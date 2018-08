VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

LA CAÍDA DE LOS ROJOS

Alguien le vendió la idea al candidato de la planilla roja a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, de demostrar músculo político luego de que la planilla naranja tuvo éxito con un gallo en el que inundaron con sus colores todo el municipio de Mante, Siendo Pedro Luir Ramírez Perales oriundo de estas tierras debería tener más arrastre entre los trabajadores del IMSS, así que había que hacer una magna concentración y gallo.

Trabajaron a fondo buscando conformar el evento, pero llegado el momento se dieron cuenta que de salir a la calle solo harían el ridículo, así que terminó el famosos gallo en una albercada y borrachera a la que solo asistieron un puñado de 40 trabajadores sindicalizados, el resto anda apoyando a la planilla naranja con el doctor Montecinos al frente.

Tal parece que está mal asesorado quién fuera durante 6 años el poder tras el trono en el sindicato, pues ha intentado por todos los medios golpear, minimizar, y hasta desprestigiar a su oponente sin que esto cause resultado alguno.

Precisamente el día en el que Montecinos visitó el municipio de Mante, personal de Pedro Luis Ramírez Perales, buscó a algunos columnistas y reporteros de la localidad, entregando un material en el que se ve a Montecinos en fiestas y buscando que lo exhibieran como un alcohólico y amante de la vida nocturna, el monto a cada reportero que aceptara hacer el trabajo sucio sería de 500 pesos.

La minia información que mandaban sobre la supuesta vida licenciosa de Montesinos, era más bien un chisme de lavadero antes que datos concretos para hacer una nota periodística, menos un análisis serio sobre sus facultades o no para dirigir el gremio de los trabajadores del Seguro Social.

Otra de la información filtrada fue que Raúl Montecinos, tiene como padrino a Francisco Crisanto Colunga, ahí se vio reflejado el trauma de Pedro Luis, pues precisamente este ex dirigente del SNTSS en la localidad, fue quién amarró las manos al hoy candidato rojo, para que no pudiera participar, pues sabía perfectamente cuales eran sus formas de hacer las cosas ya que se debe recordar que fue parte del comité seccional.

Ese tipo de guerra sucia provocó más que el efecto de defraudarse, sobre el candidato de la planilla naranja, un rechazo total a Pedro Luis Ramírez Perales, pues en ese gremio todos saben cuáles son sus tácticas de guerra sucia y no dudaron en culparlo de dicho trascendido.

Las visitas a las clínicas y centros de trabajo de Ramírez Perales han servido más que para brindarle su respaldo por parte de la base trabajadora, para que le hagan reclamos por diversas circunstancias en las que cada trabajador de esta institución ha padecido a causa de la voracidad y malos manejos de la pareja dirigente.

Lo cierto es que entre los trabajadores del IMSS hay una idea clara que es ahora o nunca para quitarse el yugo que en 6 años han padecido a causa de los excesos de Beda y Pedro Luis, quienes pensaron que ser dirigentes del sindicato era ser dueños no solo de las cuotas de la base trabajadora sino hasta de la institución, donde hacían y deshacían y hasta personal de confianza se atrevían a quitar pues para ello eran los dirigentes del sindicato.

Los ánimos de quienes iniciaron a apoyar en su loca aventura a Pedro Luis Ramírez rumbo a la elección del próximo 5 y 6 de septiembre, han mermado y muchos de ellos incluso han cambiado de bando y ahora se encuentran en las filas de la cada vez mas fuerte ola naranja que está inundando el IMSS.

Tal parece que la caía de la que le llaman al interior del IMSS la “pareja del daño” esta a pocos días de caer, pues su destino lo van a resolver precisamente quienes fueron objeto de sus abusos y su prepotencia, eso deja en claro que el ejercicio de poder es una rueda de la fortuna y cuando estás arriba, hay que trabajar para cuando te toque estar abajo.

Hasta la próxima

