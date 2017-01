CARTELERA

martes 31 de enero Humberto Gutiérrez

LO QUE ES NO TENER OFICIO DE LA COSA PUBLICA

Esta columna se escribe a muchos kilómetros de distancia de la capital de Tamaulipas, cerca de donde se están comunicando las decisiones ( ocurrencias) de DONALD J. TRUMP acerca de sus promesas de campaña.

Trump al igual que el bronco gobernador de Nuevo León tiene que dejar constancia de a quién o a qué echarle la culpa.

Trump en su caso le echaría la culpa a su partido, al Congreso, a las leyes concertadas con anterioridad.

El quisiera a través del manotazo que su iniciativa preferente sea aplicada al otro día.

Igual que el bronco gobernador, metió a la cárcel al su ex RODRIGO MEDINA; se puede decir que cumplió, tardadito pero segurito.

Que un Juez de la causa le haya dejado libre no es culpa del bronco gobernador.

Lo he expresado en esta colaboración, Trump se asemeja a un fajador de barrio y así lo está demostrando.

Con su escasa dominación de la diplomacia a escogido la red social twiter para expresar sus afrentas, todos los días, ya ocupa el top ten de más seguidores en el mundo.

La política no es así. No se maneja vía twiter. Se maneja con diplomacia y los buenos modales que exige.

Y con oficios de por medio.

Qué bueno que los primeros indicadores me dan la razón: un fajador de barrio.

El presidente nuestro PEÑA NIETO no cayó en su juego y a la postre ganó.

Buena parte de los países del mundo se conduelen de la cercanía de nuestro país con Estados Unidos.

De seguro, PEÑA NIETO, escuchó la voz de las fuerzas políticas, de sus propios diplomáticos, de sus propios asesores.

A diez de distancia, en diez días de que Trump es presidente de EU, los exabruptos que una vez fueron sonoros, se alejan al conocer la realidad.

“Las cosas en palacio van despacio.” Siempre se ha oído decir con razón de que las cosas públicas tienen un proceso que seguir: la burocracia dirige el objetivo de gobierno.

Y Trump, no acostumbrado a la dorada burocracia tiene que poner freno a sus propios dientes.

LO ÚLTIMO

El presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO y su contraparte TRUMP no se verán este día, pero si hablaron por teléfono por una hora.

Versión confirmada por medios de México y Estados Unidos.

De la decodificación de los mensajes observo mi percepción de TRUMP que le bajo en sus excesos ocurrentes de información relativa a la expresión dolosa de México y los mexicanos.

Ahora la extiende al gobierno y habla mal de los políticos que le antecedieron al asegurar que “México nos ha ganado en las negociaciones y nos ha molido a golpes. Nos han hecho ver como tontos”.

Una cualidad y virtud desconocida de los políticos mexicanos y un gran reconocimiento por parte del país más poderoso del planeta.

En su diagnóstico TRUMP dice de acuerdo al comunicado estadunidense como Declaración Conjunta sobre Relaciones Estados Unidos-México y es prácticamente igual al mexicano con la omisión de hablar del muro por parte de Trump.

“vamos a estar renegociando nuestros acuerdos comerciales” en los “meses venideros” para asegurar que Estados Unidos no pierda en estos acuerdos. ( ya le bajó)

En opinión de Trump “la frontera es suave y débil, las drogas están chorreando hacia dentro y no voy a dejar que eso ocurra”. Más aún, afirmó que “ya no vamos a ser el país que no sabe lo que está haciendo”. ( bueno es que lo reconozca, no que hasta la fecha México fue el único responsable)

Por el lado de México, el comunicado afirmó que ambos “reconocieron sus diferencias claras y muy públicas” y que acordaron resolverlas como parte de una discusión integral sobre toda la gama de asuntos de la relación bilateral.

Como resalto el Washington Post, el comunicado mexicano afirmó que los presidentes acordaron que por ahora ya no hablaría públicamente sobre “este tema controvertido”, pero en la declaración de la Casa Blanca no se repite esa promesa de manera explícita. Sin embargo, Trump no abordó el tema en la conferencia de prensa de esta tarde.

Pero no faltó un tuit del presidente Trump sobre el asunto hoy aun antes de las llamadas y comentarios, enviado el lunes a las 5:19 de la mañana: “México ha tomado ventaja de Estados Unidos por demasiado tiempo. Déficits comerciales masivos y poca ayuda sobre la muy débil frontera tiene que cambiar, AHORA”.

El New York Times en un editorial titulado El berrinche de Donald Trump sobre México, sobre el impuesto fronterizo es sólo el último de “un torrente de mentiras, ideas de políticas peligrosas y amenazas de la Casa Blanca” desde la toma de posesión de Trump hace una semana.

Después de decodificar sus mensajes llego a la conclusión de lo expresado contra inmigrantes fue para atraer votantes, que al final no consiguió.

Trata de legitimarse como cumplidor de promesas.

Pero mientras el mexicano agrega el acuerdo de no tocar el tema en público, el estadunidense no dice nada al respecto.

Volviendo con Donald Trump, no se le conoce historia de diplomacia ni de política, por eso se debiera entender su comienzo atropellado como presidente de EU.

Pero malo, muy malo para la imagen de EU.

En el tema que ocupa, el Presidente PEÑA NIETO como representante de México tiene todas las fuerzas políticas a su favor, las organizaciones de México le han dado su apoyo, los aliados que cuenta en Estados Unidos están haciendo valer su influencia.

Y lo más importante, la voz del silencio se escuchó.

Dígame usted si no.

Auguro un triunfo de la diplomacia mexicana y del presidente PEÑA NIETO.

En que fundamento mi apreciación? En el doble discurso de TRUMP.

Uno espantatontos y otro la realidad que poco a poco la vamos conociendo.

En temas localitos:

SALVADOR GONZALEZ GARZA, es el director general del ITAVU eminentemente social, un organismo venido a menos con una deuda impagable, van para cinco meses y 500 millones de presupuesto y no se mueve. Existe la promesa ( ¿ a qué costó? ) de que pronto darán a conocer la nueva cartera de programas relacionados vivienda y lotes con servicios.

Como pasó con la declaración del Secretario de Administración JESUS NADER que prometió la lista completa con nombres y apellidos de los aviadores.

Por otra parte son contradictorias con la realidad las declaraciones de Secretario de Desarrollo Rural cuando expresa que esta frenada la exportación de ganado y el Secretario del Consejo Directivo de la Confederación Nacional Ganadera HOMERO TREVIÑO de la LLATA declara un flujo regular del ganado en pie.

A quien creerle?

