AGENDA POLÍTICA

“Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo”, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.

“El periodismo no es un oficio: es una vocación, y se necesitan muchas condiciones para ejercerla”. ZENADIA BACARDÍ DE ARGAMASILLA

“El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente.”

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, “El mejor oficio del mundo” (Discurso ante la 52° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa).

Otra frase, pero anónima y reciente: “No se mata la verdad matando periodistas”.

Este 4 de enero, se celebra en nuestro país “El Día del Periodista” y desde esta columna les envió mi felicitación y respetos a todos los colegas, amigos y compañeros del día a día, quienes pese a todas las dificultades- y muchas veces poca rentabilidad- hacen de esta apasionante carrera un estilo de vida.

Y como en todo ámbito de la vida, los periodistas dentro de una redacción manejan sus propios códigos. Quizás no sean los mismos en todos los laboratorios de la información de nuestro país, pero lo importante es que a diario nos mantienen bien informados a través de los diferentes medios de comunicación.

Como todos los años, éste será un motivo de festejos, agasajos, reconocimiento a la labor desarrollada y también un tiempo de recuerdo para aquellos que han entregado su vida en esta tarea.

Tengo presente a tantos periodistas y comunicadores que, con entrega y pasión, dedican largas horas para completar una nota, conseguir un reportaje, cerrar la edición de un diario o cubrir una conferencia de prensa.

Hoy en día, la labor del periodista es más competitiva y a su vez crece también con los avances de la tecnología. Ahora podemos decir que no sólo los redactores o los reporteros son periodistas, actualmente se suman a esta categoría los camarógrafos, los fotógrafos y aquellos que colaboran con cada función para que se realice la nota informativa con sumo profesionalismo.

Los periodistas no tienen horarios y deben dominar todas las ramas periodísticas, tener siempre una buena disposición, aunque la procesión vaya por dentro. Por último, no debe perder la paciencia ante nada y ante nadie, debe concentrarse en cumplir su función y dictar, todos los días, una cátedra de sapiencia y paciencia ante las eventualidades que solo un país como el nuestro está acostumbrado a vivir.

Pero hoy, ser periodista en este convulsivo país es todo un reto, es todo un arte, una profesión a la que hay que darle mucho tiempo y saber vivir mal remunerado, mal reconocido y siempre criticado y hasta amenazado, pero ante todo, hay que cumplir con el deber. Es como dijo alguna ocasión algún escritor que no recuerdo: Deber del periodista es mantenerse libre, porque si la verdad es la sustancia para informar, la libertad es el aire que debe respirar como orientador, como educador y como crítico. “Feliz Día del Periodista….colegas”.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, este día en que se celebra El Día del Periodista, el Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas que encabeza el Ingeniero, JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA habrá de encabezar un importante evento en honor a los comunicadores locales, evento que se efectuará en el salón Los Vitrales, del Hotel JJ INN a partir de las 8:00 horas.

Por su parte, la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante A.C. que preside JUAN TORRES RODRÍGUEZ también está invitando al festejo del Día del Periodista, a efectuarse al filo de las 14:00 horas en el restaurante La Tiznada.

En ese evento, los directivos de Todos Unidos por un Nuevo Mante, donde destacan también MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, GULLERMO HERNÁNDEZ, el diputado local CLEMENTE GÓMEZ JIMÉNEZ, entre otros darán información sobre lo relacionado a otro importante festejo que desarrollarán a favor de toda la niñez de la urbe cañera, como lo es El Día de Reyes, programado a efectuarse en los terrenos de la feria, donde habrá miles de regalos, música en vivo y muchas sorpresas.

En cambio, el Ayuntamiento de Xicoténcatl, que encabeza el Ingeniero VICENTE JAVIER VERASTEGUI OSTOS también este día celebrará a los Periodistas en su día, en un evento programado para las 11:00 horas en un lugar conocido como La Palapa.

Por cierto, en Xicoténcatl, el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS y su esposa, NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI, presidenta del Sistema DIF no han parado de trabajar, ni siquiera durante los días de diciembre cuando se supone que se irían de vacaciones.

A través del DIF Xicoténcatl, se han estado canalizando una serie de solicitudes y demandas de familias de este municipio cañero, mismas que reciben pronta respuesta por parte de la señora NOEMY GONZALEZ DE VERASTEGUI.

Por su respectivo lado, el alcalde VICENTE VERÁSTEGUI desde que inició su gobierno, ha puesto en marcha una serie de importantes obras que tienen que ver con bacheo, rehabilitación de vialidades y caminos rurales, pero también con pavimentación de varias calles de la cabecera municipal, así como la construcción de cordones y banquetas en colonias y comunidades rurales, además de la magna obra de alumbrado público en su totalidad del Boulevard “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

El alcalde VICENTE VERÁSTEGUI llega de esta manera a sus primeros 100 días de gobierno, trabajando a rajatabla a favor de todas las familias de esta importante población cañera que está encaminada a seguir creciendo en todos los aspectos.

Otro alcalde que anda muy chambeador es el de Ocampo, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO, quien junto con su esposa MARGARITA COMPEAN DE MUÑIZ presidenta del DIF, trabajan intensamente dando cumplimiento a los compromisos contraídos con las familias del llamado vergel de Tamaulipas.

En este municipio, se han estado realizando importantes obras que tienen que ver con la introducción de agua potable en algunas comunidades, lo mismo que redes de drenaje, construcción de cordones y banquetas, además de pavimentación y rehabilitación de algunas vialidades.

Otros aspectos que tienen que ver con el campo, la educación, la cultura y el deporte, además del bienestar familiar tampoco son descuidados por el alcalde y su trabajadora esposa.

De igual forma, se encaminan a cumplir los primeros 100 días de gobierno, con logros, avances y resultados que están a la vista de todos.

Finalmente, le comentamos que de la lista que en esta columna publicamos sobre los posibles nombramientos de los nuevos funcionarios que se harían cargo de dependencias estatales que operan en ciudad Mante, pues hasta ahora le hemos atinado al dirigente panista ENRIQUE MURILLO RODRÍGUEZ que se hace cargo de la coordinación de Protección Civil estatal a partir del día de ayer.

JOSÉ MARTÍNEZ y GUILLERMO HERNÁNDEZ, integrantes de la Asociación Todos Unidos por un Nuevo Mante, al parecer no serán incluidos en Registro Civil y Oficina Fiscal como había trascendido.

En cambio, se da por hecho que el Dr. ABRAHAM BENAVIDES será el nuevo Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N. 6 con sede en esta ciudad, así como el Dr. MIGUEL ÁNGEL MERINO PÉREZ será director del Hospital General Regional, en tanto que también sonaban los nombres de los Profesores, MARIO PONCE, para el ITEA y TERESITA DE JESUS AVILA para un Registro Civil. Ya veremos.