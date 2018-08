VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

EL PODER SINDICAL OFICIAL

La salida de Elba Esther Gordillo Morales de la cárcel ha creado muchas expectativas, algunas alusiones hasta bárbaras por parte de los llamados bots de las redes sociales que han aludido la salida de la dirigente magisterial a una orden emitida por Andrés Manuel López Obrador, para que esto sucediera.

Sol alusiones que a quienes tenemos un poco de materia gris nos mueve a la risa, pues si bien es cierto que hay una tersa transición entre Peña Nieto y López Obrador, también es cierto que no llega a que el presidente electo pueda dar una orden y mucho menos a un poder de la federación que no es el que será suyo.

La salida de Elba Esther era inevitable, porque no era sólida la investigación que hicieron sobre su persona, jurídicamente no era sostenible como en muchos de los casos de presos que son políticos, la incapacidad de la Procuraduría General de la República hace que todos estos casos estén sostenidos con alfileres que al final se van a caer.

Pero en el caso concreto de Elba Esther, esta no solo recupera su libertad, va a recuperar la dirigencia del sindicato, un sindicato que nació para ir de la mano de la administración pública pues desde su fundación en 1932 como Confederación Mexicana de Maestros, ya había la mano del sistema metido en su conformación, y a pesar de el interés de Manuel Ávila Camacho de meter mano en el sindicato, sus operadores entre ellos Jaime Torres Bodet, no pudieron asirse del sindicato.

Fue hasta el 22 de septiembre de 1972 cuando llega Eloy Benavides a la dirigencia del sindicato, con Carlos Jongitud Barrios como poder tras el trono, esto le permite a Jongitud la libertad de negociar con el entonces presidente Luis Echeverría Alvares, los trabajos del sindicato y los beneficios de los maestros.

En 1974 Carlos Jongitud Barrios, con el apoyo total de Echeverría llega a la dirigencia nacional del SNTE, a su paso por la dirigencia en 1979 crea la CNTE, lo que a la postre será la cara violenta del mismo sindicato magisterial, hasta que en 1979, luego de una reunión con Carlos Salinas de Gortari se ve obligado a renunciar a su cargo para dejarlo en manos de Elba Esther Gordillo Morales, quien estuvo al cargo del sindicato hasta que Peña Nieto le fincó responsabilidades penales y puso en su lugar a Juan Díaz de la Torre, un profesor que maneja el sindicato a ordenes desde Los Pinos.

El dato histórico viene a cuento para ubicar que el sindicato siempre ha estado a la mano con el poder, incluso en los dos gobiernos panistas, por lo que no tendría nada de extraño el regreso de Elba Esther al frente del sindicato de la mano de Lopezobradorismo, y no es tanto por la influencia de Gordillo Morales con Andrés Manuel, sino por la coincidencia de un modelo educativo que nada tiene que ver con la reforma impulsada por Peña Nieto.

Y es precisamente ese el tema, la reforma que antes que ser educativa es de carácter total y eminentemente laboral, la llamada reforma de Peña Nieto se ha convertido en un reducto para que ingenieros, químicos, abogados, comunicólogos y demás profesionales concursen para una plaza magisterial sin tener un ápice de vocación magisterial y por el contrario lo hacen por que no encuentran chamba en sus ámbitos laborales.

La llamada reforma educativa dejó de lado el carácter de formación de verdaderos maestros con vocación y abrió las puertas a otras profesiones para que llegaran a sustituir a verdaderos profesores solo por el hecho de haber pasado un examen, si bien es cierto hubo excesos donde las plazas eran herencia de padres a hijos sin vocación ni conocimiento, o venta de estas, pero la adquisición de plazas mediante examen es también ofertarlas al mejor postor.

Que sucede en la actualidad, que la gran mayoría de esos profesionales en distintas áreas metidos a profesores, llegan a dar clases de temas que no dominan o no es su fuerte, así podemos ver médicos dando filosofía en educación media superior, o ingenieros hablando de historia por decir algo, de ahí que los jóvenes salen más desorientados que cuando llegaron.

Atrás quedaron los verdaderos maestros, aquellos que no necesitaban de maestros de apoyo para regularizar a sus alumnos, que sacrificaban los recreos para dar atención personalizada a sus alumnos, los que nos hacían sacar raíz cuadrada o cúbica desde el tercer año de primaria, o conocer la geografía no solo nacional sino mundial en el quinto año de primaria, esa sería una verdadera reforma educativa, ¿no cree usted?

Hasta la próxima

PD. Escuché por ahí, no sé dónde que la figura del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se desgasta con una transición tan larga, que debería salir de escena hasta su asunción al poder, es una óptica totalmente errónea, pues eso es lo que ha mantenido vigente al tabasqueño en los últimos 12 años, el permanecer en la agenda nacional.

