AGENDA POLÍTICA

por: Juan Antonio Lerma

Tamaulipas, trinchera de otra batalla

Leal Guerra y su posible reelección

Los gallos para el VI distrito, ya se mueven

Ciertamente, transcurre un nuevo mes de este 2017 y con él, la esperanza de mejorar en muchos ámbitos; sin embargo, el desempleo se acentúa, la inseguridad permanece, hay anarquía y desorden en el gobierno y si a ello se le suma que los tiempos electorales se acercan, pues significa que arranca el reagrupamiento del ajedrez político en Tamaulipas, con muchas dudas, con incertidumbre, pero siempre con el deseo de muchos de pagar para que los alquilen.

Y no es broma, pues lo que al menos en algunos municipios de nuestra entidad observamos con la celebración del Día del Niño y del Día de las Madre- fue como si la mayoría de los gobernantes y figuras políticas que esperan con ansias el 2018 anduviesen en campaña.

Pero finalmente, fueron precisamente los niños y sus mamás los ganadores, ya que de alguna manera hubo quién se acordara de obsequiarles algún regalo y el haber pasado buenos momentos.

Actores y partidos políticos aprovecharon muy bien dichas festividades para placearse, hacer acto de presencia y ganar simpatías para sus respectivos proyectos.

Sin embargo, no todos los partidos aprovecharon la ocasión, pues independientemente de que figuras del PRI y del PAN no paran de trabajar para lo que viene, otros partidos de la “chiquillada”, guardan distancia y se guardan para que cuando la temporada electoral lo amerite. Nos referimos a lo que sucede en Tamaulipas en el aspecto político porque su miramos lo que está sucediendo en el Estado de México, en Coahuila y Nayarita, vemos que el PRI sigue teniendo problemas muy serios y que incluso la oposición, ya sea MORENA o el PAN pueden seguir ganando importantes cargos de elección popular que estarán en juego el mes entrante en esas entidades.

Es claro que el PRI y el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO no quieren ceder el Estado de México, pero se corre el riesgo de que cuando menos Nayarit y Coahuila queden en manos de la oposición.

En el PRI hay “focos rojos” no solamente porque en esta próxima elección de junio pueden perder el Estado de México sino que la organización política del tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR puede quedarse no sólo con ese estado sino también con la presidencia de la república el próximo año.

Por lo pronto, las campañas negras, la guerra sucia, los dimes y diretes están a la orden del día en esas entidades. Es parte de las campañas políticas que efectúan los candidatos.

En cambio, una vez pasada la elección de junio, es seguro que en el partido tricolor en Tamaulipas habrá cambios.

En este sentido, los diputados federales ALEJANDRO GUEVARA COBOS y EDGARDO MELHEM SALINAS han andado muy movidos al respecto. Los dos suenan fuerte para ocupar la dirigencia tricolor, incluso hasta les ven posibilidades de ser candidatos al Senado.

Obviamente, que existen otros aspirantes a dirigir el PRI en la entidad, pero verdaderamente sus proyectos no prenden ni levantan al priismo estatal porque simplemente son unos verdaderos desconocidos.

Cierto, en el caso de ALEJANDRO GUEVARA ha aprovechado su liderazgo y su relación política con el círculo cercano al presidente de la república y con el dirigente nacional de su partido.

En la capital del país, es claro que a GUEVARA COBOS lo consideran un elemento importante y con capacidad para levantar al PRI moribundo que heredó el nefasto ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y una bola traidores que se vendieron en la pasada elección local, entregando la plaza a los azules.

No lo ha dicho, pero es casi un hecho que el diputado ALEJANDRO GUEVARA COBOS tiene en la mira dirigir a su partido y colarse como candidato al Senado para posteriormente estar en posibilidades años más delante de volver a buscar la gubernatura tamaulipeca.

El Legislador federal, ha estado trabajando muy fuertemente desde hace tiempo; pero eso tampoco garantiza que tenga ventaja sobre otros aspirantes; sólo hay que recordar que la política no es una ciencia exacta.

De tal modo, que el PRI nacional tendrá que analizar y elegir muy bien a su próximo dirigente estatal; debe ser gente de trabajo, identificada con el pueblo y de limpia trayectoria.

En el PAN, muchos ven como un gallo fuerte para el Senado al Secretario de Bienestar Social GERARO PEÑA FLORES, pero también ven al Secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS con ese tipo de posibilidades.

Otro nombre como fuerte prospecto al Senado es la actual directora del DIF Tamaulipas, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, cuyo nombre se ha manejado ya en algunos medios de comunicación.

Es claro que también en el Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA se habrán de dar algunos nombramientos y cambios importantes con miras a estar listos y fortalecidos para que el partido en el poder lance buenos gallos tanto para el Senado como para las diputaciones federales que estarán en juego.

Se ha dicho que la cúpula estatal del PAN tiene confianza de que así como barrió al PRI hace casi un año, le volverá a repetir la dosis. Es un hecho que van por todas las canicas.

Sin embargo deberán de estar conscientes que por la existencia de algunos malos gobiernos locales y pésimas estrategias política de los directivos del partido a la hora de colocar a su gente en cargos públicos- han perdido credibilidad y confianza.

La batalla que viene será nuevamente entre el PRI y el PAN, pero la sugerencia ciudadana es el sentido de que más allá de intereses de grupos o de personas, tendrán que aquilatar el verdadero interés por Tamaulipas.

De qué sirve tener Senadores y muchísimos diputados federales de todos los colores si nuestra entidad sigue cada vez peor.

DEL ARCHIVERO…

En estos días, no hay que perder de vista al ex tesorero, ex director de desarrollo social, ex gerente de la COMAPA Mante y actual presidente de la CANACO, JULIO PORTALES MARTÍNEZ.

Para nadie es un secreto que JULIO PORTALES es un fuerte gallo del PRI para la presidencia municipal del Mante.

Su proyecto, tiene respaldo nacional, pero también lo apoyan comerciantes y empresarios locales lo mismo que ex presidentes municipales.

De un momento a otro, JULIO PORTALES puede ser noticia, pues anda muy activo trabajando en lo suyo. Es de los pocos que pintan bien en su partido.

En cambio, nos comentaban que el Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ y su esposa la Dra. BEDA LETICIA GERARDO, ambos diputados locales por el PAN tienen interés de participar como aspirantes a la Presidencia Municipal, pero alguien cercano a los citados legisladores nos confirmó que el verdadero proyecto del galeno es la diputación federal.

Resulta que el Dr. PEDRO LUIS RAMÍREZ se siente con los tamaños suficientes para ganar en 2018 el VI distrito, actualmente en manos del priista ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

Un fuerte prospecto del PRI a esa misma diputación es el ex alcalde de Mante PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, aunque nos dicen que el líder estatal de la CNC, TINO SÁENZ COBOS sigue teniendo interés en esa diputación.

En el PAN, ven al alcalde de Xicoténcatl VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS como un fuerte elemento que les puede garantizar el triunfo electoral en la diputación federal por el VI distrito que tiene como cabecera El Mante.

También se dice que los alcaldes panistas con posibilidades de la reelección por su destacado trabajo son: GUILLERMO VERLAGE BERRY, de González; JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, de Mante y FRANCISCO LÓPEZ, de Gómez Farías.

Por el PRI, es casi seguro que se les dé la oportunidad de la reelección a los alcaldes de Ocampo, PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO y TONY RIVERA, de Nuevo Morelos.

OSCAR ALMARAZ SMER, alcalde priista de la capital del estado, es un fuerte prospecto a la diputación federal que garantiza que su partido siga reteniendo la diputación y que se la quiten los del PAN o los de MORENA, estos últimos que curiosamente andan repuntando en Tamaulipas.

En asuntos locales, tenemos que de acuerdo a información proporcionada por el Ayuntamiento del Mante informan que de acuerdo al resultado de la rifa de incentivos a los contribuyentes cumplidos llevada a cabo en combinación con la lotería nacional del día 9 de mayo en donde el primer premio consistía en un automóvil del año, el número premiado no fue asignado por lo que, dando cumplimiento al acuerdo de cabildo, este premio será nuevamente sorteado entre los citados contribuyentes el próximo 23 de mayo de este año de acuerdo al sorteo de la lotería nacional.

El segundo y tercer lugar consistentes en una motocicleta marca Honda y un pantalla de 40 pulgadas, respectivamente, si cuentan con boleto ganador asignado por lo que en fechas próximas serán entregados a los afortunados contribuyentes por el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y miembros del cabildo.

De esta forma se da cumplimiento a la actividad derivada de la promoción paga a tiempo tu predial, la cual fue muy bien recibida por los contribuyentes, quienes pagaron a tiempo en los meses anteriores, de esta forma, se realizó la entrega de 21,050 boletos dentro del periodo de la promoción de descuentos, del 2 de enero hasta el 30 de abril, lo que representa un 45 por ciento del padrón de contribuyentes quienes cumplieron con este deber ciudadano, así lo dio a conocer el titular de la oficina de predial y catastro PEDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ.

lerma2002@hotmail.com

