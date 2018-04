VISITA AL MUNDO (EN SUS MANOS)

ARTURO GUERRERO CAMERO

1

¿Falta mucho, papá?—pregunto con una voz casi inaudible. Tengo ocho años de edad y por primera vez acompaño a mi padre en su trabajo; él es chófer en una conocida línea de transporte público en mi ciudad. Esa mañana, mientras el sol duerme plácidamente, despierto con ansias recorriendo mi cuerpo, espero este día desde hace tiempo. En muchas ocasiones he pedido a mi padre me lleve en su autobús para conocer algún lugar de los que él visita a diario.

2

Dos días antes mi padre me había dicho –el sábado vas a ir conmigo a Ocampo, nos vamos antes del amanecer—esos días me parecieron una eternidad, la noche anterior no recuerdo la hora en la que concilié el sueño; las ansias del día siguiente me consumían desde ese momento. En la madrugada siguiente mi madre me llenaba de consejos mientras escuchaba el rugir del motor a diesel del autobús estacionado frente a mi casa. Se escuchó un claxon, y como si de una orden se tratara salí corriendo de casa, mi madre salió tras de mí dando sus últimos consejos, a los que recuerdo no haber puesto atención por esas mis ganas locas de una aventura a un lado de mi héroe. Subí al primer escalón de aquel viejo autobús marcado con el número 18 en color azul. Mi padre estaba ahí, piel morena, cabello peinado hacia atrás con brillantina sólida, ropas impecablemente planchadas y zapatos negros relucientes. –cierra la puerta, jala la manija metálica con fuerza hasta que sientas que da un ligero salto que te indicará que cerró bien. Despídete de tu madre, dile adiós— dijo con voz serena, hice caso en todo, sentía que era el niño más feliz del mundo.

3

–No hijo, éste lugar se llama El Limón; todavía falta mucho para llegar—responde mi padre. Voy sentado en el asiento que está justo atrás de él, miro curioso por la ventanilla que está a mi lado izquierdo, por el parabrisas del frente la carretera aparece como un río que no tiene fin, y cómo olvidar esas manos morenas que sujetan el volante con firmeza, y al mismo tiempo dando la impresión de que lo hace con delicadeza.–¡Buenos días Don José! ¡Buenos días Don Pepe!—saludo que se repite una y otra vez cuándo alguien sube al autobús, mi padre responde con amabilidad y una sonrisa en sus labios.

4

Me pongo de pie y miro hacia atrás, el autobús casi se ha llenado por completo. Dos señoras charlan entre sí, su voz rebasa por mucho las voces de los demás pasajeros, ríen a carcajadas y, sin saber porque ríen, su risa me hace sonreír. Varios pasajeros duermen plácidamente, pareciera que es un sueño profundo, no es así; ante cada parada que realiza el autobús, o bien algún movimiento brusco, ellos despiertan. De pronto siento que la velocidad disminuye, a un costado de la carretera se anuncia una curva peligrosa, veo salir de la nada un tráiler enorme y después otro, desde el lugar atrás de mi padre los veo venir y pasar muy cerca de mí, me doy cuenta qué es, estoy en lo alto de una montaña, grandes acantilados rodean el camino, todo eso me asusta un poco, volteo hacia atrás nuevamente y el mundo a mis espaldas está lleno de tranquilidad y armonía. ¿Cómo no iba a ser así? mi padre dirige ese mundo con sus manos al volante. Me lleno de orgullo.

5

–ya llegamos—dice mi padre volteando ligeramente sobre su hombro. Mi vista quiere abrazar todo lo que ve. Casas, árboles, muchos árboles aparecen por mi ventana, los pasajeros que venían dormidos se frotan sus ojos y las voces han subido su volumen ante la alegría de la llegada a su destino. El autobús se detiene, mi padre estira su brazo derecho para halar la manija dorada que abre la puerta. ¡Gracias Don José! ¡Gracias Don Pepe! Le dicen una y otra vez al momento de bajar del autobús y las respuestas llenas de respeto y sonrisas no se hacen esperar. Ese es el primer día en el trabajo de mi padre, he conocido su mundo. He conocido más a mi héroe. Hoy lo acompañé.

