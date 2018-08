VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

LA MARAÑA POLÍTICA

Tal parece que en la última semana los partidos políticos se han metido en una maraña muy interesante, pues desde el ganador MORENA que ha puesto las cosas en claro a su interior haciendo, ahora si lo que muchos pedían, la separación muy inteligente entre lo que es el presidente electo y lo que es MORENA como partido político ya formal.

Cerraron filas, ratificaron la confianza a Yedkol Polensky como presidenta del partido a nivel nacional y están formalizando ya las cuestiones de las bancadas del partido en el Congreso de la Unión, quedando solo pendiente la nominación de quién será el pastor de los casi 300 diputados que va a tener este partido en San Lázaro.

Pero a los otros partidos el panorama no les pinta de la misma manera, toda vez que se comienzan a dar desencuentros y la rebatinga por el poco poder que les ha quedado los amenaza a quedarse cruzados de manos de manera irremediable.

El caso del Partido Acción Nacional creo que ya es un mal endémico pues el gandalismo se ha convertido en practica de los dirigentes de este partido, pues ya Damián Zepeda, presidente del PAN en el país por obra y gracia de su candidato perdedor Ricardo Anaya Cortez, dijo que, si le dan la coordinación de la bancada de senadores del albiazul, deja libre la presidencia del PAN para que la ocupe otro.

O sea, lo que pretende Zepeda Vivales, perdón, Vidales es que le cataficcien la coordinación de los senadores en la cámara alta por la dirigencia de lo que queda del PAN después del funesto resultado de la elección del pasado primero de julio.

Pero no es el PAN el único que anda es esas, pues en días pasados muy al estilo del PRI se dio un evento que confundió a muchos y dio mucha tela de donde cortar en redes sociales, pues a la vieja usanza del antes todopoderoso partido tricolor, el consejo político de este partido eligió a la maestra (no se asusten hay mas maestras no solo Elba) Claudia Ruiz Massieu, como presidenta del tricolor, pero no leyeron las letras chiquitas, es solo presidenta por un año.

Sucede que Claudia, ha sido presidenta, luego secretaria general, luego otra vez presidenta y otra vez secretaria general, eso sucede por que el consejo político la eligió a ella como secretaria General del tricolor en aquella ocasión en la que eligieron a Don Beltrone, como su presidente del partido, a la renuncia de este, Claudia sube por prelación a la presidencia hasta que llega Enrique Ochoa Reza y dijo –“Nunca me hagan eso” y se queda en la silla de la presidencia, renuncia Ochoa a la presidencia, regresa Claudia al sillón presidencial hasta que nombran al Güero René Juárez en la presidencia que renunció para irse de coordinador de los diputados priistas en San Lázaro y ahora si ya no traerán como trompo a Claudia, por lo menos por un año ya que la nombran presidenta para terminar la gestión de Don Beltrone.

Y si en el PRI ya se empiezan a articular los del PES hacen lo mismo, pues ven que cada día es más lejana la posibilidad de que los magistrados hagan caso a sus reclamos y abran un promedio de siete mil paquetes electorales donde ellos están seguros que están los votos que les hace falta para no perder el registro, por lo que ya comienzan a hacer desde sus interiores los preparativos para las asambleas distritales de constitución de un nuevo partido político, pues tienen todo para serlo.

Y si de agandallar se trata quienes ahora resulta expertos son los del Partido del Trabajo, pues ahora resulta que están solicitando ante el INE que se desconozca la figura de algunos diputados que llegaron con el membrete del PT pero que realmente son militantes de MORENA, por lo que pretenden que se desconozca a estos diputados para que sus suplentes que si son del PT lleguen a la curul, esto bajo el argumento de que MORENA ya está sobrerepresentado en el congreso.

Les platico, sucede que en el acuerdo de coalición había algunos distritos que correspondía por ley al PT postular candidatos pero sucede que no tenían figuras para postular y en algunos casos solo eran los dirigentes del partido los que estaban que fueron los que se postularon como suplentes, por lo que MORENA les puso al candidato para que se ganara la elección, y ahora quieren que esos candidatos que ganaron renuncien para que dejen a sus militantes chafas ser diputados.

El escrito presentado por el PT movió a la risa a los consejeros electorales quienes lo único que dijeron es que por que no impugnaron las candidaturas en su momento y no hasta ahora que se había ganado a elección.

Hasta la próxima

