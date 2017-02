AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La amistad se refleja en el presupuesto

¿Por qué hay que frenar al Peje?

Se alborota el pollerío en el PRI y PAN

El crecimiento político del líder nacional de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no ha pasado desapercibido para el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, tanto que lo mantiene en verdad muy preocupado, pues es considerado por la llamada mafia en el poder como el enemigo a vencer en el 2018, pero como lo fue también en el 2006 y en el 2012.

El político tabasqueño desde hace un buen tiempo domina todas las encuestas de preferencias electorales a poco más de un año de que se realicen las elecciones federales, pero además por primera ocasión, su organización política MORENA, tiene posibilidades reales de ganar en este año la gubernatura del Estado de México, considerado la cuna del PRI y la cueva del grupo político que controla Los Pinos, el famoso Atlacomulco.

Es de esperarse que el presidente PEÑA NIETO se suba de nueva cuenta al ring político de la sucesión presidencial, con la idea de bajar de las encuestas a LÓPEZ OBRADOR, pero también para alertar sobre el “riesgo” y el “peligro” que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR representa para México.

No será la primera vez que el presidente recurre a ese tipo de estrategias políticas y discursos para ubicar y señalar a los enemigos de su proyecto. La pregunta es si además de los pésimos resultados que ha dado su gobierno, la mayoría de los mexicanos crean en las palabras o en los discursos de PEÑA NIETO.

El presidente sabe que esas estrategias ya no le funcionan y que en verdad, LÓPEZ OBRADOR representa un peligro, no, para México, pero sí, para la mafia en el poder, de la cual se asegura en círculos políticos nacionales que tal y como ya lo hicieron en 2006 y en 2012, priistas y panistas- han sellado un pacto para mantener la Presidencia de la República y evitar la llegada al poder de MORENA y del llamado viejo “amargado, obsesionado y de un pragmatismo locuaz”- (Así lo señaló en su momento el otro PRInosaurio aún con vida; MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA.

Hay analistas políticos que consideran que si ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no se pone al tú por tú con el presidente y lo sigue “respaldando” para mandar a la tiznada al presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP con el tema del muro y muchas otras ideas “locas” del mandatario vecino que afectan a nuestro gente y a nuestro país, seguirá subiendo como la espuma en las encuestas habidas y por haber, y ya no habrá quien lo frene en el camino por la presidencia de la República.

Tranquilito y sin tanto ruido, la postura que LÓPEZ OBRADOR ha asumido hacia el presidente PEÑA NIETO últimamente haciendo a un lado las “diferencias” y respaldándolo, pero además dando una lección de civilidad y de patriotismo habla bien del político tabasqueño.

Esto les cae como ácido a todos aquellos que han defenestrado a LÓPEZ OBRADOR; claro, no faltará aquel que diga que todo es una estrategia electorera. Pero “El Peje”, es una realidad y va arriba de las encuestas, no necesita de ese tipo de artimañas.

Su ascenso ya preocupó de verdad no solamente al presidente PEÑA NIETO sino también a todos los integrantes de la llamada Mafia en el Poder, misma de la que se afirma ya han pactado entre PRI y PAN para no perder Los Pinos el próximo año.

Lamentablemente, en ese pacto, se dice- en el cual estuvieron PEÑA NIETO y su inseparable asesor LUIS VIDEGARAY (su posible delfín)- por el PRI, en tanto que por el PAN, RICARDO ANAYA y SANTIAGO CREEL MIRANDA, los perdedores son los panistas: MARGARITA ZAVALA, FELIPE CALDERÓN y RAFAEL MORENO VALLE.

La esposa del ex presidente se supone que está arriba de las preferencias electorales para ser la candidata del PAN a la presidencia de la República y MORENO VALLE, pues anda prácticamente en campaña también para alcanzar la silla principal, pero en dicho pacto PRI- PAN, trascendió que el candidato presidencial podría ser el jovenazo RICARDO ANAYA. En Los Pinos y en el CEN del PRI, saben que están perdidos para el 2018, de tal modo que dicho que con dicho, estaría arreglado el Estado de México (conservarlo para el PRI y el grupo Atlacomulco al cual pertenece el presidente), y volverles a prestar al PAN Los Pinos como ya lo hicieron en el 2000 con VICENTE FOX, y en el 2006 con FELIPE CALDERÓN. Pero no será fácil, pues independientemente de que todos los caminos conducen a LÓPEZ OBRADOR rumbo a la presidencia de la República, la gente ya no quiere ni PRI ni PAN con lo mismo.

DEL ARCHIVERO…

El Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el alcalde de Xicoténcatl, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, tienen muchas cosas en común, pero además a los dos destacados políticos del PAN les gusta el fútbol.

El gobernador confirmó su presencia en los festejos de aniversario del municipio de Xicoténcatl que se estará desarrollando entre los últimos días de febrero y principios de marzo.

Funcionarios estatales del grupo de CABEZA DE VACA, así como del equipo de VERÁSTEGUI OSTOS participarán en una cascarita de fútbol. Inaugurarán y pondrán en marcha importantes obras durante los festejos de aniversario y el municipio estará de fiesta con la presencia de artistas de talla internacional y nacional.

Aparte de que trae mucha obra, mucho trabajo en Xicoténcatl, el alcalde VERÁSTEGUI OSTOS trae también mucho ruido político. Es considerado uno de los mejores alcaldes panistas.

No hay que perderlo de vista en el ámbito político, porque aunque pueda tener amarrada su reelección como alcalde, seguramente el PAN lo podría utilizar para postularlo como candidato a diputado federal.

El nombre del diputado Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ también figura como un fuerte prospecto a la diputación federal, pero nos comentan que él, y su esposa, la también diputada BEDA LETICIA están interesados en buscar la candidatura panista para disputar la presidencia de El Mante.

Pero en la lista de prospectos no están solos, pues también figuran los nombres de NOÉ RAMOS FERRETIZ, MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y de CLEMENTE GÓMEZ JIMÉNEZ.

El PRI en cambio, podría echar mano de la experiencia de TINO SAENZ COBOS, de JAVIER VILLARREAL TERÁN o bien del ex alcalde PABLO ALBERTO GONZÁLEZ como prospectos a la diputación federal, en tanto que su mejor carta en estos momentos para pelear por la alcaldía y con la idea de recuperarla es JULIO PORTALES MARTÍNEZ.

Pero por lo pronto, lo esperan los priistas de la urbe cañera, es que ya se den los cambios de mando en el PRI estatal y en el municipal.

Por cierto, ya está en marcha el proceso de reestructuración de la CNC del sector campesino en el Mante, y aunque se sabe que algunos personajes del PAN andan buscando la dirigencia, nos comentan que el PRI no la soltará, pues saben que es un importante sector de su partido.

En cambio, le comentamos que muchas de las dependencias estatales que operan en los municipios tamaulipecos están sin cabeza, es decir que desde octubre de 2016, cuando arribaron los vientos de cambio, a la fecha no ha podido el nuevo gobierno hacer entrega de los respectivos nombramientos.

Y es que la pelea al interior de los grupos panistas y también los que apoyaron a ese partido político para sacar al PRI del poder estatal, sigue al rojo vivo, se anda peleando todas las chambas tanto de partido como del gobierno.

En algunos municipios, se han tardado en nombras jefes de oficina fiscal, de registro civil, de comapas, de itea, del empleo, de las jefaturas educativas y de muchas otras.

Llega el mes del amor y la amistad, y quienes le apostaron a los vientos de cambio, ya quieren que el mero jefe les demuestre que es amigo, obsequiándoles la gerencia, la dirección o jefatura de alguna dependencia de gobierno. Ya urge el huesito carnoso.

Dice un viejo dicho que en esta ocasión puede ser bien aplicado. “La amistad se refleja en el presupuesto”.

