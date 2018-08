VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

Este día amanece con importantes matices políticos dignos de ser analizados, de no haber parpadeón de última hora, este día la autoridad electoral entregará a Andrés Manuel López Obrador la constancia que lo acredita como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, documento con el que ya podrá tener presencia formal en varios ámbitos y lo más importante, ya podrán comenzar con el acto formal de entrega-recepción de la administración federal.

Pero también en las últimas horas de ayer martes le fue notificado a Elba Esther Gordillo Morales el sobreseimiento de la causa penal que la mantenía en prisión domiciliaria en los últimos meses, es decir que a partir de las 23:30 horas de anoche, ya no se encuentra en prisión, está con su familia y libre de todo cargo.

A decir de su abogado Marco Antonio del Toro Carazo, quién a nombre de Elba Esther Gordillo Morales leyó un comunicado a los medios de comunicación donde informa de su situación actual y su decisión de no hablar a medios de comunicación hasta el día 20 de agosto fecha en la que dará una conferencia de prensa al respecto, conferencia que este escribano puede advertir que será tersa, no habrá acusaciones ni desquites verbales, en estos momentos de amor y paz, pues es la tendencia que está marcando el gobierno que va a llegar.

La lectura a la liberación de Elba Esther Gordillo no es otra que un acuerdo forzado para que la administración de Peña Nieto no le deje a la administración de López Obrador, problemas políticos que no son de él pues como se recordará más que todo lo que se armó contra de la pudiente dirigente del SNTE, la verdad a todas luces fue un desquite de Peña Nieto en contra de la líder sindical por el tema de la reforma educativa.

Lamentablemente para Peña Nieto, él no es Carlos Salinas de Gortari y no tiene a su lado la mente maquiavélica de José María Córdova Montoya, como para que ese encarcelamiento quede impune y con aniquilación total del adversario como en su momento el hijo de Agualeguas Nuevo León, hizo con Joaquín Hernández Galicia “La Quina” a quién si le acabó por completo el poder, se avizora un regreso a las lides sindicales de Elba por que un tiene a todo su equipo dentro del sindicato magisterial.

Y siguiendo con el tema de la grilla , las cosas en los partidos no están cómodas, para nadie, ni para MORENA pues la competencia por las coordinaciones en la cámara de diputados están a peso, mire usted en la cámara de diputados MORENA tiene asegurados 186 asientos de los 500 que conforma la llamada cámara baja, que en si ya es una mayoría importante, pero sus aliados tienen, el Partido del Trabajo 61 diputados mientras que el Partido Encuentro Social cuenta con 56 de estos legisladores, es decir que entre la coalición Juntos Haremos Historia, tendrían 306 votos en la cámara lo que es una mayoría absoluta, faltándoles solo 3 votos para la mayoría que exige la ley a fin de hacer modificaciones a la constitución.

Este escenario pone a AMLO en un aprieto, pues requiere que un buen negociador llegue a esa mayoría por lo que queda descartada de entrada Dolores Padierna que viene de pastorear la bancada perredista en el senado, dejando la figura de Mario Delgado, quién es gente de Marcelo Ebrard y cuenta con el respaldo y el respeto de López Obrador, la figura de pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuellar, no servirían para una negociación fina que se requiere en la próxima legislatura.

Pero donde vemos más problemas es al interior del PAN pues los priistas que fueron los grandes perdedores de esta elección bien que mal ya se recompusieron y nombraron sus coordinadores a la minibancada sin sobresaltos, pero en el caso de los azules, siguen con desencuentros y rebatingas al interior pues luego de la candidatura de Ricardo Anaya, perdieron hasta el discurso.

De seguir las cosas como van al interior del PAN donde el discurso de Ernesto Cordero contrasta con el de Ernesto Ruffo o se contrapone al de Corral, la presencia de los 83 legisladores azules en la cámara no será más que presencial, sin ninguna fuerza de decisión ni deliberación al interior de la cámara.

Y para colmo de males como dice el viejo refrán “de por si éramos muchos y parió la abuela”, se dice que en los próximos días y como lo advertimos en esta misma columna desde que se bajó de la contienda electoral, Margarita Zavala Gómez del Campo anuncia la creación de un nuevo partido en torno a su figura, lo que dejará aun más debilitados a los azules, que conste que desde hace más de un mes se los advertimos.

Hasta la próxima

