VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

¿Y QUIÉN A LA DIPUTACIÓN?

Con la entrada del mes de agosto se aceleran los tiempos que los partidos políticos tienen, para desde su interior, comenzar a buscar entre sus activos, quienes deben ser los perfiles de entre los que se lija a la figura que contienda por las diputaciones locales que habrán de disputarse el año próximo.

Por lo menos al interior del Partido Acción Nacional los nombres ya se comienzan a mover, y se escuchan voces apoyando a tal o cual personaje y ensalzando sus aptitudes y méritos, mientras que otros hacen labor callada y esperan los tiempos para poder decir “esta boca es mía”.

Ser dan acelerones como los del dirigente local del PAN Ricardo Nájera Arias, quién a todas luces quieres seguir en el presupuesto ya que se le termina el cargo de regidor y ha pedido a amigos suyos que en redes sociales lo destapen como una opción viable a la diputación, pero este personaje a nivel estatal en su partido no es tomado en serio.

Las opciones que el PAN si tiene en serio son varias, este humilde escribiente las va a enumerar por orden de importancia, pero quienes se mencionan tienen verdaderas posibilidades de ser tomados en cuenta, pero además hemos de decir por qué creemos que deben ser tomados en cuenta.

La primera y lógica opción que tiene el PAN es en la figura del alcalde Juan Francisco leal Guerra, el por qué es muy sencillo, está concluyendo una administración municipal exitosa, ha demostrado lealtad al gobernador del estado y en el momento en el que hubo designación a la candidatura a la presidencia municipal y él no fue nominado, se disciplinó y trabajó para el proyecto.

Pero el alcalde ha roto varios paradigmas en la casa de Hidalgo y Juárez, pues va a entregar cuentas como el primer presidente municipal que sale sin sospecha alguna de malos manejos financieros, será el primer presidente municipal panista que salga limpio de la administración municipal, es el primer presidente municipal panista que hizo el andamiaje para que su partido sostuviera el poder en dos administraciones consecutivas, cosa que los dos presidentes municipales panistas anteriores no lograron.

Contra viento y marea logró que su partido no se fragmentara con el poder, cosa que sucedió con los dos panistas anteriores, saldrá de la presidencia municipal sin sospecha, rumor o chisme de una vida licenciosa como la mayoría de los alcaldes y en algunos casos hasta nombres se han ventilado, finalmente termina como ningún alcalde se recuerde, haciendo muchísima obra e incluso dejando obra para que su sucesor la inaugure y la entregue al pueblo.

Quién también se perfila a la diputación es Noé Ramos Ferretiz, el actual titular de política social del gobierno municipal en la dirección de Bienestar Social, ha sido pieza clave para el panismo en la localidad, de ahí que es mencionado insistentemente para ser tomado en cuenta como candidato a diputado local por el distrito con cabecera en Mante.

Es promotor de casi todas las obras que se han traído al municipio, pues en materia de gestión ha hecho muy buena mancuerna con el alcalde para ambos tocar puertas y traer obras, lo que le ha permitido estar no solo cerca de la negociación sino también cerca de los mantenses que lo identifican y muy bien.

Tiene la cercanía, la amistad y el apoyo del Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos, que dicho sea de paso fue el gran ganador de la contienda electoral pasada, pues en su zona nada le pudieron quitar y si recuperó municipios que tenía anteriormente el PRI.

En la lista anote usted a Alberto Medina Trujillo, quién ha mostrado disciplina con el gobernador, ha sacado bien la encomienda que le dieron en la COEPRIS y ha demostrado lealtad al partido que lo acogió recientemente.

Ahí mismo anote usted que si van por equidad de género en el distrito tienen a dos mujeres que puedes sacar adelante el paquete, la primera es la reelecta regidora Sheyla Frida Palacios Juárez, quién ha demostrado trabajo, saber hacer las cosas y mucha inquietud, lo que le ha servido para sobresalir del resto de sus compañeros regidores, por el otro lado se encuentra Ruth Gámez Verástegui, quién también es parte del cabildo que habrá de entrar el próximo primero de octubre, pero que ha demostrado sobre todo tener ascendencia con el sector femenino.

