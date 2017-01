Agenda Política

Por: Juan Antonio Lerma

El presidente de la descomposición

En el nombre de los Estados Unidos

Los panistas del Mante cierran el círculo

¿Puede todavía el Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO salvar su mandato?

Lo que nuestros estudios del populómetro indican es que hay un nivel de satisfacción muy bajo entre los mexicanos, pero lo salvan muchos medios de comunicación que dependen de gobierno o de la famosa mafia del poder opinen excelentes comentarios de lo “maravilloso” que el presidente PEÑA NIETO conduce su gestión.

Una reciente encuesta del diario Reforma indica que sol 2 de cada10 ciudadanos (23%) aprueban la forma en que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO está haciendo su trabajo como mandatario, y un 74 la desaprueba.

Cuando se les preguntó a los ciudadanos como calificarían el trabajo del presidente, en una escala del 0 al 10, su calificación promedio fue 3.9 puntos.

En general, un 76% de los ciudadanos consideran que el país va por mal camino. El 69 % dice que la violencia y el desempleo van aumentado además de que la corrupción y la impunidad siguen siendo las características principales del actual Gobierno del PRI, del cual una buena mayoría de ciudadanos no quieren saber nada de cara al 2018.

Según encuestas, una buena mayoría de ciudadanos tienen fe y esperanzas de que con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se salve nuestro país de las ruinas en que lo han dejado los de la mafia del PRI-AN, más otros partidos de la llamada chiquillada como el PRD, PVEM, PANAL y hasta el PES y otros tantos más que se suman al descarado saqueo de bienes y de recursos públicos que nos mantienen sumidos en la crisis económica.

Los sucesos que han marcado al actual sexenio priista: Ayotzinapa, la casa blanca de la Gaviota, Tlatlaya, la fuga del “Chapo”, la extradición del jefe de la mafia, las reformas fallidas, los gasolinazos, la invitación de TRUMP a México, la caída y la subida de LUIS VIDEGARAR y tantas cosas que aún nos faltan por ver sin duda alguna.

En estos momentos, el país atraviesa una crisis. Los mercados y los inversionistas están en la completa incertidumbre no sólo por las cosas raras que suceden con el Gobierno de PEÑA NIETO sino también por el inicio del nuevo Gobierno de Estados Unidos y su polémico Presidente DONALD TRUMP. Los empresarios no arriesgan su dinero y se le rebelan al presidente con no apoyarlo en sus ideas económicas para salvar a nuestro país. Los mimos empresarios no le meten dinero a nada mientras no vean las nuevas reglas del jugo tanto de nuestro gobierno como el de los Estados Unidos.

Si usted mi estimado lector estuviese en los zapatos del presidente PEÑA NIETO en estos momentos- ¿qué haría para salvar a país, para salvar al gobierno y al PRI que por culpa de los errores y pifias de sus gobernantes hoy es el más repudiado al igual que sus políticos?.

Se avecina el 2018, y el PRI no tienen posibilidades reales de ganar la Presidencia de la República, pero tampoco las tiene ni el PRD ni el PAN por ser cómplices de la corrupción y la impunidad generada por el actual Gobierno.

Ni el PRI ni PEÑA NIETO gozan de popularidad, mucho menos de credibilidad. Ambos han tomado la bandera de combatir la corrupción desde adentro, pero eso dicen en sus discursos y la realidad es otra.

Se ha dado en algunos gobiernos estatales priistas casos de corrupción sin precedentes. Casos concretos; RODRIGO MEDINA, en Nuevo León; JAVIER DUARTE, Veracruz; MANUEL CAVAZOS LERMA, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ, en Tamaulipas. Estos cuatro personajes que sin duda alguna dejaron tan saqueado al estado que ahora los vientos de cambio del gobernador panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA no encuentran el remedio para cumplir tantas promesas de cambio que se hizo a los tamaulipecos con la finalidad de sacar al PRI del poder estatal en la pasada elección local.

Lo peor del caso, es que ni siquiera el nuevo gobierno ha tenido voluntad y ni valor para castigar a esos ex gobernadores corruptos.

De tal modo que el país y nuestro estado experimentan una grave pasividad que puede pasar de una emergencia temporal a una verdadera tragedia si el gobierno sigue haciéndole al “tío lolo” y sin actuar en muchos casos en los que es necesario poner mano firme y muchos productos de gallina aunque no sean de oro.

¿Quién salvará a PEÑA NIETO, a su Gobierno y a su partido, el PRI? ¿Será LUIS VIDEGARAY?, quien por cierto como titular del área de Relaciones Exteriores ya logró que DONALD TRUMP reciba al Presidente mexicano este próximo fin de semana y se siente a dialogar con su homólogo para tratar asuntos relacionados con la migración, el muro, el TLC, narcotráfico, entre otros asuntos de importancia para ambos países. Ya veremos.

DEL ARCHIVERO…

Según información nacional y confirmada por la Casa Blanca (de DONADL TRUMP- no la de la Gaviota)- el presidente norteamericano recibirá a la primera ministro inglesa THERESA MAY el próximo viernes.

La ministra británica confía en que el encuentro con TRUMP sea exitoso, pues en pláticas que ambos han sostenido, considera que están comprometidos en avanzar en relación especial entre los dos países y trabajar en favor de la prosperidad y la seguridad de la gente de los dos lados del Atlántico.

El presidente de los Estados Unidos DONADL TRUMP, recibirá a PEÑA NIETO este próximo viernes, pero antes su canciller y personaje clave para ese encuentro LUIS VIDEGARAY, junto al Secretario de Economía IDELFONSO GUAJARDO y otros miembros del gabinete mexicano viajarán a mediados de semana a Washintón para sostener reuniones sobre comercio, migración y seguridad con integrantes del nuevo gobierno estadounidense. ¡Que les vaya bien!. ¿Por qué? Pues no hay que olvidar que el nuevo presidente de Estados Unidos ha dicho que podría retirarse del Tratado de Libre Comercio que sostiene con México y Canadá y amenazó además con aplicar fuertes impuestos arancelarios a grandes constructores de automotores con filiales mexicanas. Oh my god!.

En cambio, pasamos a los asuntos locales para destacar lo manifestado por el Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA durante el encuentro con alcaldes, productores rurales, funcionarios federales, estatales y municipales del sector rural, que en días pasados se efectuó en el Polyforum de la capital del estado, donde aseguró que la entidad volverá a ser el granero de México y en conjunto con los tres órdenes de gobierno recuperará el hato ganadero para volver a ser uno de los estados de mayor producción de carne en el país.

En este evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación con la SAGARPA se presentaron ocho programas conformados por 41 componentes que benefician al sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola de Tamaulipas.

El Secretario de Desarrollo Rural en la entidad, GONZALO ALEMAN MIGLIOLO dio a conocer que las Reglas de Operación 2017 establecen por primera vez los mecanismos para darle a los tamaulipecos seguridad y certeza, que no existirá duplicidad en las solicitudes que se presenten en las ventanillas, para acceder a los programas federales.

Por cierto, es muy probable que el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA visite el Mante este martes al igual que varios de sus colaboradores, pues encabezará junto al alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA el Foro de Consulta para el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

El Mante será sede para este importante evento que se desarrollará en un salón del hotel Jobby este próximo martes desde las 11:00 horas de la mañana, donde se contará también con la presencia de los alcaldes de los municipios vecinos de Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Palmillas, Llera,Tula y González.

El alcalde LEAL GUERRA ha hecho pública la invitación a la sociedad a fin de que puedan participar en las mesas de trabajo donde se desarrollarán temas como de salud, seguridad, empleo, educación, cultura, deportes, entre otros que formarán parte del Plan Estatal de Desarrollo.

En Madero, Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa también se estarán llevando a cabo estos Foros de Consulta.

En más asuntos locales, tenemos que el pasado viernes por la tarde ante el CDM del PAN, el Regidor del Ayuntamiento local RICARDO NOÉ NAJERA ARIAS se registró como aspirante a dirigir dicho partido político.

Este lunes se cierra el registro, y al parecer RICARDO NÁJERA será candidato único, pues NACHO LEDEZMA que podría haber sido otro contendiente, finalmente quedó “arregladito” y forma parte de esta planilla junto con 16 elementos más que forman parte de equipo de NÁJERA.

Figura JULIO CÉSAR SÁNCHEZ CANTÚ como candidato a Secretario General del PAN; LILIANA KARINA LOREDO REYES como Tesorera; MARIANA GUADALUPE BANDA MARTÍNEZ, JOSÉ MATILDE CASTILLO GARCIA, MARIA RITA ALVARADO MARTÍNEZ, ISAAK SAUL ANTONIO SAMANO MUÑOZ, HORACIO FRUCTUOSO ROJAS, ARMIDA PERALES VALLADARES, ELVA RUVALCABA, FELICIANO CABRIALES, IGNACIO LEDEZMA LEAL, MARIA LAURA ROJAS GONZÁLEZ, entre otros. Panistas reales.

Trascendió también que el CDE del PAN a cargo de “KIKO” ELIZONDO y la Secretaría General de Gobierno amarraron todo lo relacionado a la repartición de cargos públicos y partidistas.

Una vez resuelto el proceso interno en el PAN, vienen en cascada los nombramientos en las oficinas estatales.

Se insiste mucho en que “PEPE” MARTÍNEZ CRUZ irá a la gerencia de la COMAPA tras una supuesta renuncia que no se ha hecho oficial hasta ahora por parte del actual gerente JUAN MANUEL SALDIVAR.

NOÉ RAMOS y MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS son las cartas fuertes del panismo local para la próxima elección. Ambos son considerados fuertes y serios aspirantes a la Presidencia Municipal del Mante.

