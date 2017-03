AGENDA POLÍTICA

ALEJANDRO GUEVARA COBOS, diputado federal del PRI por el Distrito 06 que tiene como cabecera el Mante, Tamaulipas fue muy claro en su mensaje tras participar en la celebración del 88 aniversario del Partido Revolucionario Institucional en su terruño natal, donde se hizo acompañar por miembros de dicho partido tanto de la vieja guardia como de las nuevas generaciones.

El legislador federal consideró que ese instituto político debe recuperar el ideario colosista y acercarse a los ciudadanos para recuperar la credibilidad y votos de cara a los próximos procesos electorales.

“Los priistas tenemos que tomar el toro por los cuernos. Esto lo decía un amigo, una gente que nos dejó el propósito a todos de esa gran actitud y que cambió su vida, que cambió su discurso, pero nunca cambió sus ideales como bien lo dijo LUIS DONALDO COLOSIO- el triunfo vendrá con nuestro trabajo, partirá de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, el triunfo lo construimos todos. El triunfo empieza en nuestro corazón que vibra en nuestra actitud y en nuestra convicción hay que estar listos para el triunfo y preparados para él”, argumentó el legislador GUEVARA COBOS.

Recordó que el PRI es el partido con más gobiernos estatales y alcaldías y el único con una base territorial, pese a haber perdido la Gubernatura en la elección local del pasado año, “No hay que dejarnos que nos bajen la actitud, acuérdense que nuestro instituto sabe perfectamente competir, hay que salir a decirles a nuestro aliados afectivos que no se dejen contagiar por los derrotistas. Estamos en pie de lucha, vamos a competir y vamos a volver a ganar. Que no se nos olvide que hoy en Tamaulipas estamos conociendo la alternancia estatal. Recuerden que los de enfrente se tuvieron que aliar con todos por todos, todos para podernos ganar. Hoy vemos que ellos los de enfrente ya no tienen una capacidad ideológica que los una, los divide la ambición por el poder. Hay que empezar a ver para adelante porque pronto estaremos en procesos muy importantes para la vida de nuestro gran partido. Nuestro partido se está transformando porque así nos lo ha demandado la militancia, porque lo único que es permanente en un instituto es el cambio, y porque hoy la gente nos quiere ver, oír, oler y sentir distintos”.

Sin duda, que ALEJANDRO GUEVARA COBOS cree que el ejemplo y el legado de Colosio siguen vigente. Colosio trabajó toda su vida para impulsar la transformación de su partido y esa transformación parece que el político, oriundo del Mante, Tamaulipas la pondrá en marcha cuando asuma el control del tricolor en el estado.

“Hoy partimos de una gran realidad. El año pasado en junio perdimos la confianza en la mayoría de hombres, mujeres y jóvenes en las pasadas elecciones con un plan que hoy estamos desarrollando las generaciones en todos lados en el que todos participen que parta de la realidad que hace rato mencioné, y el cual incluye principios claros de integración, el reconocimiento, la militancia, desde la base hasta la cúpula no como era antes, la honorabilidad y la honradez, así como la experiencia y la capacidad y a través de una gran estrategia que hoy se está impulsando denominada trabajo, transformación y triunfo. Estoy seguro que rumbo a la convocatoria que se habrá de hacer en un futuro próximo vamos a estar más preparados como lo he dicho para convencer y para vencer. Que tengamos siempre la capacidad que lo que estemos honrando como estrategia se cumpla en los hechos y se evalué de manera externa para que se pueda ver que realmente estamos avanzando en esa demanda que nos hizo la gente de transformarnos”.

Conocedor de los entretelones políticos, el diputado federal ALEJANDRO GUEVARA COBOS tiene bien presente que su ruta hacia la dirigencia estatal del PRI está bien trazada. . Eso también lo saben en Los Pinos y en el CEN del PRI. Para muchos ALEJANDRO ya inició su campaña por el liderazgo tricolor. El legislador tiene a su favor una imagen de político serio, responsable y capaz. Los astros se le están alineando y de llagar al liderazgo estatal priista, seguramente impulsará con mucha vigencia el ideario de LUIS DONALDO COLOSIO porque no hay otra forma de que el PRI vuelve a recuperar la confianza ciudadana.

DEL ARCHIVERO…

Seis meses son más que suficientes para elaborar un diagnóstico con base en resultados y con ello hacer los ajustes que sean necesarios en su equipo de trabajo, privilegiando la eficiencia y la lealtad, para transitar con certeza en todo lo que resta de su administración estatal, tomando en cuenta que el próximo año hay elecciones y que está obligado a ganar espacios federales, pero también mantener las alcaldías que su partido tiene en sus manos y si es posible ganar más plazas.

Nadie dijo que gobernar un estado como Tamaulipas era cosa fácil y a estas alturas eso lo sabe muy bien el gobernador de los vientos de cambio FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien seguramente debe de estar preocupado no solamente para ajustar y consolidar su gobierno sino también para analizar y reflexionar sobre los movimientos magistrales que habrá de realizar en su tablero político, pues no hay que olvidar que por esta entidad, estarán en juego senadurías, diputaciones federales y las alcaldías el próximo año.

El tiempo pasa volando y prácticamente quedan unos doce meses para que la grilla se ponga color de hormiga con lo relacionado al proceso electoral del año próximo.

Serán muchos meses de lucha entre la familia panista, competencia en la que la resistencia de los actores políticos en escena es un elemento vital para sobrevivir, batalla que se irá definiendo conforme pasen los días y los meses, en la que seguramente habrán de predominar los consensos, los acuerdos y el espíritu de conciliación con base al diálogo civilizado y la cordura prudente que se ocupa entre quienes de alguna manera dejan traslucir sus aspiraciones por un cargo de elección popular.

Es inevitable que los vientos de ahora soplan en dirección a dos personajes muy cercanos al gobernador que son vistos como futuros candidatos del PAN a las Senadurías: CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS y GERARDO PEÑA FLORES.

De que sus posibilidades son reales, no hay duda, pero habría que conocer el pensamiento del Gobernador CABEZA DE VACA, si desea retirarlos de su lado para proyectarlos a ambos para ese cargo político o si tiene otros proyectos para estos dos personajes que por su respectivo lado también han movido sus piezas y su gente de confianza en puntos clave y estratégicos por todo el estado.

En la entidad, pareciera que existen cuando menos cuatro grupos poderosos al interior del PAN. El del Gobernador, el que encabeza CÉSAR VERÁSTEGUI, el que está formando PEÑA FLORES con todas las áreas regionales y municipales de la Secretaría de Bienestar Social y el del CDE que encabezan “KIKO” ELIZONDO e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Aunque faltan muchos nombramientos por entregar en dependencias estatales y municipales, todos y cada uno de estos personajes han tenido que ver en las designaciones que hasta ahora se han dado, la mayoría son cargos interinos, pues al parecer tienen conocimiento que las designaciones no han sido las correctas y que en cualquier momentos pueden ser sustituidos por negociaciones que se den entre los diversos grupos políticos y corrientes que unieron en la campaña, pero que ahora están divididos precisamente porque no les han dado una probadita del pastel azul.

La grilla, el golpeteo mediático, el fuego amigo y las descalificaciones lo estamos viendo ya por lo menos en el Mante, donde los adversarios del gobierno local panista han empezado una campaña de desprestigio y guerra sucia contra el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y su director de Bienestar Social NOÉ RAMOS FERRETIZ.

Y es que el alcalde LEAL GUERRA y NOÉ RAMOS políticamente en estos momentos están más fuertes que un roble y eso ha provocado la reacción de los adversarios políticos que ya pusieron la mirada en la sucesión municipal.

Hay otra señal importante: JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA tiene posibilidades reales de buscar su reelección como alcalde de Mante, en tanto que el Arquitecto NOÉ RAMOS es un fuerte prospecto del panismo para disputar la alcaldía.

Eso ya se lo habíamos adelantado aquí hace algunas columnas, con el agregado de que otros actores como MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, CLEMENTE GÓMEZ JIMÉNEZ, BEDA LETICIA GERARDO y el Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ también están interesados en la alcaldía de Mante.

El diputado verde ecologista HUMBERTO RANGEL VALLEJO buscará la diputación federal, cargo político para el cual también suena muy fuerte el vecino alcalde de Xicoténcatl, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, lo mismo que su homólogo de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY.

Todos estos personajes hay que reconocer que vienen desempeñando de manera destacada y eficiente cada una de sus respectivas responsabilidades y eso en política, cuenta mucho.

La operación política muestra resultados, pero siempre penderá de un hilo, porque, precisamente, así es la política, actividad que se hace con el día de hoy y nunca se remite al pasado.