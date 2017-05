AGENDA POLÍTICA

Ya lo hemos dicho antes. El gobernar es alta responsabilidad. Es responder a todos y por todos. El Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y sus principales colaboradores en las áreas de la Secretaría General de Gobierno y procuración de justicia traen encima una pesada carga, y no tanto si lo hizo bien o mal el anterior gobierno priista, sino por las esperanzan de cambio sembradas en una propuesta panista de hacer mucho mejor las cosas a la hora de gobernar, de darle cumplimiento a las promesas de contar con una entidad progresista y de paz.

Los que ahora mandan en el Gobierno del Estado, esos mismos que sacaron al PRI del poder están obligados a dar resultados, están obligados a romper con todo el pasado y castigar a los culpables que durante muchos años se dedicaron a saquear al gobierno, a castigar a los responsables de haber heredado una procuraduría de justicia inoperante, pero también de aplicar todo el peso de la ley a esos falsos redentores del pueblo que dejaron un estado saqueado y en completo desorden.

El gobierno de los vientos de cambio no puede darle a la sociedad tamaulipeca más de lo mismo de lo que ya se vivió en el pasado. Así fue la oferta en el sentido de no solapar la corrupción y la impunidad. Así tienen que responder el Gobernador.

Y lo sabe bien que en un video que se difundió en algunos medios de comunicación y al cual se le sigue dando vuelo en las redes sociales, el mandatario CABEZA DE VACA mandó un mensaje a los tamaulipecos, en el cual afirmó que, a siete meses de iniciar su gobierno una de las principales prioridades de su administración ha sido el combate a la delincuencia.

De igual manera reconoció que los gobiernos anteriores (priistas)- no sólo debilitaron las instituciones de seguridad pública sino que también, prácticamente le heredaron un estado en completo abandono y desorden en todos los aspectos- “en una situación más lamentable de lo ue nos hubiéramos imaginado”, dijo.

Palabras más, palabras menos, el Gobernador CABEZA DE VACA dibujó un estado putrefacto que le tocó recibir, pero aseguró que su gobierno no será tapadera de nadie, que se castigará a los culpables y que de alguna manera se recuperará la paz que los tamaulipecos anhelan, además de pedir a los alcaldes que participen junto con su gobierno para combatir juntos la corrupción y la impunidad, advirtiéndoles que el que lo quiera cumplir, que se haga a un lado.

Pero el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA sabe también y debe de estar consciente que así como les pide a los alcaldes que colaboren en su estrategia de combate a la corrupción y a la impunidad, de la misma manera les debe de exigir a sus colaboradores, a su equipo de trabajo a que entreguen la máxima eficiencia.

Es claro que en algunas áreas del Gobierno donde se supone son para auxiliar al propio gobernador en su difícil y delicada tarea de pacificar a Tamaulipas- alguien no está haciendo bien su chamba, por lo que es obvio que se tienen que ir para darle entrada a personajes con capacidad sobrada hasta para “negociar con el diablo” si es posible, pero siempre con la idea de regresarle esa paz, ese desarrollo y ese progreso que tanto anhelan los tamaulipecos. Es momento de que el Gobernador tome realmente el toro por los cuernos, le dé un viraje a su gobierno y cumpla todo lo que prometió.

Hay que trabajar enserio, la gente ya no quiere discursos alegres. Los tamaulipecos demandan resultados verdaderos en todos los aspectos y más cuando observan claramente que se culpa a los gobiernos anteriores de todo lo malo que le sigue pasando a nuestra entidad, pero que al respecto no se denuncia por la vía penal a los presuntos responsables. Simplemente se siguen preguntando ¿Qué ha pasado con Don EGIDIO?. Tampoco se trata de que alboroten al avispero a lo tonto.

DEL ARCHIVERO…

El tema de la corrupción no es complicado, es complicadísimo. Mucho se ha dicho que el Gobierno Actual de los Vientos de Cambio iría por los llamados “peces gordos”, es decir por todos aquellos ex alcaldes, ex gerentes de las Comapas, ex funcionarios estatales y todo tipo de servidores públicos que han incurrido en todo tipo de ilícitos, pero la verdad es que a siete meses del gobierno lo que ha caído es uno que otro charal.

Tampoco de lo que se trata es de linchar a alguien, pero sí de que no se publiciten discursos alegres si al final de cuentas no se les va a aplicar la justicia a quienes se sirvieron con la pala más grande a su paso por algún cargo político o de gobierno.

¿Cuántos ex alcaldes, ex gerentes de Comapas y políticos mediocres se enriquecieron con el dinero del pueblo y se la pasan burlándose de las “acciones persecutorias” del actual gobierno panista?.

Simplemente y para no ir tan lejos. ¿Qué pasó con la auditoría picuda que estaba haciendo en la COMAPA MANTE?. Nadie sabe nadie supo. Este asuntito es impune.

En cambio, le comentamos que anteriormente en esta columna les habíamos adelantado que el Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ y su esposa la Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNANDEZ, ambos diputados locales por el PAN traían intenciones de participar nuevamente en busca de un cargo de elección popular pero para el 2018.

Pues por lo pronto, tenemos que ambos legisladores locales llevaron a cabo en los terrenos de la feria de ciudad Mante un alegre festejo a niños y mamás del municipio.

El diputado acelerado del verde ecologista HUMBERTO RANGEL VALLEJO, correcto, el mismo que se aplaude solo como las focas, ese mismo politiquillo rabo verde que le da por grillar y golpear políticamente hasta a los de su propio partido y ese mismo que vive de la política que ahora sueña con ser diputado federal por la vía plurinominal, es decir sin que le cueste y sin hacer campaña, hizo acto de presencia- pero ¿Qué trajo de bueno para su natal Mante? Pues nada, no trae nada en el morral, sólo engaños y falsas promesas.

Otro legislador que hizo acto de presencia a este festejo político de los galenos PEDRO BEDA fue VICTOR ADRIAN PADRON quien representó al presidente de la junta de coordinación política del Congreso local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.

El alcalde de Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA también hizo acto de presencia, lo mismo que el ex alcalde panista FERNANDO PEDRAZA CHAVERRI, doña Margara Francisca, varios políticos del PAN y uno que otro que perteneció al PRI como doña LOLIS GARCIA ROMERO, cuyo esposo CÉSAR RESENDIZ es de los auxiliares consentidos del Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ.

En esta fiesta política que se puede considerar como un claro aviso de que la pareja de legisladores panistas van por más- los niños disfrutaron de una serie de juegos infantiles botargas, inflables, y junto con sus madres de refrescos, aguas frescas, frituras, hotdog, hamburguesas tamales, rifas de regalos, show de payasos, la obra musical de la bella y la bestia y del comediante Doña Margara Francisca. Todo por cuenta del sindicato del IMSS, perdón de los citados legisladores mejor dicho.

Y si usted mi estimado lector que vive en el Mante, que le apostó en la elección local pasada al PAN y a sus vientos de cambio y que para el 2018 le quiere seguir apostando porque simplemente no quiere saber nada del mañoso y cochino PRI, me pregunta que cómo demonios andan el PAN y sus respectivos grupos internos rumbo a la próxima elección federal, pues déjeme y le digo que divididos.

Ciertamente no andan peleados ni de la greña como sucede en el PRI, pero de que los azules andan divididos y fracturados de eso no hay duda. Ahí cada quien o cada líder de grupo o de organización se mueve y trabaja por su cuenta.

Lo que antes no se veía en el PAN en tiempo de elecciones, es decir que le faltaban aspirantes a cargos de elección popular, ahora la caballada azul parece estar muy pero muy gorda.

Mire los nombres de los aspirantes azules a la diputación federal por este VI Distrito Electoral: Dr. PEDRO LUIS RAMIREZ y VICENTE VERÁSTEGUI.

Para la reelección por la alcaldía el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA y posibles aspirantes a la candidatura panista para la alcaldía de Mante: Dra. BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ, CORAL FENTANES, NOÉ RAMOS y MATEO VÁZQUEZ. Más lo que puedan surgir más adelante.

Por lo pronto, son PEDRO LUIS RAMIREZ y su esposa BEDA LETICIA los que parecen haber dejado en claro quién pudiese traer la bendición del jefe de los azules para participar en 2018 en busca de algún cargo de elección popular. El aparato oficial se volcó en torno a estos dos galenos muy allegados al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.