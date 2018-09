VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZALEZ

El presidente con la peor evaluación…

Rindió su sexto y último informe el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, la danza de los millones no podía faltar aunque nadie supiera realmente en que ese dinero se fueron a gastar, porque una cosa es lo que él detalla y otra distinta lo que realmente hizo.

PEÑA NIETO hablo de que como nunca aumentaron las fuentes de empleo, dijo se trabajó en el fortalecimiento de la seguridad, que se disminuyó la brecha de la desigualdad, en síntesis, que se realizaron acciones sin precedentes en beneficio del pueblo mexicano.

El problema es que todo lo dicho y los números alegres que el aun mandatario remarco el pueblo no lo sintió ni lo vio porque de lo contrario no le estarían dando tan baja calificación.

No es que el pueblo sea ingrato, es que la mayoría de sus promesas ENRIQUE PEÑA NIETO no cumplió, la energía eléctrica no bajo, el gas su costo elevo, el precio de la gasolina no estabilizo, la canasta básica subió, con la inseguridad no termino, bueno, ni siquiera la violencia disminuyo.

Esas son unas de las muchas razones por las que es el presidente peor evaluado en todos tiempos, el pueblo reprueba su administración, le señalan muchos actos de corrupción y que, hasta en el caso de la dichosa casa blanca, su mujer saliera más que a dar una explicación a regañar a la nación por haberle hecho tal observación.

Aun así PEÑA NIETO habló de grandes logros, del beneficio de las Reformas estructurales, y al dar las gracias, su mujer, al fin actriz, dejo caer unas lágrimas que la verdad a nadie lograron conmover, la calificación que el pueblo le da al presidente es muy baja.

Consultora MITOFSKY en su última encuesta señala que al final de la administración solo un 18% de la población avala la gestión del aun presidente de la nación, lo que significa el 82 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años le desaprueban.

Lo peor es que quizá ese 18 por ciento de la población que aprueba la administración de ENRIQUE PEÑA NIETO es gente que de una u otra manera se vio beneficiada con él, tal vez empleados de dependencias federales, proveedores, amigos, compadres, socios y párele de contar.

Diran sus seguidores que es solo una encuesta, pero la verdad hasta en el sondeo directo, cara a cara, de cualquier pueblo da el mismo resultado, no solo es lo que marquen las casas consultoras, el sentir de la gente es de rechazo, la percepción es que nada hizo bien por la nación y que con él aumentaron los casos de corrupción.

De hecho luego que se dio a conocer el sondeo de opinión y publicado en redes sociales y medios de comunicación, los comentarios en contra de ENRIQUE PEÑA NIETO cayeron en cascada.

La mayoría le reclama temas como el caso Ayotzinapa y los gobernadores presos por corrupción, últimamente el haber liberado a ELBA ESTHER GORDILLO, en este último caso quizá liberar a la maestra no fue tanto su decisión pero como fue en su administración es otro pecado que llevara a cuestas.

En fin, la situación es que ENRIQUE PENA NIETO presento su último informe de gobierno, a pesar de que en las urnas de la elección pasada la gente le manifestó el rechazo a su gestión él sigue hablando de que se tuvieron grandes logros.

Logros que el pueblo no sintió ni vio, razón por la que hoy por hoy es el presidente peor evaluado de los últimos tiempos, solo un 18 por ciento de los mexicanos aprueban a ENRIQUE PEÑA NIETO, el 82 por ciento le desaprueba.

Triste porque ni siquiera con el dineral que se gastaron para promover el último informe y las virtudes del presidente lograron que la aceptación subiera, de hecho, hasta eso se le reclama, que se tire dinero a la basura en spot que a nadie convencieron. ENRIQUE PEÑA NEITO se irá con la peor evaluación.

