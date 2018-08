VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

EXTRAVÍO INFORMATIVO

La elección del pasado primero de julio no solo fue atípica, sino que además rompió paradigmas y cambió diametralmente los escenarios por la figura que ganó la elección, pues el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no es el clásico político cuadrado que una vez que gana la elección se siente tocado por los dioses, pues al contrario sigue siendo parte de la agenda informativa diaria.

En otros procesos electorales el ganador de la contienda era de manera intencional escondido a los medios de comunicación y a la población en general, de tal suerte que solo era visto en algunos anuncios sobre su equipo de transición y hasta ahí, el gabinete era un verdadero misterio, mismo que crecía con algunas filtraciones informativas a propósito sobre nombre de futuros funcionarios.

En aquellos procesos electorales tanto de los presidentes priistas como de los dos panistas (ambos procesos fueron igual) a estas alturas ni por asomo había un solo personaje al cual ya públicamente lo hubieran mencionado para un cargo público, como lo hace de manera personal hoy el presidente electo.

Empero esta forma de hacer las cosas ha causado verdaderos problemas de mala interpretación de las funciones de cada uno, pues muchos, incluso gente que uno cree que es estudiada y conoce del tema, se atreven a decir que Andrés Manuel López Obrador ya se encuentra gobernando en México, lo cual es totalmente erróneo.

Constitucionalmente, Enrique Peña Nieto, termina su mandato el día último del mes de noviembre a las 12 de la noche, es decir en el primer minuto del día primero de diciembre del presente año, asume el poder de gobierno Andrés Manuel López Obrador, el metaconstitucionalismo no existe en México y a nadie le conviene que exista, por lo que es risible pensar que en este momento el actual mandatario del país abandone sus funciones para dejarlas en manos del ganador.

Al ganar López Obrador la presidencia de México de inmediato le atribuyó muchísimos milagros, entre los que se encuentra la salida de la cárcel de Elba Esther Gordillo Morales, y sacan cientos de conjeturas de que por que sus nietos de la ex lideresa trabajaron la campaña a favor de MORENA y que hubo arreglos en los oscurito, pero lo cierto es que sería una torpeza del sistema político mexicano una vulneración de ese tipo.

Suponiendo, solo suponiendo , que López Obrador ya estuviera en funciones como jefe del ejecutivo nacional, sería precisamente eso, jefe del poder ejecutivo nacional, la liberación de la ex dirigente del sindicato magisterial obedeció a acciones y deliberaciones de otro de los poderes de la unión denominado Poder Judicial, que en la constitución se consagra como un poder autónomo, por lo que ni siendo presidente de México podría obligar a los jueces a liberar a una persona que se encuentra en proceso penal.

La tarde de ayer López Obrador se reunió con la bancada de senadores de MORENA que integrarán la próxima legislatura, donde escuchó de voz de Ricardo Monreal los acuerdos a los cuales llegaron para reducir drásticamente los gastos de los legisladores entre los que se encuentra el ya no pagarles seguro de gastos médicos mayores, y ahí el presidente electo fue claro al señalar que en su administración el presidente no será el supermandatario, no será el jefe de todos los poderes, es decir habrá respeto a la separación de los poderes del estado, lo cual responde tácitamente a lo manifestado por muchas voces sobre sui injerencia en el actual sistema.

En definitiva, la política ha cambiado en México y tenemos que aprender a conocer las nuevas formas que esta ha tomado, púes en adelante esta evolución será la constante en futuros procesos electorales.

Hasta la próxima

