AGENDA POLÍTICA

Ya lo hemos escrito antes en esta columna. El gobernar no es cosa fácil. Gobernar un estado como Tamaulipas es una alta responsabilidad.

Se están cumpliendo los primeros siete meses en que el Gobernador panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA tomó las riendas del Estado como un auténtico paladín de la justicia. Desde entonces el mandatario que sacó al PRI del poder después de 80 año sabe que los resultados que dé s gobierno serán la mejor carta de presentación para los procesos electorales que vengan. Es decir que si quiere que su partido, Acción Nacional continué ganando terreno y no pierda lo que ha ganado hasta ahora como lo es la gubernatura, la mayoría del Congreso local y la mayoría de las alcaldías, pero además de que anhelan ganar las senadurías y diputaciones federales en 2018, entonces es hora de dar resultados.

Son siete meses ya. ¿Cuál ha sido su desempeño como el nuevo gobernador que sentó en el poder estatal a los llamados vientos de cambio? ¿Ha hecho lo que prometió? Aunque con siete meses en el gobierno no podemos evaluar mucho ¿o sí?.

Este escribano considera que el actual mandatario tamaulipeco ha tenido un desempeño decente. Claro, si lo comparamos con el anterior gobierno que dejó caos, desorden y deudas millonarias.

Pero cuando asumió el poder, CABEZA DE VACA fue astuto, diciendo que desde el primer minuto de su gestión lo dedicaría a “ordenar el gobierno y a limpiar la casa”, para ir mediando de alguna manera expectativas. Esto, acompañado de su ya muy comentada estrategia de combatir el delicado tema de la inseguridad.

Desde ese entonces definió el Gobernador el concepto que tiene de la justicia y que no es sinónimo de revancha.

“Se equivocan quienes piensan que con este nuevo gobierno habrá borrón y cuenta nueva. Tengo claro que la revancha no es justicia, que la justicia es mucho más que el simple juicio de la historia sobre el pasado; la justicia es el veredicto de las instituciones sobre la razón del derecho: justicia es la rendición de cuentas ante la ley; justicia es la reconstrucción de la confianza; justicia es no permitir más impunidad en Tamaulipas”. Esas fueron sus palabras tras rendir su primer mensaje cuando asumió el control del Estado hace siete meses. Mensaje que aún retumbar en la entidad y que recientemente lo volvimos a escuchar como parte de una clara advertencia de que su gobierno no tolerará ni solapará la corrupción, la delincuencia y la impunidad.

“Que quede claro, se acabó la impunidad en Tamaulipas. En el nuevo Gobierno el que la hizo la paga y a partir de hoy el que la haga la va a pagar”.

Desde entonces, se dejó en claro las acciones que emprendería el Gobierno panista de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para dar cumplimiento a los compromisos y responder a las demandas de la sociedad, sin descuidar los temas pendientes de corrupción de los cuales la propia sociedad exige castigo.

-La inseguridad, la deuda económica de más de 17 millones de pesos heredada por el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, el rescate del dinero, los bienes y terrenos que le pertenecen al Gobierno del Estado y que están en manos de particulares, notarios públicos que defraudaron la facultar que les otorgo el Gobierno del Estado, la corrupción que se ha generado durante décadas en la Máxima Casa de Estudios, líderes sindicales que han amasado fortunas a costa de los trabajadores tamaulipecos y mucha corrupción e impunidad que aún se ve y se siente en nuestra entidad como parte de una herencia maldita de aquellos ilustres personajes políticos que durante más de ocho décadas gobernaron la entidad y que el día último de septiembre de 2016 dejaron de hacerlo para darle paso a un proyecto diferente y conocido como Los Vientos de Cambio, y cuya advertencia sigue siendo que si en el pasado cometieron todo tipo de abusos y desviaron recursos la van a pagar. No porque se esté actuando con odios o con rencores, sino sencillamente porque el actual gobierno panista prometió castigar la corrupción y la impunidad y tiene que dar resultados al respecto.

Viene el 2018, y seguramente que el mandatario va por todas las canicas. Es decir que no dejará que le ganen las alcaldías, pero al mismo tiempo dará la pelea junto con su partido, el PAN para ganar senadurías y diputaciones federales. Entonces lo que se requiere son hechos y acciones a fin de que el electorado los pueda premiar como lo hicieron hace casi un año. Ya veremos.

DEL ARCHIVERO…

“Se los dije en campaña, se los dije cuando tomé protesta y se los vuelvo a repetir. Asuman su responsabilidad sino tienen la capacidad para enfrentar el problema tienen la obligación legal de hacer las denuncias correspondientes. Yo asumo la responsabilidad que sigue después de las denuncias, pero tienen la obligación de decir qué es lo que está pasando en cada rincón del Estado de Tamaulipas. Ese es el compromiso que quiero en cada uno de los Ayuntamientos de la entidad y nadie, ningún alcalde me va a venir a platicar, yo ya fui presidente municipal, y yo asumí mi responsabilidad. Exijo que hagan exactamente lo mismo. Yo lo estoy haciendo, lo que no es posible aceptar es que volteen para otro lado, que cuando se les pida que actúen al de tránsito, no lo haga, que cuando estén dando permisos de alcoholes a gente rara no los prohíban que sigan permitiendo que exista el comercio informal y especialmente gente que está siendo sujeto a extorciones sin denunciarlos. Eso no lo acepto y mucho menos que se hagan la víctimas, que digan que hay problemas, cuántas veces han hecho denuncias, cuántas veces han ido a la autoridad. Que cada quien asuma su responsabilidad. Si no lo hacen los voy a evidenciar porque lo que están haciendo, es contribuyendo al fortalecimiento económico de grupos delincuenciales. Todo aquello que sea ilegal que lo denuncien yo les doy seguimiento a esas denuncias, pero si no lo hacen que no vengan a quejarse. Ya basta de simulaciones. No vamos a permitir más simulaciones en Tamaulipas y voy a señalar a cada uno de los Ayuntamientos que no asuman su responsabilidad porque lo está en juego es la seguridad de nuestras familias y ya no podemos seguir tolerando más simulaciones en Tamaulipas”. Lo anterior es parte de un fuerte mensaje que recientemente el Gobernador de la entidad, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA pronunció ante los 43 alcaldes.

Lo que ha trascendido hasta ahora es que más de un alcalde o funcionario estarían apunto de arrojar la toalla.

En cambio, le comentamos que en el vecino municipio de González, el alcalde GUILLERMO VERLAGE BERRY participó en el desfile del 1 de mayo por la celebración del Día del Trabajo.

El desfile se efectuó en Villa Manuel y recorrió importantes vialidades de esa población donde se recordó a los mártires de Chicago, Aguas Blancas y Cananea, así como también a grandes luchadores sindicales que han logrado importantes logros en favor del sector obrero.

En días pasados, el alcalde VERLAGE BERRY como parte de los compromisos pactados en campaña con las familias de González, dio cumplimiento a un compromiso más y fue en el poblado Santa Fe, donde se dio inicio a la construcción de banquetas y un módulo de sanitarios para el salón de actos de la comunidad.

El propio alcalde reconoció que no es la primera vez que se llevan beneficios a esta comunidad y que se trabaja para abatir el rezago existente.

La obra en mención presenta un 70 por ciento de su ejecución y se espera continuar con el mismo ritmo de trabajo para en breve ver concluida esta necesidad de los habitantes de Santa Fe.

Cabe señalar que también en las instalaciones del jardín de niños Rosaura Zapata Cano, el presidente municipal de González, “MEMO” VERLAGE, se presentó personalmente para supervisar el avance de la techumbre que se construye en ese plantel educativo.

La obra beneficiará a 75 alumnos y tiene una medida de 154 metros cuadrados, pero lo que también es importante destacar es que se realiza con mano de obra de personas de la misma comunidad, así como sucede con la ejecución de cualquier otra obra que sea llevada a alguna colonia o comunidad rural.

Otro alcalde que también encabezó el Desfile de la clase trabajadora, es el Ingeniero, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS, de Xicoténcatl, quien acompañó a las diferentes organizaciones sindicales del municipio, destacando los trabajadores de la sección 103 de azucareros, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, así como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Ayuntamiento, entre otros.

En este desfile del 1 d mayo con motivo del Día del Trabajo también participaron activamente, la presidenta del Sistema DIF Xicoténcatl, NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI; LORENA VERÁSTEGUI OSTOS, coordinadora regional de la Secretaría de Bienestar Social, el Profesor, EFRÉN COBOS HERNÁNDEZ, Enlace de la sección 30 del SNTE; JAIME DE LEON MORENO, Secretario General de la sección 103 de azucareros y el representante de la CTM, MUSIO MARTÍNEZ JASSO.

Y ya por último, le comentamos que otro alcalde que se mostró agradecido por la gran respuesta que ha tenido la Feria, es el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, presidente municipal del Mante.

Y es que la gran asistencia que ha tenido la máxima fiesta de los mantenses, reafirma la confianza que tienen los ciudadanos en sus autoridades al constatar el ambiente de tranquilidad y familiar que hay en ella.

El propio alcalde LEAL GUERRA El alcalde mencionó que durante la inauguración de este gran evento se pudo constatar la participación de la ciudadanía, ya que se tienen registrados en este primer fin de semana de feria un aproximado de 15 mil visitantes quienes diariamente disfrutan de este escaparate comercial, cultural y gastronómico en dónde acuden en compañía de la familia disfrutando de momentos de sana convivencia.