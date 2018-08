VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

RENOVACIÓN AZUL O LA BÚSQUEDA DE LA SUBSISTENCIA

A pesar de que se han intentado mandar señales de unidad al interior del Partido Acción Nacional luego de la asamblea en la que se marcaron los lineamientos para la renovación de su comité nacional, la verdad es diametralmente opuesta, nunca ha existido tal ruptura al interior de este partido como ahora, y prueba de ello es el anuncio de Ernesto Cordero de abandonar la política (léase me voy al partido de Margarita Zavala) y la imposición de delegados por parte del grupo anayista.

El PAN no ha entendido que primero deben ponerse de acuerdo al interior de los grupos que quedan en el mismo y posteriormente lanzar a la militancia la convocatoria para poder renovar sus cuadros luego de la desastrosa elección en la que se vieron envueltos gracias a las malas decisiones que tomaron.

Y aunque el hubiera no existe, si tan solo hubieran escuchado a su militancia y no hubieran conformado una alianza tan disparatada como la que se conformó con el PRD y el MC donde el único ganador de esta fue su principal promotor Dante Delgado Rannauro, quién ahora ya negocia los votos de su bancada con el ganador de la contienda.

Si tan solo hubieran abierto la convocatoria para que el panista eligiera a su candidato a la presidencia de México y de esta manera llegar unidos a la campaña y la contienda electoral, y si tan solo no hubieran puesto a Zepeda como su dirigente interino luego de la Salida de Anaya, tal vez no hubieran ganado de todos modos la contienda, pero si hubieran realizado un papel más digno y no estarían juntando los pedazos que les quedan del partido.

La realidad del PAN en este momento es que no tiene una militancia cohesionada, no hay un verdadero liderazgo al interior del PAN, los grupos al interior de este partido tienen serias escisiones por el desgaste de una campaña presidencia donde no todos jalaban para el mismo lado, los mandos en los estados no están armonizados con el CEN y por el contrario tienen sus propios intereses que defender, perdieron espacios en la conformación de la coalición.

La puntilla, le llega este día al PAN con la decisión de que Miguel Ángel Mancera, quién fuera postulado por el PAN en la lista nacional al senado, ha decidido coordinar la bancada de su partido el de la Revolución Democrática al interior del senado, es decir el PAN se queda sin un espacio en el senado y a cambio el PRD cede el lugar con el que postuló a Xóchitl Gálvez a la misma posición, pero eso y nada es lo mismo.

En su pasada asamblea el PAN conformó un resolutivo de 5 puntos que es digno de analizar;

“ 1. Agradecemos al pueblo de México el voto que nos dio el pasado 1 de julio, que nos permitirá ser la segunda fuerza política del país”, en efecto son la segunda fuerza electoral, pero dista mucho de ser una fuerza política en las condiciones en las que se encuentra.

“2. Estamos listos para seguir con la lucha histórica que hemos llevado a cabo en nuestro país. Una lucha en la que han existido aciertos y también errores que con humildad debemos reconocer, y que la continuaremos con el firme propósito de practicar nuestros principios de doctrina, sustentados en el humanismo político, la honestidad y la democracia”, para que el PAN regrese a la lucha histórica, requiere de que los valores de la vieja militancia, la rancia panista regrese a tomar las riendas y de entre quienes aspiran a ser dirigentes ninguno pertenece a esa generación.

“3. Iniciamos una nueva etapa en nuestra vida institucional renovando los órganos directivos de nuestro partido. Buscaremos, de conformidad con nuestros estatutos, los consensos necesarios para seleccionar a los militantes que se distingan por su absoluta honestidad, y por su apego estricto a los más altos requerimientos de congruencia ética y política. En democracia elegiremos a nuestra próxima dirigencia”, cuando se habla de que en democracia se va a elegir a la dirigencia y se comienza con la expulsión de cuadros de esta por venganza, no se puede hablar de democracia limpia.

“4. Reconocemos a Ricardo Anaya por su participación valiente y brillante como nuestro candidato presidencial”, en mi opinión un epíteto más a la participación de Ricardo Anaya y el apartado presente sería ridículo.

“5. El Partido Acción Nacional será a nivel federal una oposición firme, responsable y congruente ante el gobierno federal, apoyando aquello que sea correcto para México, pero rechazando aquello que afecte a los ciudadanos y sea contrario al interés general. Buscaremos ser útiles a México también desde los gobiernos municipales y estatales que encabezamos”, este apartado está fuera de la realidad, debería de decir que buscarán ser la oposición que en su magnitud pueden ser, ya que el número de legisladores que tienen en ambas cámaras no les da para ser todo lo que aquí proponen.

Hasta la próxima

