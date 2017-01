CARTELERA

Humberto Gutiérrez

NO SE HAN DADO CUENTA DEL GOBIERNO CIUDADANO

El asunto es que hasta que no se den cuenta y no hagan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y después de haberse rebelado ya no serán conscientes .- George Orwell

El problema es a pesar de todo, de comunicación con la sociedad, el gobierno parece apanicado; simplemente no comunica, no hace caso a las voces que se escuchan con estridencia, a pesar de eso, sigue en su sepulcral silencio, mostrando su desdén por los mexicanos.

No somos muchos, pero cada día más los que no nos dejamos que nos jueguen el dedo en la boca.

Parece ser, que eso; eso tampoco se entiende.

Este siglo se le ha considerado el siglo de la comunicación, en lo que va de este siglo se han modificado las tradiciones, las tendencias; la televisión ha dejado de ser el medio masivo de comunicación por reportar la noticia más tarde de lo que sucedió, la radio que muestra la noticia fugaz que no permite guardar en la mente del receptor, la prensa escrita que rápidamente tiene menos espectadores y más autocensura.

Todos esos medios están en transición, o hacen algo rápidamente o tienden a ser menos solicitados.

Los medios de comunicación que resultan con utilidades son las redes sociales.

La censura es el común denominador para los medios tradicionales.

Lo que sucede es que la cadena de suministros de la información es que en ninguno de los medios se encuentran patrones de conducta que sea verosímil a los ojos y oídos del receptor, los actores que dan la cara para mostrar la noticia con verdadero contenido noticioso, en la mayoría de los casos nos tachan de obesidad mental.

Será que es tan difícil comunicar en el siglo las tecnologías de la información y comunicación que supera el conocimiento común de la sociedad al de los protagonistas de los opinadores?.

Ahora también es común que también en la organizaciones falten a la regla básica de la comunicación objetiva al traspasar la frontera de la comunicación opaca, mentirosa con fundamentos o sin ellos, perversa, fingen cortinas de humo.

Un ejemplo reciente es el caso Ruby, la celebérrima quinceañera de SLP para en plena ola, en plena cúspide de la noticia sacar la noticia del aumento de la gasolina.

Le falló al equipo de comunicación, la llevaba bien, falto el cierre que opacara el anuncio de Hacienda para aumentar la gasolina. Hubo mucha información tanto del Secretario de Hacienda como los subsecretarios, nunca patinaron en la información técnica.

Lo oí con atención la versión de los actores políticos, hay incongruencias, mala explicación para justificar el aumento, a las carreras. Me pareció que las televisoras tenían pocos minutos, el mensaje sin debate, entrevistas hechas a modo.

Vuelvo a la pregunta será tan difícil comunicar en tiempos de crisis?.

Porque definitivamente el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, tiene una crisis de comunicación.

Tal vez porque responde esa gente a la época antigua, a la vieja guardia, a la apuesta del olvido de que el pueblo no tiene memoria.

Se olvidan de que hay algunos que quieren recordar lo que dijo el presidente y lo hacen ver como mentiroso con toda la aceptación de la palabra.

En mi percepción el presidente PEÑA NIETO, en diciembre entregó la presidencia, entrega a su partido, se autoflagela con esa decisión que no ayuda nada a su muy pobre popularidad.

Le pregunte a líderes del PRI, me dijeron en su mayoría, “ no como defender los indefendible”.

Como en todas las decisiones económicas hay alguien que gana y otro que pierde.

En este caso, quién es quién?.

El elemento más socorrido es que México está inmerso en una red de países globales como casi todo el mundo y el precio debe ser al cliente final a precios internacionales.

Aun con el peso a 21 por un dólar es más barata la gasolina en EU, 2.06 por galón contra 17.46 por litro.

En el Valle de Texas cuesta 11.43.

el salario mínimo en el Valle de Texas es 7.50 usd por hora, $ 157.50 en pesos contra 10 pesos.

Como que no es parejo¡¡¡¡¡¡

Pero el presidente de México está haciendo bien la tarea para los dueños del mundo. Le recomiendo leer el Club de los Elegidos, por David Rothkoff donde describe vivencias protagónicas de como la elite global gobierna al mundo.

Es lectura imprescindible para entender este tipo de decisiones, en que el que menos importa es usted, yo y la gente común que nos rodea.

El régimen que entrega PEÑA NIETO faltando dos años para concluirlo está basado en mi percepción por tres etapas, 22 meses del presidente reformista que captó la atención de las portadas de los grandes medios, la aceptación de los dueños del mundo a través de sus organismos internacionales.

Para después por ellos mismos cayó en un caos del que difícilmente supera, para dar paso a la sensación de que ha sido un presidente perverso y mentiroso.

En abono a las fallas en la comunicación por falta de sencillez y humildad, nunca dijo que con la reforma no van a aumentar los precios de la gasolina, el presidente dijo que estaban bajando costos por primera vez, pero para el gobierno.

En esos días de fiestas de Navidad y de Año Nuevo deseamos a nuestras amistades toda suerte de bondades.

Algunos auguran el desastre para 2017. Les digo que no nos vayamos con la primera lectura de gente impreparada para dar opiniones para situaciones tan complicadas que tan solo los especialistas entienden.

Le pido al gobierno federal un acto de contrición por la ofensa recibida de una muy mala comunicación, con todo respeto les digo que tal vez comprenderíamos la situación si nos comunican de tal manera, que los cerebros y las mentes registren como posibles esas medidas.

A los lectores, amigos, compañeros, editores que hacen posible que esta columna sea la más publicada en Tamaulipas les prometo que voy a hacer el mayor de mis esfuerzos para comentar desde otra óptica- ver el vaso medio lleno y no medio vacío- el acontecer día tras día de lo que pasa en las regiones del estado, en la capital cuna de los poderes estatales y en la Nación y en el mundo.

Gracias por ser parte de mi esfuerzo, que en este año se cumplan sus anhelos. No hay crisis que aguante 10 horas de trabajo. Trabajando.

