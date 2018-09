VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

EL AHORRO SUTANTIVO ESTÁ EN OTRO LADO

Luego de que en las Cámaras de Diputados y Senadores regresó el servicio de comida para los diputados y senadores además de la presencia de las edecanes en el mismo recinto, muchos, sobre todo quienes aun no asimilan la derrota, se desgarran las vestiduras al señalar que la austeridad duró solo un día, sin embargo, lo verdaderamente interesante ahí será si la comida de los señores diputados y senadores ahora costará lo mismo que en otras legislaturas.

Hay serios antecedentes de que en otras administraciones y otras legislaturas una torta podía costar a la administración del congreso hasta mil 500 pesos, y de ahí para arriba lo que usted guste y mande que puedan consumir los señores diputados, además de la alimentación de la gruesa nómina que tenía cada una do los legisladores, misma que se sabe ya no existe.

De lo que sucedía en administraciones pasadas le voy a contar una historia personal, un familiar que trabajó en una de las escuelas pertenecientes a la DGETI, tenía la necesidad contactar a un empleado de tercer o cuarto nivel, pero en la ciudad de México, para aclarar sobre años de antigüedad que le estaban quitando, preguntando en un lado y en otro me dieron el nombre y la extensión del empleado que podía ayudar al familiar con ese problema.

Cuando llamamos, nos dijeron que a algunos empleados los habían cambiado de área, pero que en efecto la persona a la que buscaba tenía todavía esa responsabilidad, pero que su extensión ya no era la misma, me dieron 5 números de extensiones en las cuales posiblemente podría localizar al empleado que buscaba.

En una de esas llamadas, la persona que me contestó, un hombre muy amable por cierto me dijo que estaba equivocado, que yo estaba llamando a la cocina privada del Director General de Centros de Formación para el Trabajo, maestro Bernardo Cisneros Buenfil, es decir que este empleado que ocupa un nivel como de quinto piso dentro de la SEP tenía su cocina privada y su chef para que le preparara lo que quería desayunar o comer en la oficina, eso siempre y cuando sus ocupaciones lo obligaran a hacerlo en la misma, pues en la mayoría de os casos comía en restaurantes o en su casa.

La contestación de esa llamada, me dejó pensando por lo que el tema lo dejé para después, antes solucionar el tema del familiar, y luego de haberse solucionado fue al mismo empleado al que buscaba a quién le hice la pregunta sobre la cocina particular.

El empleado me dijo que, en efecto, que había muchos subdirectores y directores que pidieron que, con cargo al presupuesto, se acondicionaran áreas en le mismo edificio para que sirvieran como cocina, ya que su paladar era muy refinado, y mandaban traer Chefs de sus lugares de origen y con cargo al presupuesto de educación para que cocinaran sus gustos.

El susodicho Bernardo Cisneros Buenfil, es un yucateco, panista, que colaboró con la DGETI en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, y como él muchos que llegaron de fuera cargaron sus excentricidades al bolsillo de todos los mexicanos, y en el tema de educación ahora vemos por que no llegaban los recursos a las escuelas.

Pero ese es solo un caso, y un caso de un funcionario, como decíamos de quinto piso en el organigrama de la Secretaría de Educación Pública, y es un dato que un servidor de pura casualidad se enteró, pero no sabemos que tantos excesos de gasto se den en cada una de las secretarías del gobierno federal.

Por lo pronto no se puede hablar de que la austeridad duró solo un día en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues los gastos ostentosos no se vislumbran que puedan regresar, como es el caso de los vehículos asignados a los diputados y senadores, los seguros de gastos médicos mayores, el pago de personal asignado a los mismos y demás gastos que si son suntuarios y al parecer hay un consenso de no regresar.

Hasta la próxima

