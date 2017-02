CARTELERA

miércoles 22 de febrero Humberto Gutiérrez



EL BARCO SE HUNDE

El barco que dirige la República Mexicana se está hundiendo, pareciera que no hay capitán, no pudieron o no quisieron combatir los cánceres que agobian a la sociedad mexicana: impunidad y corrupción se encuentran muy acentuados en los vericuetos de la administración pública.

No hay jefes que asuman que son responsables de lo que pasa en su oficina, tampoco hay supervisores, contralores con inteligencia y capacidad, o si la hay, son cómplices del deterioro del humor social.

Sin haber controles administrativos, con voluntad y arcas abiertas cualquiera peca.

El gobierno ciudadano con su brazo implacable, las redes sociales, dan cuenta de lo que no deja ver el gobierno. La falsa transparencia consigue más opacidad en los tres niveles de gobierno. Parece que nadie se salva.

Y no pasa nada, aunque tengan los pelos de la burra en las manos.

Como es el caso de la empresa petrolera brasileña Odebrecht que aceptó sobornar a funcionarios de México por 10.5 millones dólares, sabiendo el nombre y apellidos no dice nada la autoridad mexicana, se tapan con la misma cobija, han de ser de rancio abolengo priista.

O como el caso probado de más de 300 servidores públicos, la mayoría con compensación de por medio que cobraban sin trabajar y fueron detectados por la administración de los vientos del cambio, siendo el mayor caso de impunidad que se conoce en los nuevos tiempos.

El caso es que entre impunidad y corrupción continuamos transitando en este ambiente en la época que se le ha llamado el siglo de la comunicación e información.

Los políticos siguen haciendo fortuna con la tradición del clásico moche, no quieren entender que la sociedad está informada, arropada en las redes sociales de dar a conocer lo que considera un hecho indebido.

Las redes sociales las leo y veo con alto grado de desconfianza, mi profesión de auditor me obliga a dudar de todo lo que me enseñan como valor probatorio, antes debo reconocer mediante compulsa la verdad de la prueba presentada.

Leo y veo con tristeza el saqueo de oro puro que en los últimos 10 años que empresas nacionales y extranjeras en un 90%, han recolectado del subsuelo, 774 toneladas de, lo cual represento ingresos por 1.14 billones de pesos. La producción minera esta tasada a un impuesto de 1.8 de los ingresos. Un impuesto muy bajo para una industria millonaria aprovechando recursos del subsuelo mexicano.

Existen 293 empresas mineras, de la que 205 son canadienses, 46 de Estados Unidos, 10 de China y 32 mexicanas.

No´mas pa´ usted se dé cuenta, el Grupo Larrea es una industria mexicana minera, el capitán de esa empresa es de los hombres más ricos de México y está entre los primeros mil del mundo.

PEMEX ha sido generador de grandes fortunas para unos cuantos, no para México, LOZOYA cuando fue director de Pemex parecía buena persona. ¿Cuál de todos los políticos fue mala persona? Creo que ninguno, a la salida muestran su calidad, muestran el cobre.

Sobre todo en los últimos tiempos, en toda la República, Tamaulipas también tiene lo suyo.

Ha cooperado con la impunidad y corrupción más de la cuenta, más de lo que la sociedad permite.

Mal se deben sentir los ex alcaldes PEPE ELIAS, de Reynosa ( pri), ALEJANDRO ETIENNE ( PRI ) de la ciudad capital y LETICIA SALAZAR ( pan) de Matamoros al sentirse reprobados por la gente de la ciudad según un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica. El que calla otorga la razón. Lástima del equipo humano con que contaban, expertos en materia política.

En otras noticias:

En medio de una crisis en la relación entre México y Estados Unidos por el tema del muro fronterizo y las deportaciones masivas de mexicanos, los Alcaldes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ENRIQUE RIVAS y Laredo, Texas, PETE SÁENZ refrendaron los lazos de amistad, simbolizando la hermandad de las dos ciudades, de los dos países.

Al acto fue la clase política de los dos laredos.

De la forma cpmo gobierna ENRIQUE RIVAS no se sorprenda si en 2018 gane el pan por tercera vez consecutiva.

Quien será é o la que quiere quemar sus billetes en una contienda de oposición al PAN?

OSCAR ALMARAZ por lo visto estudió la semblanza social de la ciudad capital, muy pronto supo que es lo que necesitan las colonias, en el centro y en las comunidades rurales. Me consta que todos los días se levanta temprano, a las 5am y a las 5.30 ó 6 ya está saludando a los empleados de limpieza pública, al grupo de bacheo, al equipo de pintura y a los del rescate de espacios públicos.

Convirtió la imagen pública deteriorada de la ciudad capital en una sonrisa de esperanza de que Victoria, la ciudad capital vuelva a ser la de antes.

La alcaldesa de Reynosa, la doctora MAKI ORTIZ también me consta se ya se ganó un lugar en la historia al derrotar al gobierno municipal del pri presidido por PEPE ELIAS, creo que no le quedaron ganas de presentarse para un cargo de elección popular, la presencia de MAKI en la boleta electoral con una respaldo de más de 30 mil votos a favor, lo hizo ver el ridículo ante la sociedad y clase política.

Bien vista por la sociedad la doctora MAKI ORTIZ va a celebrar la fundación de Reynosa con todo el esplendor propio de una ciudad relevante de los municipios de la frontera norte de México.

La alcaldesa de Reynosa tiene el 38% de los electores del estado, por consiguiente representa a la joya de la elección y por lo tanto tiene que lidiar con los partidos políticos y más con el de ella misma.

La sociedad esta con el jugador más débil y eso la convierte en una fortaleza para su persona.

A donde quiera que va la alcaldesa es bien recibida.

Le falta equipo.

