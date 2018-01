AFILIA O RENUEVA TU AFILIACIÓN EN LA UCD

Amigos y Afiliados estas vacaciones no te quedes sin viajar afilia o RENUEVA TU AFILIACION 2017-2018. Acude a nuestras oficinas oficiales en Cd.Mante

-C. Ocampo 815 sur cerca de la placita aron saenz.

-Blvd. Enrique Cardenas Gonzalez frente al rastro

3 copias

-Tutulo

-Ine(IFE)

-Licencia vigente

-Comprobante de domicilio

-2 fotos tamaño unfantil.

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am A 5:00 pm.

Sábado de 9:00am A 2:00 pm.

Tel oficina :2 34 46 33

Me gusta: Me gusta Cargando...