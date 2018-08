Vida Diaria

Rosa Elena González

La venganza de Elba Esther y los hombres del poder…

Ahora sí que se persignen aquellos que lograron tener poder, fama y fortuna gracias a ELBA ESTHER GORDILLO y luego que la encarcelaron de ella renegaron y, por así convenir a sus intereses, la olvidaron.

Porque como dijera FELIPE CALDERON, haiga sido como haiga sido, la mentora del PANAL y ex dirigente magisterial, ELBA ESTEHER GORDILLO, esta reivindicada a la sociedad, fue liberada y exonerada y bien saben que ella no olvida los agravios.

Así es que con pies de plomo tienen que andar aquellos que mientras ella estaba presa ellos con el sindicato y partido lucraron porque no les valdrá pedir perdón si la maestra decide mandarlos al paredón.

Nunca se caracterizó la ex dirigente magisterial y creadora del PANAL por olvidar y perdonar las afrentas, si lo dudan los discípulos de la maestra, que le pregunten a ROBERTO MADRAZO PINTADO y FRANCISCO LABASTIDA OCHOA a los que ELBA ESTHER les hizo perder el poder y todo porque no la dejaron, en principio, ser la Presidenta nacional del PRI.

Seguramente muchos gobernadores priistas recordaran las llamadas que la entonces mujer más poderosa de Latinoamérica, ELBA ESTHER GORDILLO, les hiciera pidiendo el voto para FELIPE CALDERON y así el PRI perdiera la elección.

Pasó el tiempo y el PRI recuperó el poder y a ELBA ESTHER las cuentas le cobraron, la exhibieron y encarcelaron por una larga lista de delitos, y claro por no estar de acuerdo con la reforma educativa en lo general, aunque eso fue lo complementario.

¿A poco cree usted que fue a prisión por sus malas acciones o lucrar con el trabajo de los maestros del país?, obviamente no, está claro que fue producto de una venganza de CARLOS SALINAS a través de ENRIQUE PEÑA NIETO, pues el ex presidente de México no soportó que la mujer se le sublevara después de que él le había dado todo el poder.

Sin duda alguna la mujer tenía delitos hasta para purgar más de tres cadenas perpetuas, pero su principal delito fue ya no ser útil al sistema, convertirse en incómoda para los intereses del poder y morder la mano que le dio de comer.

Pues bien lo mismo puede suceder hoy con muchos personajes que gozaron de las mieles del poder gracias a la GORDILLO, ella sabe de venganzas y quizá así como a ella le cobraron las afrentas muy probablemente eso suceda ahora con aquellos que le dieron la espalda apenas la vieron en desgracia porque no solo se le sublevaron, con el sistema en el poder se confabularon y a su suerte la dejaron, alegando que su encarcelamiento era un asunto de leyes y no podían intervenir.

Uno de ellos RAFAEL MENDEZ SALAS, aun recordamos cuando en entrevista en Vida Diaria el dirigente del PANAL en Tamaulipas y Diputado federal, cuando ELBA ESTHER aun no era encarcelada decía que a ella se debía, “es una mujer muy inteligente, bella por dentro y por fuera, chiquita, güerita, menudita, muy hermosa”, con esas palabras la describía pero luego del encarcelamiento de su mentora ni hablar quería.

Obviamente como RAFAEL MENDEZ SALAS hay más personajes que a la sobra de ELBA ESTHER se hicieron pero luego, ella presa y ellos encumbrados, ni en las charlas de café la defendieron.

Claro, no había mucho que defender, es obvio que la mujer era culpable de la mayoría de los delitos que le imputaron y quizá hasta cargos le faltaron, pero insistimos, no fue por ser corrupta o ladrona por lo que la apresaron sino porque ya le era incomoda al sistema, porque le cobraron el haberlos traicionado, más que asunto de justicia el que ELBA ESTHER estuviera presa fue venganza política y eso seguramente ella lo tenía muy claro.

Lo que tal vez no le quedó claro fue como sus hijos putativos, esos que le debían tanto, apenas la vieron en desgracia distancia con ella guardaron, quizá la mayoría de los que de su poder se beneficiaron ni siquiera un día en el penal la visitaron.

Así es que ahora que ya está absuelta y en libertad a varios ex líderes magisteriales, Diputados, Senadores del PANAL, las cuentas les van a cobrar pues no es precisamente una mujer de alma noble, que perdone y olvide.

En fin, la situación es que ELBA ESTHER ya fue absuelta de sus pecados, la abeja reina no regresara al penal y seguramente a sus abejorros les cobrará hasta el haber perdido su PANAL, aunque lo duden varios de ellos, la venganza de la GORDILLO está por comenzar, bueno hasta la reversa a la Reforma Educativa le va a beneficiar.

Me gusta: Me gusta Cargando...