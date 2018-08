VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

LAS PENURIAS AZULES POR VENIR

“De por si éramos muchos y parió la abuela” reza el conocido refrán que bien puede aplicarse a la situación actual que vive a nivel nacional el Partido Acción Nacional, quién luego del agandalle de la coordinación del senado por parte de su ahora ex dirigente Damián Zepeda Vidales, se les vino la de malas, toda vez que de inmediato Margarita Zavala anuncia la creación de su asociación civil que parece Partido denominada Libre, y ayer al medio día Francisco Búrquez Valenzuela, mejor conocido como Pancho Búrquez, renuncia a su militancia panista para también hacer su propio partido.

El político Sonorense anunció el día de ayer- “RENUNCIÉ AL PAN. El mundo ya cambió, los partidos no cambian.

Trabajaré en OLA LiBERTAD. Un movimiento para presionar a los políticos y transformar al sistema. Todos ustedes están invitados a ser parte.

Objetivo: que el poder de las decisiones y el dinero esté en manos de los ciudadanos y no del gobierno”, es lo escrito por el ex alcalde de Hermosillo en sus redes sociales y así el anuncio de un nuevo movimiento emanado del Partido Acción Nacional.

Búrquez, otro neopanista que nace de la llegada de la clase empresarial al PAN con la apertura que se diera en el periodo de dirigencia de este partido de Lui H. Álvarez, y que nacieron azules a la sombra de Manuel de Jesús Cloutier, cuenta con mucha influencia en el panismo del norte del país, por lo que de ahí se pudiera pensar que pudiera minar la membresía del albiazul para hacer su partido político.

El senador sonorense se volvió muy popular en la actual legislatura por que ha sabido explotar las redes sociales, hace mucho uso de videos para llegar a un gran numero de sus representados en el norte del país, pero también en el centro de este, por lo que no es descabellado que pudiera arrebatar un buen filón de la militancia azul.

Pero los problemas no se acaban ahí para el otrora fuerte partido azul, pues al parecer su fuerte y férrea oposición en el Congreso de la Unión va a quedar reducido a solo sus legisladores y no contarán con el apoyo de sus aliados en la contienda electoral, pues debe recordarse que el primero en romper con esa alianza fue Dante Delgado Rannauro, quién ofreció los votos de su partido Movimiento Ciudadano a Andrés Manuel López Obrador, y ahora el Partido de la Revolución Democrática les dijo de plano a los azules “si te vi, ni me acuerdo”.

De esta manera los azules se han quedado solos, tanto en lo legislativo como en sus problemas intestinos que se espera que en breve sean solucionados pues de lo contario llegarán a la contienda electoral del 2022 con puros añicos de partido, por ello la preocupación de los gobernadores panistas por recomponer lo que la pasada contienda les dejó de partido.

Y ya que tocamos el tema de los gobernadores déjeme decirle que luego de escuchar las propuestas y planteamientos hechos por Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios de los estados en la pasada reunión de la CONAGO es más que evidente que el gobierno del estado requerirá un puente de muy alto nivel para establecer contactos, estrategias y acuerdos con el nuevo gobierno.

Debe ser un hombre capaz de conciliar, negociador nato y que demuestre resultados en las encomiendas que le entreguen, así como no tener confrontaciones con nadie del equipo de López Obrador con la finalidad de evitar suspicacias al momento de negociar.

De entre el equipo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el único que reúne esas cualidades es el Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos, pues ha demostrado que puede lograr que las partes se pongan de acuerdo en caso de algún conflicto, sabe dar resultados y los números electorales de la región que le correspondió hablan por si mismas, y está terso ante el equipo lopezobradorista.

Es decir, no descartemos que los acuerdos de aterrizaje de programas y recursos para el gobierno tamaulipeco se den por medio de la secretaría general de gobierno, claro con el consentimiento y acuerdo del ejecutivo estatal, pero con la capacidad de negociación del famoso Truco.

Hasta la próxima

