BUENOS DIAS CIUDAD MANTE,

No Viviré Sin Ti

Por Rosalío Montes García.

(Como un homenaje a mi maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, Gustavo Carvajal Moreno, él me impartió desarrollo económico y social de México I y II y de pilón en examen extraordinario de derecho constitucional, decía que “los políticos mexicanos piensan como Carlos Marx, actúan como Carlos Madrazo y cobran como Carlos Trouyet, esto en apego al México del desarrollo estabilizador que dio al país estabilidad y paz social, dos activos hoy ausentes, descanse en paz mi maestro que falleció el pasado 25 de febrero)

Monte Bello,Morelos,24 de enero de 2017.Manuel,alguna vez me preguntaste que donde estudié arte dramático y hoy te reitero que en su momento en el verano de 1971,la saltillense Magda Guzmán, q e p d, nos dijo a Pancho Ramos y a tu servidor en el teatro del IMSS de Saltillo, ”muchachos ,cuando vayan a México me buscan para inscribirlos en la academia de don Andrés Soler”, ella fue estelar en “los enemigos no mandan flores y de coestelar el gran Jorge Mistral, con su cigarrillo sin filtro de los del viejito, la verdad Manuel, es que al llegar a la Ciudad de México, te masificas, hoy viene mi inclinación a la música porque recibí mensaje de mi musa, de ahí el título ”no viviré sin ti “de tu tocayo Manuel el che Reyes, &viviré sin el calor que en el sol puso fulgor, mas no viviré sin ti, viviré en la oscuridad de la luna sin brillar, más no viviré, déjame soñar en la ilusión de ser tu amor, viviré con el dolor de no ser tu gran amor&.

