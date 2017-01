A LA ORILLA DEL MAR

MIGUEL ÁNGEL VILLALOBOS GÓMEZ

Fue en el viejo hospital, hace ya muchos años, en la orilla del mar de mi tierra natal, mi querido Tampico, cuando joven, después de una de las crisis de locura de mi adolescencia.

Mi padre trabajaba en una obra que ejecutaba un trabajador de don Joaquín y mano derecha para algunas obras, le llamaban “El ruso” y su segundo de a bordo era Nico, por lo que escuché en sus pláticas, eran viejos amigos de navegación en las plataformas de Pemex.

Mi padre era encargado de vigilar la bodega de herramienta y material, además de velar en el lugar, al que llegaba cuando iba terminando el turno de los trabajadores de la construcción del hospital naturista, por lo tanto, también se encargaba de recibir las últimas herramientas de ellos. Cuando avanzó un poco la construcción y comenzaron a dejar material y muebles de oficina, aparatos para ejercicio en el gimnasio y otras cosas que debían adquirir para servicio del hospital, se vieron en la necesidad de emplear seguridad para velar el hospital, le dijeron a mi padre y él les dijo que se haría cargo de velar el hospital también, consideró Nico que era demasiado trabajo y probablemente mucha área para cuidar para una sola persona, entonces le propusieron que si tenía alguien de confianza lo invitara a trabajar ahí. En ese tiempo no recuerdo si tenía un trabajo o no (Creo que le ayudaba a Don Toño, un amigo de la familia dedicado a la albañilería que con el tiempo se volvió entrañable con sus hijos y familia, eran los tiempos de fútbol callejero y torneos de barrio, una recomendación de Don Toño, porque algunas veces se me hacía tarde o andaba con un poco de sueño en el trabajo, me decía: si te gusta desvelarte busca chamba de velador), pero ni tardo ni perezoso acepté, con lo que me gustaba la noche, que siempre ha sido mi compañera del poema, casi siempre me siento más inspirado cuando ella me acompaña y ahora tenía la oportunidad y la suerte de pasar las noches junto al mar, el compañero de todos mis días, aun con el riesgo de estar a las órdenes de mi padre, me consideré un afortunado.

Cuando recién comencé a trabajar me dijeron que tenía que vigilar el edificio del hospital, pero mi padre me dijo que no era necesario, los dos cuidaríamos todo el terreno que ocupaban la bodega y el edificio, entonces funcionaba un hotel y balneario que llamaban “El Recreativo” y había allí, de base, un destacamento de la marina mercante de Tampico, estaban a unos trescientos metros de nosotros y no teníamos preocupación, nos separaba de ellos un pequeño bosque de pinos que, por cierto, en las noches con viento, que eran casi todas, nos traían unos silbidos que se me antojaban de película de terror, el terreno tenía cerca de alambre de púas por todo alrededor con excepción del lado del mar, en donde estaba abierto, sin embargo como estaba sobre una duna un poco pronunciada, pocos se atrevían a acercarse. Por las noches después de que se iba el último trabajador y después de que los jefes terminaban el día con un juego de cartas y unas cervezas y a veces con pláticas tenebrosas, acomodábamos y clasificábamos la herramienta y el material nuevo, ya solos los veladores echábamos la primera ronda de la noche, después una cena y un poco de café y refresco y cada quien a su trabajo, ya como a las dos de la mañana, mi papá se iba una hora y media a dormir y después me hablaba para dormir yo un poco y ya como a las cinco de la mañana nos preparábamos para comenzar a recibir a los primeros trabajadores.

Había noches que leía un poco y otro poco escribía, entonces solo escribía poesía y canciones, la prosa me llego un poco más tarde como gloriosa consecuencia de ellas; unas noches exploraba la orilla del mar y a veces me perdía en la distancia con las parejas de desvelados o con la música de reuniones de amigos o familia a la luz de la luna, siempre hurgando en la oscuridad clara de la noche y escuchando el canto del silencio en las olas y el viento entrañable de mi vieja ciudad; había noches que me encerraba en la cavilación nocturna y descubría, en el recuento de los momentos diarios, algunos hechos que no conocía o habían pasado desapercibidos.

Conforme me fui contaminando más de la noche, fui queriendo más, entonces se me ocurrió que podía llegar un poco más temprano y conocer un poco más de ese entorno. Con el tiempo me hice amigo de los trabajadores y algunos que ya conocía, entonces, cuando llegaba, enseguida subía a la azotea del edificio de tres pisos y dirigía la mirada hacia el sureste, siguiendo la costa hasta el malecón, me imaginaba que volaba, el viento fuerte arrastrando la brisa con su aroma de sal y los olores del recuerdo, la vista hermosa de la vieja playa de mis recuerdos, la arena, los bosques tenues de pinos en la zona del norte de mi ciudad, a lo lejos el paisaje de los barcos pesqueros, las olas, la pasión en mi pecho, todo era conjunción de la vida.

Sucedió una tarde en que se me hizo más temprano, llegué casi corriendo porque el atardecer se veía rojo, no sé qué clase de fenómeno se aproximaba, llevaba un pequeño maletín con una pluma y un pequeño cuaderno de taquigrafía, ellos que durante mucho tiempo fueron mis compañeros, en la aventura de ser poeta, iban conmigo; en el centro del edificio, en la planta baja, estaban la rampa para subir las camillas, el ascensor y, en una especie de abrazo, alrededor de él, las escaleras, en la primera etapa al lado derecho, en la segunda etapa por atrás del ascensor y en la tercera etapa, por el lado izquierdo y llegabas al primer piso, para llegar al segundo piso igual, primera etapa de las escaleras, lado derecho, segunda etapa por detrás del ascensor y tercera etapa, lado izquierdo. En la entrada de las escaleras en la planta baja casi resbalo, aun así, sin perder el vuelo y en un giro de trescientos sesenta grados, comencé el ascenso en la primera etapa pero en la segunda etapa de las escaleras casi se me viene encima un joven que llevaba la misma prisa que yo, en el casi choque me reconoció y me dijo: -qué onda Micky- y con un sonoro chasquido estrechamos las manos, le dije: -Vas de volada- , -si, ca… aquél Güey me mando por un rollo de cable del doce y lo quiere ya-. Y continuó su camino. Yo subí un poco más despacio y cuando llegué a la azotea, el electricista que trabajaba ahí me dijo: -Qué bueno que viniste temprano Micky, tengo todo el día solo y aburrido aquí-. Entonces le dije: -Qué Panchito no platica o qué-, -¿Quién?- preguntó, -Panchito- le conteste-, – ¿Lo viste?…- – Lo saludé… Entonces, con una cara blanca que aún no olvido, corrió a la orilla se dirigió a alguien que trabajaba abajo y le gritó –Apááá- su padre corrió al edificio y él me dijo tomándome del brazo: -Vente Micky-, cuando llegamos abajo y le platicó a aquel hombre, solamente me abrazó y me llevó por una puerta, salimos, caminamos unos pasos y en una parte donde aún no concluía el adoquinamiento alrededor del edificio, señalando muy serio con su mano derecha me dijo: -Aquí tocayito, aquí cayó Panchito. No supe que decir, ante la mirada inquisitiva de todos los que nos acompañaron solo atiné a decir: “Yo lo saludé”. No decían nada, solo me miraron y se fueron alejando uno a uno.

