Vida Diaria

Rosa Elena González

Listos o no…

Como en las escondidillas de los niños que al terminar de contar se daba el anuncio de “listos o no allá voy”, así parece haberle dicho el IETAM a los partidos políticos al iniciar el proceso electoral.

Claro que no es responsabilidad del IETAM que los partidos políticos estén preparados para el inicio del proceso electoral.

Bien sabían en los partidos políticos que apenas arrancara septiembre daba inicio el proceso electoral, sino estaban listos a nadie pueden culpar.

Desarticulados casi todos les agarro el proceso, incluso MORENA que aunque en la pasada elección federal obtuvo una buena cosecha de votos colocándose como segunda fuerza eso no quiere decir que esté bien organizado, que tenga todo listo para el proceso electoral y la elección del 2019.

Es más, poco se sabe de las acciones que realiza MORENA en la entidad, está claro que quienes ganaron en la elección pasada fue por el efecto de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y uno que otro candidato que se aplicó pero no por trabajo partidista, por lo tanto, como instituto político es un hecho que tampoco estaba preparado al inicio del proceso electoral.

Pero de todos los partidos políticos el que está más desarticulado, menos preparado para el 2019, es el PRI.

Claro, le hablamos de los tres que pueden dar batalla, PAN, MORENA y PRI, por lo general el resto a la hora de la hora ven con quien se suman o a que personaje lanzan para cobrar prerrogativas y nada más.

Sin duda alguna el tricolor es el que está peor, no solo al interior del partido o porque es oposición si no por el rechazo que tiene de la población.

Pero bueno, aunque parece tarde para el PRI, porque ya inicio el proceso electoral sin buen timonero y están con la esquela lista, es una realidad que si se aplican de última hora todavía tienen la oportunidad de hacer una competencia digna, claro si eligen un buen dirigente y obvio buenos candidatos.

El problema es que todavía no terminan de ponerse de acuerdo, el conteo regresivo ya inicio, la dirigencia de ese partido no se renovó, claro, eso no implica de que no suceda tal eventualidad, porque también es un hecho que SERGIO GUAJARDO de que se va se va.

Pudiera haber renuncias y darse el cambio por prelación, que las renuncias vayan obligando a correr las fichas, luego otras bajas para que desde el PRI Nacional se de la designación, el propio instituto político puede jugar con sus tiempos.

En fin, la situación es que inicio el proceso electoral, la mayoría de los partidos políticos están desarticulados, como en las escondidillas el IETAM ya les dijo que listos o no ya va.

Por lo que fue o representó el Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas es donde más llama la atención que continúen sin ponerse de acuerdo para enfrentar el reto del 2019.

Aun no se hace el cambio de dirigencia, tienen la esquela lista, y si no se apuran el próximo año será su tumba, hasta el cuarto lugar o quizá más abajo va a quedar y entonces sí, de que se va, se va y para siempre.

