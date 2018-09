VIDA DIARIA

ROSA ELENA GONZALEZ

Se llevan hasta la morralla…

Oficialmente la administración de ENRIQUE PEÑA NIETO como Presidente de la República termina hasta el último de noviembre aunque en los hechos todo indica ya se acabó, incluso que es el futuro presidente quien ejerce el poder.

Y eso se nota no solo por lo que sucede en las Cámaras alta y baja, donde únicamente se escucha la voz cantante de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, sino en cualquier tema, todo gira a su alrededor.

Mientras todos, desde medios de comunicación, empresarios y políticos están al pendiente del que será el nuevo presidente de México, los que terminan la administración se van con más pena que gloria pero eso sí, con las alforjas llenas.

Dicen que en cada fin de sexenio se da el año de hidalgo, donde ningún político se perdona dejar algo y seguramente en esta ocasión no será la excepción, de hecho, muchos altos funcionarios no esperaron a que se llegaran los últimos 365 días para hacer de las suyas y del resto ya se llevan hasta la morralla.

Cada que inicia una administración se tiene esperanza en que las cosas serán diferente pero apenas inicia cada gobierno y llega la decepción, aun así se tiene fe en que ahora si el pueblo sea mejor tratado, que México sea la prioridad y más porque este país ya no aguanta otro saqueo, mas indiferencia oficial.

A pesar de ser fuerte y valeroso este gran país sufre, llora en silencio, la desilusión le rompe el alma, no se alcanza a comprender como es que sus hijos son tan ingratos, no entiende como la ambición puede más que el sentimiento y los vuelve desnaturalizados e insensibles, que le destruyen sin compasión y los poderosos dejan al pueblo en total indefensión.

México no entiende porque su propia gente es quien durante décadas ha tratado de hacerle bajar la cabeza, porque le saquean hasta las entrañas, le roban la tranquilidad, mancillan su esencia, destrozan su cuerpo, le ofenden a cada instante exhibiéndolo al mundo entero, no, no lo entiende.

Tampoco entiende como buena parte de la ciudadanía no sabe ni donde quedaron los ideales, en que cuenta bancaria quedo el amor a la patria, en cuales intereses se guardó el respeto al derecho ajeno, o en que esquina oscura se subasto y prostituyó la dignidad.

Hace muchísimos años DOÑA JUANA TORRES DE CARRERA, mujer de gran fortaleza, con un matriarcado indiscutible, educó con valores a sus cinco hijos y se los entregó a la patria convertidos en generales, uno de ellos ALBERTO CARRERA TORRES, todos dieron su vida por sus ideales, mientras su madre llena de orgullo por la valentía de sus vástagos decía, “si volviera a nacer y DIOS me diera cinco hijos se los entregaría a la patria nuevamente”.

Esa era gente valerosa, gente que privilegiaba el interés colectivo antes que los personales o de familia, ahora la mayoría de nuestros políticos, o las personas que tienen en sus manos el poder para enmendar errores, se olvidan de unir esfuerzos para enarbolar una causa común, menos piensan en luchar por los intereses colectivos o por regresarle al pueblo la tranquilidad perdida gracias a la corrupción y desmedida ambición de muchos que se esconden tras el poder.

Si vivieran los héroes que nos dieron patria y libertad, o quienes forjaron parte de la historia que nos identifica como mexicanos, ya se hubieran muerto nuevamente de tristeza y decepción, pues en estos tiempos la gran mayoría de los políticos no entrega nada a nadie si no hay interés personal o de partido de por medio.

Al contrario, nuestros representantes buscan como robarle al pueblo hasta el pensamiento, más en el último año de su gestión, que es cuando se llevan hasta la morralla.

