AGENDA POLÍTICA

Tanto los resultados obtenidos en las elecciones locales del año pasado, como el hecho de que en el año próximo habrá elecciones federales, donde estará en juego la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales por Tamaulipas, además de la renovación de los Ayuntamientos locales fueron factores determinantes para que el viejo partido gobernante decidiera dar un golpe de timón.

Desde el CEN del PRI a cargo de ENRIQUE OCHOA REZA se ha dado la indicación del arribo a esta entidad de un delegado especial que efectúe todo lo relacionado a la reestructuración de la dirigencia estatal en los próximos días.

Hay quienes creen que las viejas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han ido y no tienen posibilidad de regresar en un estado gobernado ahora por los llamados vientos de cambio del Partido Acción Nacional.

Pero quienes creen eso, se equivocan, pues el viejo PRI no se ha ido de la entidad, los dinosaurios no están “muertos” y junto al diputado federal EDGAR MELHEM SALINAS buscan apoderarse de la dirigencia estatal.

MELHEM, tiene el apoyo y respaldo del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, así como de sus principales operadores políticos en la entidad: RICARDO GAMUNDI ROSAS y el alcalde de Ciudad Victoria, OSCAR ALMARAZ.

Y es que con el arribo de doña CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS al CEN del PRI, se va toda posibilidad de que MANUEL MUÑOZ CANO pueda convertirse en dirigente estatal de los tricolores.

¿Por qué?- Muchas de las nuevas generaciones de políticos jóvenes que militan en el Partido Revolucionario Institucional no se acuerdan de aquel episodio negro cuando el padre de doña CLAUDIA RUIZ MASSIEU- JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU, quien se desempeñaba en el sexenio de CARLOS SALINAS DE GORTARI como Secretario General del CEL del PRI fue asesinado un 28 de septiembre de 1994, cuando salía del hotel Casa Blanca, a unos pasos del monumento a la Revolución, en la ciudad de México.

En el crimen de JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU se vieron involucrados: RAÚL SALINAS DE GORTARI y varios políticos tamaulipecos, entre ellos, el desaparecido ex diputado federal MANUEL MUÑOZ ROCHA, padre de MANUEL MUÑOZ CANO.

Doña CRISTINA RUIZ MASSIEU SALINAS, sobrina consentida de CARLOS SALINAS DE GORTARI seguramente tiene memoria y no olvida ese episodio sangriento en el cual la víctima principal fue su padre JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU.

Meses antes en ese mismo año 1994, había sido asesinado, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA un 23 de marzo y el Cardenal JUAN JESÚS POSADAS OCAMPO, mucho tiempo antes, además del levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Todo eso y más durante el sexenio macabro de don CARLOS SALINAS DE GORTARI.

De tal manera, que MANUEL MUÑOZ CANO queda automáticamente descartado para la dirigencia del PRI en Tamaulipas.

Por esa razón, los “geñistas” impulsan al diputado EDGAR MELHEM SALINAS, quien también trae el apoyo y respaldo de la maestra LUPITA FLORES, misma de quien se asegura convocó a su gente a darle el apoyo a MELHEM.

De hecho en una imagen que el diputado federal MELHEM SALINAS hizo circular en su cuenta de Facebook hace referencia sobre una reunión que sostuvo con amigas y amigos en el municipio de Altamira para ver lo relacionado a gestiones que permitan impulsar el desarrollo de ese pujante municipio del sur.

En la foto no figuran comerciantes, ni empresarios, ni colonos ni campesinos, mucho menos profesionistas de esa región sur de Tamaulipas, pero sí, en cambio figuran personalidades del viejo régimen priista que en su momentos mantuvieron estrecha relación con los ex gobernadores TOMAS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES como los ex alcaldes JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVAEZ, JAVIER GIL ORTIZ FLORES, ROMANA FLORES RIVERA, ESTEBAN DE LA PORTILLA, GRISELDA CARRILLO, entre otros.

No hizo acto de presencia a esa reunión de “trabajo” el ex alcalde de Altamira, PEDRO CARRILLO ESTRADA, quien apoya otro proyecto para el PRI estatal.

El regreso del viejo PRI está en marcha, el diputado MELHEM SALINAS anda desatado en pos de la dirigencia estatal y su desmedida ambición está sacando de ultratumba a muchos “cadáveres políticos”.

DEL ARCHIVERO…

Alguien dijo una frase verídica cuando le tocó como funcionario federal perseguir a los corruptos desde la contraloría.

Su jefe inmediato presumía que irían por “peces gordos”, pero finalmente ni siquiera fueron pos los charales.

“Los deshonestos son pillos, no tontos”, diría el ex funcionario y esa frase me gusta para aplicarla aquí en Tamaulipas, donde el gobierno de los vientos de cambio deja entrever que va por los “peces gordos”.

Mucho se habla de que uno o varios ex alcaldes caerán en prisión por cometer todo tipo de irregularidades, pero es fecha que no hay resultados al respecto.

Los políticos deshonestos continúan burlándose de las autoridades, específicamente de las que se encargan de vigilar que el dinero del pueblo sea aplicado correctamente en las obras y demandas más sentidas de la sociedad.

Cínicamente varios ex presidentes municipales andan placeándose por sus respectivos municipios en busca de regresar, pero no, lo que se robaron sino, regresar al poder a fin de seguirse sirviendo con la pala más grande.

Cambiando de tema, le comentamos que en asuntos locales, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA dio a conocer a los medios de comunicación que será de manera tentativa el próximo lunes cuando se realice la Presentación del plan de obras FISMUN 2017 la cual habrá de contemplar entre otros los rubros de agua y saneamiento, educación, urbanización, vivienda.

“Estamos haciendo ajustes, porqué le estoy pidiendo más apoyó al gobierno estatal para ver si nosotros ponemos una cantidad y ellos ponen otra para tener más capacidad de arreglar cualquier servicio público”, dijo el alcalde de Mante.

De igual forma, destacó la prioridad que tiene para la administración municipal el apoyar la rehabilitación y el funcionamiento del alumbrado público, del que comentó, es sinónimo de prevención del delito además de la construcción de cordones, banquetas, pavimentación asfáltica e hidráulica y de puentes sobre los canales de riego para dar más fluidez al tráfico vehicular, entre otras obras y acciones de gran importancia para la urbe cañera.

Finalmente, y por los rumbos del Congreso del Estado, tenemos que los integrantes de la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, determinaron por unanimidad que Monseñor OSCAR GUADALUPE LOZANO MOLINA, sea el candidato idóneo para recibir la máxima presea que otorga el Congreso del Estado, pues resalta su labor en favor de los migrantes desde 1985.

La Diputada MARÍA DEL CARMEN TUÑÓN COSSÍO, manifestó que luego de analizar las propuestas recibidas, consideró al neoladerense LOZANO MOLINA, como la persona que debería ser galardonada con la máxima presea, por su amplia labor en bien de los tamaulipecos.

Cabe mencionar que será en sesión solemne, durante este mes de marzo, cuando se haga entrega de la presea, invitando a este acto al titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.