Ya dejen de pelear por política ..

Elizabeth Pérez/Facebook

Cd. Ocampo, Tam., 4 de julio de 2018. El que quedó va a trabajar parejo (no va a importar si eran del pri ) es el presidente que eligió la mayoría …. ejemplo las elecciones pasadas mi voto, no fue para él Lic Pedro Javier y jamás me pare en la presidencia a pedir algo para mi (obvio decía que oso ps si ni Vote por el ) mas sin embargo por motivos laborales me acerqué a ellos al lic. Pedro Javier y a Carlos Lara (mozo) pedí pintura para mi escuela y ps iba por un no … y cual fue mi sorpresa 😱no solo me dieron la pintura sin no también mandaron gente para pintar la escuela.

Aquí un claro ejemplo que el presidente sea cual sea el color si tiene la madurez y la capacidad verán que no va a importar el color y si votaron por él o no.

Creo que esta es la política más fea que e visto y no lo digo por los candidatos si ni por las personas que se fanatizaron con ello.

Lo bueno no cuenta pero cuenta mucho…o como es??

Gracias a los que hicieron posible que mi escuela tenga los colores oficiales y se vea mas bonita

Si no le entienden a mi redacción pregúntenme qué quise decír mi señor marido no me deja concentrarme quiere cenar

