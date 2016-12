CARTELERA

Humberto Gutiérrez

COMO LOS PASTORES, CORREN PRESUROSOS AL 2018

La ultima y nos vamos.

Me retiro unos días, estaré de regreso el 2 de enero.

Voy a pasarla con mi familia que cada año crece, vamos a encontrarnos con mis tres hijos dos con esposas, un yerno, tres nietos y el que viene.

Hoy nos vamos a encontrar en un lugar de la mancha, las distancias ya no obstáculos, estoy ansioso por estrecharlos y abrazarlos como muestra de cariño que estamos una vez más reunidos.

El tito o tita lo extraño.

No me puedo quejar, aunque no nos vemos muy seguido; nos hablamos muy seguido; diario nos comunicamos dándonos los buenos días y preguntándonos como amanecimos y mi esposa pone una capsula de FÉ, dando Gracias a Dios por el nuevo día que ilumina nuestra vidas.

De esta manera nos comportamos, con una ACTITUD echada para adelante.

Sin ser tiempos de presumir, los proyectos de vida de mi familia allí van, caminando siempre adelante, con salud que eso es lo más importante, lo demás digo yo, levantándose una hora más temprano tendremos el día largo para sacar los pendientes, no hay crisis que aguante 10 horas de trabajo fecundo.

Para muchos, me incluyo, este año, y el pasado y el antepasado han sido críticos, la economía de Tamaulipas no se mueve, parece estancada, pérdida de empleos, con poco circulante, mis ingresos no crecen, las empresas cerrando por el clima de inseguridad según me dicen, hay negocios que antes de abrir sus puertas al público deciden cerrar.

Mas sin embargo hay otras que deciden abrir, con todo y los problemas a lo largo y ancho del estado.

Son las llamadas franquicias, que no se sabe quién es el dueño, siendo sus matrices de Nuevo León o de la Cd. de México.

Pocas de capital local.

Lo que veo, es una actitud de servicio grata para los usuarios.

Quien no ha visto en TELMEX una actitud de servicio de calidad con personas jóvenes dirigiendo las sucursales.

Lo mismo pasa con Movistar.

Las personas de las nuevas agencias de autos, Toyota, Kia, WV, se esmeran en servicio al cliente ya sea en postventa, refacciones o servicio.

Las tiendas de autoservicio han proliferado en el estado en sus diferentes esquemas de negocios, han dejado muy atrás al esquema familiar de la tienda de la esquina, la recomendación es que se acerquen a la Dirección de Fomento Económico de los diferentes municipios tienen cursos de apoyo a los emprendedores de cómo hacer las cosas mercantiles frente a los nuevos tiempos de la competencia dura.

En el nuevo gobierno tanto del estado, como del poder legislativo y municipales ( de dos años, los diputados y presidentes) van empezando con nuevos bríos, con una nueva manera de hacer política.

Todos pensando en el 2018, junio de 2018.

Estamos comentando de los actores políticos del momento actual.

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA de VACA está haciendo historia, los lectores que saben de la política de Tamaulipas lo saben, es la primera vez en 86 años que un partido distinto al PRI, gana la gubernatura por el Partido Acción Nacional, organización política que lo respaldo, de otra forma no se podría estructurar su candidatura.

Pero…..analizando bien y despacio CABEZA de VACA ganó la gobernabilidad de Tamaulipas por la PARTIPACION CIUDADANA, o sea, que CABEZA de VACA es un gobernador CIUDADANO, la gente voto por él porque era la opción – y se había preparado para ganar la contienda – que mejor teníamos los ciudadanos.

Son pocos los que participan y cuando lo hacen llevan altas probabilidades de ganar.

CABEZA de VACA es gobernador por más de 250 mil votos, eso le debe dar el voto de confianza de los electores, el cambio no de la noche a la mañana.

El cambio ya lo estamos viendo.

Sin hacer comparaciones odiosas, en el cuatro trimestre de 2016 tenemos un nuevo gobernador que no emana de las siglas del PRI, que no es más de lo mismo – lo tiene que demostrar – y que está dispuesto a devolver la paz y tranquilidad que los tamaulipecos merecemos.

Para merecer el voto a su partido en junio de 2018.

Ha dicho el gobernador que nos necesita a todos, por lo que a mí respecta, le diré ¡¡¡ AQUÍ ESTOY ¡¡¡

Estoy, para buscar en mi patria chica el lugar en que soñé para vivir mi segunda juventud, el lugar que soñé para caminar libremente por las tardes sin nada que me molestara, el lugar que soñé para pasear con mis nietos sin sobresaltos.

Pero hoy, no es el lugar para vivir, mucho menos para soñar y mucho menos para pasear con mis nietos.

Aquí estoy, desde mi trinchera, con mi voz escrita dispuesto a levantarla en caso de necesidad.

En víspera del fin de año, año que termina ¡¡¡ por fin ¡¡¡.

Tenemos nuevas expectativas, nuevos desafíos, nuevos rostros de la política, pensemos en que nos va a ir muy bien, los errores pasados ya no se volverán a cometer, ahora tenemos un aliado “ las redes sociales”, sin compromisos, las noticas se dicen al momento, las mentiras o falsedades o medias verdades se pueden discutir en las redes sociales, con el nombre real o con seudónimos las, redes sociales hacen valer su voz con la fuerza dinámica de la oportunidad.

A veces con su nombre y apellido y en ocasiones en el misterio de lo apócrifo.

CABEZA de VACA es un apellido que sonará en el firmamento con más insistencia, el deberá ser como el Pastor que corre presuroso al 2018.

El año próximo les diré como dice un amigo, “ va a ser muy intenso y especialmente fantástico” .

Y como no.

Si tenemos un OSCAR RIVAS CUELLAR bien plantado, bien posicionado para volver a ser electo, para ser diputado federal o Senador tiene carisma, buen trabajo político y buen posicionamiento alrededor de la cúpula. Por el PRI ….nada.

Por Reynosa ,( buena pregunta), FRANCISCO GARZA de COSS, ISMAEL GARCIA, RAUL GARCIA VIVIAN, RAUL LOPEZ, tendrán la oportunidad de crecer políticamente.

En Matamoros ANTO TOVAR por el lado del PRI, y por el lado del PAN estará CARLOS GARCIA, disputándose las preferencias.

Por si el gobernador CABEZA de VACA no tiene problemas para designar candidatos que ofrezcan una acción ganadora, por el lado del PRI, la caballada aún se encuentra en estado de shock, por más que su líder AIDA ZULEMA FLORES PEÑA hace hasta lo imposible por guardar orden en el PRI tamaulipeco no puede con los grandes intereses del poder económico a la sombra del PRI.

En el 2017, allá por octubre se habrá de determinar quiénes son los finalistas para las presidencias municipales, quienes para la diputaciones y quienes para las dos senadurías.

OSCAR ALMARAZ, lo que pienso es que la va a jugar.

En el entendido en que serán por paridad de género.

Me retiro y les deseo feliz navidad y buen año 2017.

Mi correo: humbertografico@yahoo.com.mx

Se me olvidaba, en Reynosa está escrita la nominación de la diputada local IRMA AMELIA GARCIA VELAZCO por el pri para la próxima contienda electoral de Reynosa. ¿ tendrá suficiente capital político?

