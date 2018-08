VÓRTICE

Por Martín Jaramillo Luna

TAMAULIPECOS AL GABINETE

Fuentes muy cercanas al equipo de decisiones del presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, señalan que un Tamaulipeco podría obtener una nominación a una dirección general en las próximas horas, es precisamente en el tema de salud donde se nombrará a este personaje, pero aun hay ajustes que hacer en ese tema por eso se ha retrasado un poco.

De hecho, en el tema de salud hay todavía situaciones que no se han resuelto como es la del senador electo por Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, de quién se dice que aun López Obrador está en un tris de pedirle no tome posesión como senador y se integre al equipo de trabajo por su experiencia en el tema de salud hospitalaria y el basto conocimiento que tiene sobre salud pública.

Pero en el tema concreto de la dirección general del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el equipo está manejando dos nombres el del nayarita y ex panista Manuel Pérez Cárdenas y el del actual diputado y dirigente nacional del Partido Encuentro Social, Abdies Pineda Morin.

En los corrillos del poder en la ciudad de México se dice que la diputa por esta dirección está muy pareja pues ambos tienen conocimiento pleno de la dependencia y saben el manejo de esta además de que es lo que se necesita para hacerla más eficiente, pues el calderonista la conoce por haber sido vocal ejecutivo del FOVISSSTE en tiempos de Calderón y el oriundo de Díaz Ordaz Tamaulipas conoce de ello por toda una vida al interior de la FETSE.

Sin embargo, sicofantes bien informados al interior de la casa de transición me han dicho que el tamaulipeco tiene ya el nombramiento en sus manos, solo falta que el presidente electo lo haga público, pues el mismo nombramiento es parte de los compromisos de campaña adquiridos por López Obrador al firmarse el acuerdo de la Coalición Juntos haremos Historia y la forma en la que Pineda Morin cedió a las exigencias de López Obrador.

Sucede que cuando se firmó el acuerdo de coalición en el mismo se especificaba que la primera posición en la candidatura al senado era para el Partido Encuentro Social en Tamaulipas, mientras que la segunda sería para MORENA, sin embargo, el mismo López Obrador pidió que se cambiara esa parte del acuerdo para dejar el primer lugar de la candidatura al senado a su amigo Américo Villarreal, por lo que Abdies Pineda Morin, sacrificó sus aspiraciones a la cámara alta.

Quienes sabes de aguacates dicen que este sacrificio que en su momento hizo el hijo predilecto de Díaz Ordaz, debe ser compensado por lo que en breve recibirá la nominación pública por parte de López Obrador para hacerse cargo a nivel nacional del ISSSTE y de esta manera estar dentro del gabinete presidencial.

En lo que respecta a Manuel Pérez Cárdenas, se dice que lo espera de nueva cuenta el Consulado en Houston, donde hizo un buen trabajo y además donde el mismo nayarita dejó muy buenos amigos, además de que quienes le conocen dicen que el servicio exterior es lo suyo por lo que muy probablemente vuelva a estera en esta encomienda.

Se dice también que Abdies Pineda Morín ha retrasado un poco la entrega de los más de tres mil pares de calzado que tradicionalmente entrega a los niños en edad escolar en su natal Díaz Ordaz porque quiere hacer una vez que ya se haya dado a conocer la nominación de su nueva encomienda, esto para despedirse como diputado federal de los suyos.

Lo cierto es que de concretarse va a haber Tamaulipecos que van a estar bien colocados en la institución de salud, sobre todo quienes se la jugaron en esta contienda y que entregaron todo para sacar adelante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y del proyecto.

Hasta la próxima

