagar menos lo que deberían tener es vergüenza por todo lo que al pueblo le han quedado a deber.

Los consejeros electorales del INE dicen que además de todo no les pueden bajar el sueldo porque son autónomos, qué buen chiste, esos de las instituciones electorales tienen de autónomos lo que la ciudadanía tenemos de certeza en sus acciones, ósea, nada.

