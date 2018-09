VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

MUÑOZ LEDO FIGURA ICÓNICA

En la instalación del Congreso de la Unión previo al primero periodo ordinario de sesiones que iniciará este primero de septiembre, se eligió a Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega como presidente de la mesa de debates de la Cámara de Diputados con lo que le tocarán dos actos de suma importancia, la recepción del último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y la toma de protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos de Andrés Manuel López Obrador.

La designación de Muñoz Ledo causó mucho escozor entre priistas y panistas y hasta perredistas, quienes en redes sociales comenzaron a inundar de fotografías y hasta videos del ahora presidente de la cámara baja, en algunos de ellos aludiendo su pasado priista y en otros su afición por el alcohol.

A Muñoz Ledo, tuve la oportunidad de conocerlo en el año de 1991 a instancias de mi amigo Juan Manuel Rosas Balderas quién siempre ha sido casi casi su representante en el estado de Guanajuato, y fue en ese año que contendió por la gubernatura de ese estado, siendo los demás candidatos Vicente Fox Quesada por el PAN, Ramón Aguirre Velázquez por el PRI, Rosa María Hernández por el Partido Demócrata Mexicano y Porfirio Muñoz Ledo por el Partido de la Revolución Democrática, periodo que culminó con el triunfo de Aguirre Velázquez y el obligarlo por parte de Salinas de Gortari a renunciar para entregar a Carlos medina Plascencia del PAN la gubernatura en el interinato más largo de la historia de México 5 años 8 meses.

Muñoz Ledo tiene en su haber dos presidencias de partido nacionales del PRI en el año 1975 a 1976 y del PRD DEL AÑO 1993 A 1996, también fue embajador de México ante la ONU y ante la UNESCO, además de haber tenido a su cargo la embajada ante Bélgica, secretario de Trabajo y Previsión Social y Secretario de Educación Pública.

¿Por qué es importante la nominación de Muñoz Ledo a la presidencia de la cámara de diputados en este momento? La respuesta data de aquel 1988 cuando contiende Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México, Cuauhtémoc Cárdenas Gutiérrez por el Frente Cardenista y Manuel de Jesús Cloutier del Rincón por el Partido Acción Nacional, me centro en estos tres personajes por que fueron nodales, no solo en el proceso electoral sino en los cambios históricos del sistema electoral en México.

En esa contienda Porfirio Muñoz Ledo es electo senador a la LIV y LV legislatura, y luego de los sucesos ya muy conocidos del proceso en el que se da el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, Muñoz Ledo fue incisivo en las sesiones del congreso para que se abrieran todos los paquetes y se recontaran los votos, pues estaba seguro que el triunfo era de Cárdenas Gutiérrez y no de Salinas de Gortari, solo que tenían un serio problema, no tenían el 100% de las actas de cómputo de la elección para demostrar que hubo fraude y que el ganador era el hijo de Lázaro Cárdenas del Río.

De manera indirecta Cárdenas y Muñoz Ledo fueron los benefactores del crecimiento del Partido Acción Nacional, pues con mucho que creció la imagen de Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, no alcanzó más que el 17% de la elección total, quedando en un tercer lugar, sin embargo, el empresario mazatleco estaba decidido a trascender, por lo que siguió adelante con las protestas y las huelgas de hambre aduciendo el fraude electoral.

La insistencia del fraude por parte de Muñoz Ledo y la petición contante de la apertura de los paquetes electorales, provoca que el entonces presidente del PAN a nivel nacional hable con el presidente Salinas, el mensaje del dirigente albiazul fue directo, “Cuauhtémoc no tiene el 100% de las actas para demostrar el fraude pero nosotros sí”, gracias a ese aprovechar el momento es que un año después se llevan a cabo los comicios de Baja California donde un neopanista Ernesto Ruffo Appel, enfrenta a una candidata priista sin arraigo y sin presencia en el estado, operando la elección un guanajuatense, Luis Humberto Ducoing, quién a la luz de los resultados del proceso, tiene que pasar encubierto a la Unión Americana, para evitar que sus compañeros de partido (PRI) lo lincharan.

Después vendría Guanajuato con Carlos Medina Plascencia y Chihuaha, como parte de aquel acuerdo obtenido gracias a la incesante pretensión de abrir los paquetes electorales del proceso de 1988, paquetes que por cierto se quemaron “accidentalmente” en un incendio que sufrió el palacio legislativo de san Lázaro en ese tiempo.

Es por ello que resaltamos la importancia de que Muñoz Ledo sea quién entregue la banda presidencial en esta transición, pues desde el año de 1988 ha sido un ícono del cambio político en México y las pruebas ahí están.

Hasta la próxima.

