VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

ACUERDOS Y DESACUERDOS

En las últimas horas los partidos políticos acomodaron ya sus piezas con miras a lo que será el cambio de gobierno el próximo primero de diciembre, en el que también los partidos deben acomodar sus cuadros rumbo a los comicios locales aquellos estados donde así sea, y para el reacomodo de sus dirigencias en los casos en los que tuvieron la necesidad de moverla.

El caso del PRI ya quedó por lo menos zanjado por un año, de acuerdo con los usos y costumbres que tiene este partido, y es que hay voces que quieren que este partido muestre su cara democrática, cara que nunca ha tenido pues no nació en la oposición sino en el poder, por lo que le es muy difícil ubicarse en el plano de no tener el mando, de ahí que la designación de su magestad Claudia Ruiz Massieu, fue algo de lo menos malo que les pudo haber pasado, esto siempre y cuando sea por un año como se dijo en el Conejo Político Nacional.

Partidos como el Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, no tienen problema, pues al no tener un líder sino un dueño del partido, las designaciones de quienes dan la cara al exterior dependen de una sola persona y ahí no hay problema, sin embargo institutos políticos como el Partido de la Revolución Democrática, se encuentran recogiendo los pedazos que les quedaron después de la aplanadora y de un mal arreglo con el PAN donde perdieron en lo territorial pero ganaron en lo electoral.

El caso que llama la atención en estas últimas 72 horas es el del Partido Acción Nacional, pues se cumplió el amague que había establecido Damián Zepeda Vivales, perdón, Vidales, en el sentido de que solo dejaría el cargo que le había regalado su compadre, Ricardo Anaya Cortez, como presidente del CEN de su partido, si le daban la coordinación de senadores de su partido en el Congreso de la Unión, y pues así fue.

Damián Zepeda, Luego de un encuentro que más bien fue desencuentro con los gobernícolas de su partido, estos le pidieron que por salud del partido renunciara al cargo que le había conferido su cuate el ya difuntito políticamente, Anaya Cortez, la sugerencia, casi imposición de los gobernantes de su partido, obligó a Zepeda a tomar la decisión de dejar la dirigencia, asumir el escaño plurinominal en el senado, no sin antes recomendarle al ahora presidente en funciones, Marcelo Flores Cofiño ( ven como todos tienen un carnal Marcelo, diría TinTan) para que lo nombrara coordinador de los senadores de su partido, canonjía que tienen los dirigentes de ese instituto político.

Obvio es que la gracejada de Zepeda Vivales, no les cayó nada bien a los gobernadores de color azul, quienes después de la reunión sostenida en la CONAGO con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se reunieron en privado para asumir el control de la elección de la nueva dirigencia del PAN y no dejar que el mismo grupo vaya a querer perpetuarse en el poder, por lo pronto no habrá buena armonía entre los gobernadores de los estados que gobierna el PAN y su coordinador en el senado.

Pero los males del PAN no terminan ahí, en estos mismos días Margarita Zavala Gómez del Campo, presentó su proyecto político denominado Libre, no, no se trata de un nuevo sindicato de taxis, se trata de una organización que parece partido político, tiene los propósitos de ser partidos político, hará las veces de partido político, pero dice Margarita que no será partido político, es decir que solo va a nadar como pato, graznar como pato, volar como pato y tener los colores de un pato, pero no va a ser un pato.

Cuando la Margara (no soy llevado así le dice Felipe) se bajó de la contienda electoral del pasado proceso siendo candidata independiente en un programa de Televisa denominado Tercer Grado, ella anunció que eventualmente estaría presentando una estrategia política una vez pasado el proceso electoral, esto se veía venir y despojar de un filón importante de panistas al albiazul.

En la presentación de Libre la Zavala dijo “Esta es una asociación civil nacional con vocación política en libertad, con responsabilidad y en la defensa de la democracia, con toda la amplitud que ello significa y se trata de esto, de una asociación civil y no de la vorágine de un partido político”, que en retórica suena bonito, pero es un discurso con el que todos los partidos nuevos nacen.

La historia de la metamorfosis de estos organismos ya la conocemos, inician precisamente así sin ser partidos y sin tener pretensiones de ser partido político, en el mes de febrero vamos a escuchar expresiones tales como, “para poder avanzar en la vida democrática del país debemos consolidarnos como un instrumento legal que la ciudadanía pueda utilizar para hacer efectivo su espíritu democrático, por ello vamos a realizar las asambleas constitutivas para obtener un registro” o alguna lindura de estos discursos.

Lo cierto es que Libre se llevará a todo el calderonismo del PAN y nacerá con una estructura que no le será difícil constituirse en nuevo instituto político, que de eso a que gane procesos electorales dista mucho.

Hasta la próxima

