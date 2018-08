VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZÁLEZ

La amenaza de Elba Esther Gordillo.

Justo el día que más de 25 millones de alumnos regresaron a clases en México, ELBA ESTHER GORDILLO MORALES anuncia que está de regreso.

Con un look sobrio y un tanto rejuvenecida se presentó ante medios de comunicación para, como dijera NIURKA, decir su velda, porque una cosa es lo que ella diga y otra muy distinta lo que realmente es verdad.

En rueda de prensa sin preguntas ni respuestas la ex inquilina de Santa Martha hablo de su encierro por más de 5 años, agradeció a los que han estado con ella y se alegraron por su liberación y lanzo una sentencia a quienes no esperaban verla en libertad y no la quieren nuevamente en el SNTE.

“Estoy libre y la reforma educativa se ha derrumbado” dijo ELBA ESTHER al inicio de su monologo ante la prensa como queriendo que propios y extraños entendieran el mensaje, igual lanzo una amenaza para los que le abandonaron y con el sindicato y el PANAL sin ella lucraron.

Dice ELBA ESTHER que su encarcelamiento fue una acción política, que le inventaron pruebas y le acusaron de cosas que ella jamás hizo, la verdad la mujer no es una santa, es más, quizá sea el mismísimo demonio que vendió y lucro con los maestros durante muchos años, pero es obvio que no estuvo presa por sus pecados, que deben ser los suficientes para tres cadenas perpetuas, sino porque le era incomoda al sistema y le estaban cobrando afrentas.

Ahora que está en libertad y parece gozará de cabal salud política no le ira bien a muchos, la maestra regresa con hambre y sed, no de justicia, si de venganza, pues cada una de las palabras de GORDILLO MORALES tenían un mensaje.

Mensaje que tenía destino y que seguramente varios dirigentes o exdirigentes magisteriales entendieron, más que hacerse visible en el arranque del ciclo escolar, que la sociedad le vea entera, decir que es inocente, las palabras de la maestra fueron una advertencia para ellos.

ELBA ESTHER anuncia está de regreso para defender al magisterio, prácticamente dice que retomara su liderazgo en el SNTE, que mientras ella estaba en prisión hubo líderes que traicionaron a los agremiados y lucraron con el sindicato.

“La dignidad del maestro se volverá a valorar, lamento mucho que quienes debieron defenderlos con puntualidad no lo hicieron y nos traicionaron” sentencio la expresidenta del sindicato más grande de América Latina. Ahí les hablan RAFA MENDEZ SALAS y JUAN DIAZ DE LA TORRE

Igual GORDILLO MORALES anuncio que vienen cosas buenas para la nación en la próxima administración, no dijo de qué se trata porque tampoco acepto preguntas para no dar respuestas, pero es obvio que se refería a la educación y claro, que búcara retomar el control del SNTE.

En fin, la situación es que la polémica maestra, ELBA ESTHER GORDILLO, por primera vez luego de su absolución sale a dar su versión, en rueda de prensa hablo de lo que para ella fue el estar en prisión.

Pero más que dar su versión del porque estuvo encarcelada, su aparición fue para anunciar que está de regreso, prácticamente dice que tiene la intención de retomar las riendas del SNTE, que cobrara afrentas y que trabajara con el gobierno entrante ya sin reforma educativa, sus palabras sonaron a amenaza

